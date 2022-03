Ukraine aktuell: Offenbar Überlebende nach Theaterbeschuss

Das Wichtigste in Kürze:

Ukrainischer Präsident spricht zum Deutschen Bundestag

Offenbar Überlebende nach Angriff auf Theater in Mariupol

Viele Tote nach Angriff auf nordukrainische Stadt Tschernihiw

London: Russische Invasion ist ins Stocken geraten

Präsident Biden nennt Putin einen "Kriegsverbrecher"

Die Menschen in der Ukraine wollten frei leben und sich nicht einem anderen Land unterwerfen, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft an die Abgeordneten des Bundestags. In seinem Land seien nun Zivilisten und Soldaten wahllos Ziel russischer Angriffe. "Wieder versucht man in Europa, das ganze Volk zu vernichten", sagte er laut Übersetzung. Die Bundestagsabgeordneten waren vor der Rede aufgestanden und begrüßten den auf einer Videoleinwand zugeschalteten Selenskyj mit Applaus.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf einer Videoleinwand im Bundestag

"Reißen Sie diese Mauer nieder"

Selenskyj warf Deutschland vor, nicht genug getan zu haben, um den Krieg zu verhindern. Deutschland habe daran mitgewirkt, eine Mauer zu errichten, um die Ukraine zu isolieren und Russland auszuliefern, sagt er. Als Beispiel nannte er das lange Festhalten an der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 und die Weigerung des Westens, der Ukraine eine Mitgliedschaft in der NATO zu ermöglichen. An Bundeskanzler Olaf Scholz richtete Selenskyj zum Abschluss seiner rund zehnminütigen Rede den Appell: "Reißen Sie diese Mauer nieder, unterstützen Sie uns."

Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt drückte in einer Rede Entsetzen über den russischen Krieg gegen die Ukraine aus und sicherte Kiew die Solidarität Deutschlands zu. "Wir sehen euch, wir sind in Gedanken bei euch und bei denen, die um euch trauern", sagte die Grünen-Politikerin vor Selenskyjs Ansprache. Die Parlamentssitzung hatte mit leichter Verspätung begonnen. Es habe technische Probleme gegeben, weil es in Kiew "einen Anschlag in unmittelbarer Nähe" gab, sagte Göring-Eckardt.

Bundeskanzler Olaf Scholz (re,) neben NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg auf der Pressekonferenz

Bundeskanzler Olaf Scholz würdigte Selenkyjs Videoansprache und stellte ihm weitere Unterstützung in Aussicht. Es seien "eindrucksvolle Worte" gewesen, sagte Scholz zu der Rede und versicherte: "Wir stehen an der Seite der Ukraine." Scholz verwies bei einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg auf die laufende Unterstützung für die Ukraine, zu der auch Waffenlieferungen gehören. "Deutschland leistet hier seinen Beitrag und wird das weiter tun."

Konkreter wurde der Kanzler nicht. Er bekräftigte allerdings auch: "Die NATO wird nicht militärisch in diesen Krieg eingreifen." Die Ukraine hat der Bundesregierung eine lange Liste mit schweren Waffen vorgelegt, die sie sich für die Verteidigung gegen Russland wünscht. Dazu gehören Kampfpanzer, Kampfflugzeuge und Kriegsschiffe. Die Bundesregierung hat bisher unter anderem Panzerfäuste und Flugabwehrwaffen geschickt.

Russland dementiert Angriff auf Theater

In der Ukraine habe Russland in der belagerten Stadt Mariupol ein Theater angegriffen, in dem Zivilisten Zuflucht gefunden haben, meldete die Stadtverwaltung. Wieviele Menschen bei dem Angriff in Mariupol verletzt oder getötet wurden, war zunächst unklar.

Der Luftschutzkeller des Gebäudes ist nach Angaben eines Parlamentsabgeordneten intakt geblieben. "Nach einer schrecklichen Nacht der Ungewissheit am Morgen des 22. Kriegstages endlich gute Nachrichten aus Mariupol! Der Luftschutzbunker hat standgehalten", schrieb Serhij Taruta auf Facebook. Mit dem Entfernen der Trümmer sei begonnen worden. "Die Menschen kommen lebend heraus!"

"Circa 130 Menschen wurden bereits gerettet"

Die Parlamentsabgeordnete Olga Stefanyschyna sprach von einem Wunder. "Circa 130 Menschen wurden bereits gerettet", schrieb sie auf Facebook. Diese Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Das Theater war offenbar als zivile Schutzeinrichtung markiert gewesen. Auf Satellitenbildern des privaten US-Unternehmens Maxar vom Montag war zu sehen, dass an Vorder- und Rückseite des Gebäudes in großen Buchstaben das Wort "Kinder" auf Russisch auf den Boden geschrieben worden war.

Die Organisation Human Rights Watch erklärte, es sei nicht auszuschließen, dass sich in der Nähe des Theaters eine ukrainisches Militärziel befunden habe. "Aber wir wissen, dass das Theater mindestens 500 Zivilisten beherbergte."

Flucht über Trümmer in der Hauptstadt Kiew

Das russische Verteidigungsministerium dementierte den Angriff auf das Theater. Wie schon nach den Angriffen auf eine Geburtsklinik in Mariupol vergangene Woche erklärte Moskau, die Explosion gehe auf das Konto der nationalistischen ukrainischen Asow-Brigade.

Unabhängig überprüfen lassen sich weder die ukrainischen noch die russischen Angaben aus dem Kriegsgebiet.

Angriffe auf nordukrainische Stadt Tschernihiw

Die strategisch wichtige Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer ist seit Tagen von russischen Truppen eingekesselt und wird von mehreren Seiten aus beschossen. Rund 300.000 Menschen sind von der Versorgung mit Nahrungsmitteln, Wasser, Strom oder Gas abgeschnitten. Mehr als 30.000 Menschen konnten inzwischen aus der Stadt fliehen, allein 11.000 Menschen am Mittwoch. Es sei ihnen gelungen, in privaten Autos aus der Stadt herauszukommen, teilte der Stadtrat mit.

Ausgebombtes Gebäude und ausgebrannte Fahrzeuge in Charkiw

In der nordukrainischen Stadt Tschernihiw sind nach Angriffen mehr als 50 Menschen an einem Tag ums Leben gekommen. "Allein in den letzten 24 Stunden sind 53 Leichen unserer Bürger, die vom russischen Aggressor ermordet wurden, in den Leichenhallen der Stadt eingetroffen", teilte der Chef der Militärverwaltung des Gebiets, Wjatscheslaw Tschaus, bei Telegram mit. Er machte Russland für Angriffe auf die zivile Infrastruktur verantwortlich. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig prüfen. Die nahe der Grenzen zu Russland und Belarus gelegene Stadt Tschernihiw ist seit Kriegsbeginn Ziel russischer Angriffe. Die humanitäre Lage gilt als katastrophal, viele Gebäude sind zerstört.