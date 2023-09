Ukraine aktuell: Neue Sorgen um AKW Saporischschja

Das Wichtigste in Kürze:

Verstärkte Kämpfe nahe dem AKW Saporischschja

Neue Drohnenangriffe im russischen Brjansk

Selenskyj telefoniert mit saudischem Kronprinzen

Experten der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) berichten aus dem russisch besetzten Kernkraftwerk Saporischschja von herannahenden Kämpfen. In den vergangenen Tagen habe man zahlreiche Explosionen hören können - ein mögliches Anzeichen für verstärkte militärische Aktivitäten in der Region.

Dies könne eine potenzielle Bedrohung für die nukleare Sicherheit am Standort darstellen, sagte IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi. Er sei "nach wie vor zutiefst besorgt über die möglichen Gefahren, denen das Kraftwerk in dieser Zeit erhöhter militärischer Spannungen in der Region ausgesetzt ist".

IAEA-Chef Rafael Grossi im AKW Saporischschja (Aufnahme vom Juni 2023) Bild: Alexei Konovalov/TASS/Imago

Russische Truppen hatten das AKW kurz nach Beginn des von Präsident Wladimir Putin befohlenen Angriffskriegs vor mehr als 18 Monaten besetzt. Mehrfach geriet die Anlage unter Beschuss, was trotz ihres Herunterfahrens international die Sorge vor einer Atomkatastrophe steigerte.

Russland blockiert G20-Gipfelerklärung

Russland verhindert nach Abgaben eines EU-Diplomaten eine Einigung über eine G20-Gipfelerklärung. Indien mache als Gastgeber einen "hervorragenden Job", sei engagiert und auf der Suche nach Kompromissen. "Bisher blockiert Russland aber einen sonst für alle annehmbaren Kompromiss", sagte der EU-Diplomat der Nachrichtenagentur Reuters.

Im Vorfeld des Gipfels der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer hatte der Kreml mit Rückendeckung von China angekündigt, einer gemeinsamen Schlusserklärung nur unter Bedingungen zuzustimmen. Dabei geht es vor allem um die Passage zum russischen Angriff auf die Ukraine. Aber auch die Wortwahl zum Klimaschutz ist umstritten.

Vertritt Kremlchef Wladimir Putin beim G20-Gipfel: Außenminister Sergej Lawrow (M.) Bild: Amit Dave/REUTERS

Neue Drohnenangriffe im russischen Brjansk

In der russischen Grenzstadt Brjansk sind eine Elektronik-Fabrik und ein Bahnhof erneut zum Ziel von Drohnenangriffen geworden. Nach Angaben des Gouverneurs Alexander Bogomas fing die russische Luftverteidigung mindestens drei Drohnen über oder im Anflug auf die Stadt ab. Der Gouverneur macht die Ukraine für den Angriff verantwortlich.

Die angegriffene Fabrik gehört nach ukrainischen Medienberichten einem der größten russischen Hersteller für Mikroelektronik. Rund 90 Prozent der Produktion würden für militärische Zwecke verwendet, heißt es. Brjansk war nach russischen Angaben bereits am Donnerstag mit Drohnen angegriffen worden.

Selenskyj ruft zu neuen Sanktionen gegen Russland auf

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die internationale Gemeinschaft zu weiteren Sanktionen gegen Russland aufgerufen. Bei seiner allabendlichen Videoansprache sprach er von "einer zu langen Sanktionspause der Partner" und von "aktiven Versuchen Russlands, die Sanktionen zu umgehen".

Wolodymyr Selenskyj bei seiner Ansprache am Freitagabend Bild: president.gov.ua

Mit Blick auf Wahlen in der Ukraine sagte Selenskyj, seine Regierung sei bereit, auch während des russischen Angriffskrieges Wahlen zu organisieren. Er sei bereit für Wahlen, wenn es nötig sei", versicherte der Präsident, verwies aber auch auf organisatorische Schwierigkeiten. Dabei gehe es um Wahlmöglichkeiten für Soldaten an der Front, für die Menschen in den von Russland besetzten Gebieten und für die ins Ausland geflohenen Ukrainer.

Ein Telefonat mit Kronprinz Mohammed bin Salman

Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman ist vom ukrainischen Präsidenten angerufen worden. Das berichtet das saudische Staatsfernsehen. In dem Telefonat ging es demnach um das Interesse des Königreichs an einer Lösung der Krise in der Ukraine sowie um dessen Unterstützung der internationalen Bemühungen um eine Beilegung der Krise.

rb/wa (AFP, AP, dpa, epd, KNA, Reuters)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.