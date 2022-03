Ukraine aktuell: Neue Feuerpause laut Moskau in Kraft - Korridore geöffnet

Die wichtigsten Informationen in Kürze:

Feuerpause und Korridore in fünf ukrainischen Städten

Russische Regierung droht offen mit Gas-Lieferstopp

Energiegespräche zwischen USA und Venezuela

Westlicher Vierergipfel fasst weitere Sanktionen ins Auge

Bundesamt für Strahlenschutz sieht geringe Gefahr für Deutschland

Das russische Militär hat nach eigenen Angaben eine neue Feuerpause in der Ukraine in Kraft gesetzt und "humanitäre Korridore" in fünf Städten geöffnet. In der Hauptstadt Kiew sowie den Großstädten Tschernihiw, Sumy, Charkiw und der besonders umkämpften Hafenstadt Mariupol sollten die Menschen die Möglichkeit haben, sich in Sicherheit zu bringen. Die Feuerpause sei um 10.00 Uhr Moskauer Zeit (8.00 Uhr MEZ) in Kraft getreten, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit.

Das ukrainische Präsidialamt bestätigte, dass Evakuierungen im nordöstlich gelegenen Sumy und zudem in der Stadt Irpin nahe der Hauptstadt Kiew im Gange seien. Sumy hat nach Auskunft des Außenministeriums bereits ein erster Fluchtkonvoi mit Einwohnern und ausländischen Studenten verlassen. Ziel sei der Ort Poltawa in der Zentralukraine.

Die Einstellung der Kämpfe gilt als Voraussetzung für das Funktionieren von Fluchtkorridoren in den umkämpften Städten. Ein Schwerpunkt ist das von Russland belagerte Mariupol. Dort warten nach Angaben des Roten Kreuzes 200.000 Menschen darauf, über verschiedene Routen aus der Stadt zu kommen.

Bewohner flüchten aus der umkämpften Stadt Irpin, nordwestlich der ukrainischen Hauptstadt Kiew gelegen

In Mariupol handelt es sich um den inzwischen vierten Versuch, Menschen in Sicherheit zu bringen. Sie sollen mit Bussen und Autos herausgebracht werden. Dazu werden nach Angaben der ukrainischen Behörden auch Sammelpunkte in der Stadt eingerichtet. Vertreter der Ukraine und Russlands hatten bei einer dritten Verhandlungsrunde am Montag nach Angaben aus Kiew dazu Details vereinbart.

Selenskyj: "Ich bleibe in Kiew"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will trotz der Kämpfe um Kiew die Hauptstadt nicht verlassen. "Ich bleibe in Kiew", sagte er in einer am Montagabend veröffentlichten Videobotschaft. Er verstecke sich nicht und habe vor niemandem Angst. "Heute ist der zwölfte Abend unseres Kampfes, unserer Verteidigung. Wir sind alle vor Ort, alle arbeiten. Jeder, wo er muss. Ich bin in Kiew, mein Team mit mir." Nach Angaben des Präsidialamts rief Selenskyj die ukrainischen Soldaten zurück, die in Auslandsmissionen eingesetzt sind. Die "hochprofessionellen Militärs" würden im Kampf gegen die russische Aggression benötigt, hieß es. Ukrainischen Medien zufolge beteiligt sich das Land an Einsätzen im Kosovo, im Kongo und in der Republik Elfenbeinküste.

Zeigt sich weiterhin zum Kampf entschlossen: Wolodymyr Selenskyj

Bei neuen Luftangriffen auf die nordostukrainische Großstadt Sumy wurden den örtlichen Behörden zufolge mehr als zehn Menschen getötet, darunter auch Kinder. "In einigen Ortschaften wurden Wohngebäude bombardiert. Und fast im Zentrum von Sumy wurden mehrere Häuser durch einen Bombentreffer zerstört", teilte der Chef der Gebietsverwaltung, Dmytro Schywyzkyj, mit.

In Mariupol spitzt sich die Lage nach Angaben des Stadtrats Kommune weiter zu. "Es gibt keine Straße ohne kaputte Fenster, zerstörte Wohnungen oder Häuser." Die Stadt sei ohne Strom, Wasser und Gas. Mariupol liegt nahe der sogenannten Kontaktlinie zwischen prorussischen Separatisten und ukrainischer Armee im Verwaltungsbezirk Donezk. Die Stadt am Asowschen Meer hat strategisch große Bedeutung.

