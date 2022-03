Ukraine aktuell: Neue Fluchtkorridore für Zivilisten

Das Wichtigste in Kürze:

Ukrainische Führung richtet neue Flucht-Korridore ein

Selenskyj fordert Verhandlungen - und droht Russland mit "ernsthaften Verlusten"

Russisches Erdgas fließt laut Gazprom weiter

Moskau meldet Einsatz von Hyperschallraketen

EU-Kommission warnt vor Hungerkatastrophe

Knapp 208.000 Ukraine-Flüchtlinge in Deutschland registriert

Für die bedrängte Zivilbevölkerung in den Kriegsgebieten der Ukraine sind nach Angaben der Kiewer Führung zehn Fluchtkorridore eingerichtet worden. Einer führe aus der seit Tagen besonders schwer umkämpften Stadt Mariupol im Süden in Richtung der Stadt Saporischschja, sagte Vizeregierungschefin Irina Wereschtschuk. An der Zwischenstation Berdjansk sollten die Flüchtlinge mit Bussen abgeholt werden, dort würden auch Hilfsgüter übergeben.

Aus dem umkämpften Gebiet Luhansk im Osten des Landes führten vier Korridore in die Stadt Bachmut, sagte Wereschtschuk. Weitere Fluchtrouten wurden aus Dörfern und Städten um die Hauptstadt Kiew eingerichtet. Die Routen werden für jeden Tag neu angekündigt.

Selenskyi richtet neuen Appell an Russland

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj appellierte einmal mehr an Russland, Gespräche über ein Ende des Krieges zu führen. "Sinnvolle Verhandlungen über Frieden und Sicherheit für die Ukraine, ehrliche Verhandlungen und ohne Verzögerungen, sind die einzige Chance für Russland, den durch eigene Fehler angerichteten Schaden zu verringern", betonte Selenskyi. Es sei an der Zeit, die territoriale Einheit und Gerechtigkeit für die Ukraine wieder herzustellen. "Ansonsten wird Russland derartige Verluste erleiden, dass es mehrere Generationen brauchen wird, um sich wieder aufzurichten."

Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, bei seiner Videoansprache vom Freitag

Die Kriegsparteien führen seit dem 28. Februar Verhandlungen über eine Friedenslösung, zuletzt beinahe täglich über eine Videoschalte. Während Moskau von erkennbaren Kompromissen vor allem bei der Frage eines neutralen Status der Ukraine spricht, sieht Kiew keine größeren Fortschritte.

Erbitterte Kämpfe in Cherson

Der Flughafen Tschornobajewka bei Cherson im Süden der Ukraine ist nach ukrainischer Darstellung nach wie vor erbittert umkämpft. "Wir haben sie dort schon wieder getroffen", schreibt Olexij Arestowitsch auf Facebook mit Blick auf die russischen Truppen. Arestowitsch zählt zum Stab im Büro von Präsident Selenskyj. Die ukrainischen Streitkräfte hätten das russische Militär an diesem Flughafen bereits das sechste Mal überfallen und dem Gegner dort schwere Verluste zugefügt, heißt es weiter. Angaben wie diese lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Bürgermeister Klitschko wirft Russland Lügen vor

Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, bezichtigt Russland der Lügen. "Es ist eine Lüge der Russischen Föderation zu behaupten, dass sie nur militärische Ziele angreifen", sagte der frühere Box-Weltmeister der "Bild"-Zeitung. "Städte wie Irpin, Butscha oder Borodjanka gibt es nicht mehr."

Es sei inzwischen Ziel des russischen Militärs, so viele Zivilisten wie nur möglich zu töten, sagte Klitschko - und bezeichnete die russischen Angreifer als "Faschisten, weil sie Frauen, Kinder und Zivilisten umbringen". Doch die Bürger Kiews seien bereit, ihre Hauptstadt zu verteidigen.

Erdgas fließt weiter

Trotz der Kampfhandlungen in der Ukraine fließt weiter russisches Gas in großem Umfang durch das Land nach Europa. Am Samstag würden gemäß der Bestellungen der europäischen Kunden 106,6 Millionen Kubikmeter durch das Leitungssystem der Ukraine gepumpt, teilte der Sprecher des Gasriesen Gazprom, Sergej Kuprijanow, mit. Die vertraglich mögliche maximale Auslastung liegt bei 109 Millionen Kubikmetern Gas pro Tag.

Trotz der Kämpfe fließt weiter russisches Erdgas durch Pipelines in der Ukraine

Durch die Pipeline "Jamal-Europa" fließt der russischen Agentur Interfax zufolge derzeit jedoch kein Gas von Russland über Belarus und Polen nach Deutschland. Vielmehr werde Gas aus europäischen Speichern von Deutschland nach Polen umgeleitet, was den Angaben zufolge auch zu den aktuell hohen Energiepreisen führe.

Moskau bestätigt Einsatz von Hyperschallraketen

Das russische Militär setzt nach Regierungsangaben inzwischen Hyperschallraketen für Angriffe im Westen der Ukraine ein. Mit dem Raketensystem Kinschal sei ein unterirdisches Waffenlager zerstört worden, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau. Das Lager mit Raketen und Munition habe sich im Dorf Deljatyn befunden.