Ukraine meldet Milliardenschäden an Infrastruktur

Der ukrainische Infrastrukturminister Alexander Kubrakow schätzt allein die Kriegsschäden am Verkehrssystem seines Landes auf bisher schon mehr als zehn Milliarden US-Dollar. Betroffen seien etwa Brücken, Eisenbahn und Flughäfen, sagte Kubrakow der Onlinezeitung "Ukrajinska Prawda". Er sei überzeugt, dass die meisten Schäden in spätestens zwei Jahren beseitigt sein könnten. Dabei rechnet der Minister wohl auch mit ausländischer Hilfe. "Dieser Krieg ist nicht der unsere", unterstrich er. Die Ukraine verteidige die Interessen der gesamten zivilisierten Welt. "Wir werden das Land nicht auf eigene Faust wiederherstellen."

Pentagon: Einmarsch zu "fast 100 Prozent"

Russland ist nach Informationen des US-Verteidigungsministeriums inzwischen mit nahezu allen für den Einmarsch in die Ukraine vorgesehenen Truppen in das Land eingerückt. "Fast 100 Prozent" der in den vergangenen Wochen an der ukrainischen Grenze zusammengezogenen "Kampfkraft" befinde sich inzwischen in der Ukraine, sagte ein Vertreter des Pentagon. Nach westlichen Angaben hatte Russland vor Beginn seines Angriffs auf die Ukraine mehr als 150.000 Soldaten an den Grenzen aufmarschieren lassen.

Das Pentagon bestätigte zudem einen Medienbericht, wonach Russland für den Häuserkampf in der Ukraine syrische Kämpfer anwerben wolle. "Wir wissen, dass sie versuchen, Syrer für den Kampf zu rekrutieren." Kremlchef Putin ist einer der wichtigsten Unterstützer des syrischen Machthabers Baschar al-Assad.

Dreht Russland den Gashahn zu?

Russland hat damit gedroht, die Erdgasversorgung über die nach Deutschland führende Pipeline Nord Stream 1 zu kappen: "Wir haben das volle Recht, eine 'spiegelgerechte' Entscheidung zu treffen und ein Embargo zu erlassen", erklärte Vize-Ministerpräsident Alexander Nowak mit Blick auf den von der Bundesregierung verfügten Stopp des Projekts Nord Stream 2. Zwar habe sich die Regierung in Moskau bislang nicht dazu entschieden. "Aber europäische Politiker drängen uns mit ihren Erklärungen und Anschuldigungen gegen Russland in diese Richtung", betonte Nowak im staatlichen Fernsehen. Er warnte zudem davor, Öl-Importe aus Russland zu verbieten. Dies würde zu einem unberechenbaren Preisanstieg führen: "Es wären 300 Dollar je Barrel (159 Liter), wenn nicht mehr."

Rohrsysteme der Gasempfangsstation der Ostseepipeline Nord Stream 1 (Archiv)

Nord Stream 1 ist seit etwa einem Jahrzehnt ein wichtiger Strang für die deutsche Gasversorgung. Die Pipeline lauft von Russland aus durch die Ostsee bis Mecklenburg-Vorpommern. Die EU-Länder beziehen mehr als 40 Prozent ihres importierten Erdgases aus Russland, streben aber eine größere Unabhängigkeit von russischer Energie an. Die USA diskutieren ihrerseits über ein Stopp von Öl-und Gasimporten aus Russland.

Gazprom: Lieferungen durch Ukraine auf hohem Niveau

Ungeachtet des Kriegs laufen die russischen Gaslieferungen durch die Ukraine nach Angaben von Gazprom weiter auf hohem Niveau. Die durchgeleitete Menge liege wie vertraglich vereinbart bei 109 Millionen Kubikmetern pro 24 Stunden, teilte der russische Energiekonzern in Moskau mit. Insgesamt sei eine jährliche Menge von 40 Milliarden Kubikmetern vereinbart. Die europäischen Käufer hätten ihre Bestellungen seit Inkrafttreten der Sanktionen gegen Russland deutlich hochgefahren, sagte Gazprom-Sprecher Sergej Kuprijanow der Agentur Interfax zufolge. Russland hatte stets betont, auch in Krisenzeiten ein zuverlässiger Energielieferant zu sein.

Gespräche zwischen USA und Venezuela

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, teilte derweil mit, dass die USA vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs auch mit Venezuela über Energiethemen gesprochen hätten. Dazu seien hochrangige Vertreter der US-Regierung in den südamerikanischen Krisenstaat gereist. Zum Ergebnis der Gespräche am Samstag in der Hauptstadt Caracas machte Psaki jedoch keine Angaben. Ergänzend verkündete der venezolanische Präsident Nicolas Maduro, dass weitere Verhandlungen vereinbart worden seien: "Ich bekräftige unseren ganzen Willen, damit wir aus Diplomatie, aus Respekt und aus der Hoffnung auf eine bessere Welt eine Agenda vorantreiben können, die Wohlstand und Frieden ermöglicht."

Venezolanische Ölarbeiter in der Raffinerie El Palito nahe der Hafenstadt Puerto Cabello

Venezuela hat die größten Ölreserven der Welt. Analysten sehen in dem Land einen möglichen Lieferanten, falls die Vereinigten Staaten die Energielieferungen aus Russland einschränken sollten. Die USA haben aber gegen das südamerikanische Land Sanktionen verhängt und den autoritär regierenden Maduro wegen Drogenhandels und Geldwäsche angeklagt. Venezuela gehört neben Kuba und Nicaragua zu den engsten Verbündeten Russlands in Lateinamerika.

"Kosten für Russland weiter erhöhen"

Westliche Staaten planen weitere Sanktionen gegen Russland: "Die Staats- und Regierungschefs haben ihre Entschlossenheit bekräftigt, die Kosten für Russland wegen des unprovozierten und ungerechtfertigten Einmarsches in die Ukraine weiter zu erhöhen", erklärte die US-Regierung nach einer Videokonferenz von Präsident Joe Biden, Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Boris Johnson. "Man war sich einig, dass der Schutz der Zivilbevölkerung höchste Priorität haben müsse und Russland aufgefordert bleibe, seinen völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine unmittelbar zu beenden und seine Truppen komplett zurückzuziehen", ergänzte in Berlin Regierungssprecher Steffen Hebestreit.

Videokonferenz: Joe Biden in Beratungen mit Olaf Scholz, Emmanuel Macron und Boris Johnson

In den diplomatischen Bemühungen für ein Ende des Kriegs in der Ukraine suchen Deutschland und Frankreich auch den Austausch mit China. Dazu ist ein Gespräch zwischen Scholz, Macron und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping an diesem Dienstag geplant, wie am Montagabend verlautete. China gilt als strategischer Partner Moskaus. "Egal, wie tückisch der internationale Sturm ist, China und Russland werden ihre strategische Entschlossenheit aufrechterhalten und die umfassende kooperative Partnerschaft in der neuen Ära vorantreiben", sagte Außenminister Wang Yi. Das Verhältnis der Länder zähle "zu den wichtigsten bilateralen Beziehungen in der Welt".

Strahlenschutz-Amt analysiert Atomunfall im Ukraine-Krieg

Kriegsbedingte Schäden an ukrainischen Atomkraftwerken würden für Deutschland laut einer aktuellen Analyse des Bundesamts für Strahlenschutz wenig unmittelbare Gefahren bergen. "Wir haben das für den Fall des größten ukrainischen Kraftwerks Saporischschja durchgespielt", berichtete der Leiter der Abteilung Notfallschutz, Florian Gering. Dabei sei analysiert worden, mit welchen Folgen bei einem "massiven Unfall" zu rechnen wären. Die gute Nachricht: "Die Auswirkungen für Deutschland wären gering", sagte Gering der Zeitung "Die Welt". "Nur in 17 Prozent der Wetterlagen würden radioaktive Stoffe überhaupt nach Westen getragen." Seine größte Sorge sei stattdessen die Gefährdung der Menschen vor Ort, so Gering.

Bereits unter Kontrolle russischer Truppen: das AKW Saporischschja (Archiv)

FIFA öffnet vorübergehendes Transferfenster

Wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine dürfen ausländische Fußballspieler und Trainer ihre Verträge in den beiden Ländern kündigen und sofort in andere Ligen wechseln. Das gab der Weltverband FIFA bekannt. Spieler und Trainer, die bis zum Ende der Saison in Russland am 30. Juni kündigen, würden als "vertragslose Spieler" behandelt und hätten "die Freiheit, einen Vertrag bei einem anderen Klub zu unterschreiben, ohne irgendwelche Konsequenzen tragen zu müssen". Wer von dieser Regelung Gebrauch mache, könne in der neuen Saison seinen Verein frei wählen. Vor einer Woche hatte die FIFA bereits Russlands Nationalmannschaft von der WM in Katar ausgeschlossen.