Kinschal-Raketen können nach russischen Angaben alle Luftabwehrsysteme umgehen. Es ist das erste Mal seit Beginn des Krieges, dass Russland von dem Einsatz seiner neuen ballistischen Luft-Boden-Rakete "Kinschal" berichtet.

EU sieht die Ukraine vor einer Hungersnot

Angesichts der anhaltenden Kämpfe warnt die EU-Kommission vor einer Hungersnot in der Ukraine. "Die Menschen in den belagerten Städten sind apokalyptischen Zuständen ausgesetzt - keine Nahrung, kein Wasser, keine medizinische Versorgung und kein Ausweg", sagt der zuständige EU-Kommissar Janez Lenarcic für humanitäre Hilfe und Krisenschutz der "Welt am Sonntag". Es gebe eine Verpflichtung, humanitären Zugang zu gewähren, ohne jedes Hindernis, sagt der Politiker aus der Slowakei. Die Verletzung des Völkerrechts müsse sofort aufhören.

"The price of war"

109 leere Kinderwagen machen auf dem Markplatz der westukrainischen Stadt Lwiw erschreckend deutlich, wie hoch der "Preis des Krieges" inzwischen ist. Auf einem Plakat steht "108", mit einem Filzstift ist die Zahl 8 durchgestrichen und durch eine 9 ersetzt - so viele Kinder sollen seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine getötet worden sein - durch Angriffe auf Schulen, Krankenhäuser, ein Kinderhospital und eine Entbindungsstation.

Ein Mahnmal aus 109 leeren Kinderwagen in Lwiew: "Der Preis des Krieges"

Zuletzt war ein Theater in Mariupol bombardiert worden, in dem hunderte Menschen Zuflucht gesucht hatten. Vor beiden Seiten des Gebäudes stand gut sichtbar das russische Wort "Kinder" auf dem Boden. Das von der ukrainischen Regierung organisierte Mahnmal aus leeren Kinderwagen gibt den Menschen in Lwiw einen Ort zum Trauern.

Fast 210.000 Kriegsflüchtlinge

Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine hat die Bundespolizei inzwischen 207.742 Kriegsflüchtlinge in Deutschland festgestellt. Das Bundesinnenministerium teilte mit, erfasst würden nur Geflüchtete, die von der Bundespolizei angetroffen worden seien, etwa an der österreichisch-bayerischen Grenze, an Bahnhöfen oder in Zügen.

Ein Infopoint für Flüchtlinge in Düsseldorf

Im Regelfall gibt es keine festen Grenzkontrollen an den EU-Binnengrenzen, Ukrainer dürfen zudem ohne Visum einreisen - die Zahl der tatsächlich Angekommenen ist daher wahrscheinlich deutlich höher. Nicht erfasst wird außerdem, wie viele der Geflüchteten womöglich von Deutschland aus weiterreisen zu Freunden oder Verwandten in anderen Staaten.

Neuer EU-Streit beim Thema Flüchtlinge?

Dabei droht auf EU-Ebene offenbar erneut Streit zwischen den Mitgliedstaaten um den Umgang mit Flüchtlingen. Dies berichtet der "Spiegel" unter Verweis auf einen internen Bericht der deutschen EU-Vertretung. Ungarn habe sich bei einem Krisentreffen in Brüssel in der vergangenen Woche gegen einen Vorschlag Italiens, Griechenlands und Luxemburgs gestellt.

Die drei Länder hätten gemeinsame Anstrengungen "zur nachhaltigen Unterbringung Hunderttausender Flüchtlinge" gefordert, hieß es demnach. Griechenland brachte dem Magazin zufolge zudem eine "verpflichtende Solidarität" ins Spiel, da früher oder später Umsiedlungen von Geflüchteten notwendig würden. Ungarns Vertreter habe den Vorstoß sogleich als zu kontrovers und "kontraproduktiv" abgelehnt.

Länder wie Griechenland und Italien, in denen seit Jahren viele Flüchtlinge ankommen, dringen seit Langem auf eine Reform der EU-Asylregeln und insbesondere auf die Verteilung ankommender Migranten auf die restlichen EU-Länder. Jegliche Versuche in dieser Richtung wurden jedoch blockiert, vor allem von Ungarn und Polen.

Kinder sollen zusammenbleiben

Bundesfamilienministerin Anne Spiegel kündigte unterdessen mit Blick auf die nach Deutschland kommenden Flüchtlinge an, Länder und Kommunen bei der Unterbringung kompletter Kinderheime aus der Ukraine zu unterstützen. Zugleich solle eine zentrale Koordinierungsstelle eingerichtet werden, sagte Spiegel dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland". Spiegel wörtlich: "Mir ist sehr wichtig, dass diese Kinder und Jugendlichen, die so viel Leid und Tod erlebt haben, als Gruppe zusammenbleiben können und auch nicht von ihren vertrauten Erzieherinnen und Erziehern getrennt werden."

Familienministerin Spiegel: Kindergruppen aus Heimen sollen zusammen bleiben

Die Koordinierungsstelle werde für eine angemessene Verteilung auf die Länder und Kommunen sorgen und dabei auch besondere Anforderungen wie Behinderungen oder schwere Erkrankungen der Kinder und Jugendlichen berücksichtigen, erläuterte Spiegel: "Wir müssen so viel Stabilität wie möglich schaffen." Die Ministerin reagierte damit auf eine Forderung der Bundesländer.

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

