Ukraine Aktuell: NATO verdoppelt Präsenz in Nord- und Ostsee

Das Wichtigste in Kürze:

NATO verstärkt Schutz kritischer Infrastruktur

USA wollen Luftabwehrsysteme liefern

Selenskyj sucht den Schulterschluss mit dem Westen

Ukraine meldet neue Raketen- und Drohnenangriffe

Russland setzt Meta-Konzern auf Liste "terroristischer und extremistischer" Gruppen

Als Reaktion auf die mutmaßliche Sabotage an den Erdgasleitungen Nord Stream 1 und 2 in dänischen und schwedischen Gewässern hat die NATO ihre Meeresüberwachung intensiviert. Zum Schutz kritischer Infrastruktur habe das Militärbündnis seine Präsenz in der Nord- und Ostsee "auf mehr als 30 Schiffe verdoppelt", sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel. Diese würden von Seeaufklärungsflugzeugen und "Unterwasserkapazitäten" unterstützt. Die Sicherheitsmaßnahmen rund um sensible Einrichtungen seien erhöht und der Austausch von Geheimdienstinformationen verstärkt worden.

Stoltenberg drohte für den Fall eines gezielten Angriffs auf die kritische Infrastruktur der Alliierten - neben Pipelines auch Unterwasserkabel und das Stromnetz - mit einer "geschlossenen und entschlossenen Antwort". Die Art der Reaktion werde von der Art des Angriffs abhängen, so der Norweger. Selbst die Ausrufung des NATO-Bündnisfalls sei bei einer weitreichenden Attacke nicht ausgeschlossen.

Explosionen mit großer Wucht

An den von Russland nach Deutschland führenden Pipelines Nord Stream 1 und 2 waren vor der dänischen Insel Bornholm vier Lecks entdeckt worden. Die nicht in Betrieb befindlichen Leitungen waren aus technischen Gründen mit Gas gefüllt, das zeitweise in großen Mengen in die Ostsee strömte. Einem offiziellen dänisch-schwedischen Bericht zufolge gehen die Schäden auf Explosionen mit enormer Sprengkraft zurück. Unter anderem die EU und die NATO hatten unmittelbar darauf von Sabotage als Ursache für die Explosionen gesprochen.

USA wollen Ukraine Luftabwehrsysteme liefern

US-Präsident Joe Biden hat dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj weitere Militärhilfe "einschließlich fortschrittlicher Luftabwehrsysteme" versprochen. Biden habe Selenskyj bei einem Telefonat zugesichert, "die Ukraine weiterhin mit allem zu versorgen, was sie für ihre Verteidigung benötigt", teilte das Weiße Haus in Washington mit.

US-Präsident Biden will der Ukraine moderne Luftabwehrsysteme liefern (Archivbild)

Der US-Präsident habe Selenskyj außerdem sein Beileid nach den massiven russischen Luftangriffen auf Kiew und andere ukrainische Städte ausgesprochen. Die USA haben seit dem russischen Einmarsch der Ukraine bisher Hilfe in Höhe von mehr als 16,8 Milliarden Dollar zukommen lassen.

Selenskyj stimmt sich international ab

Selenskyj bezeichnete im Kurzbotschaftendienst Twitter das Gespräch mit Biden als "produktiv". Er fügte hinzu: "Die Luftabwehr ist derzeit die oberste Priorität unserer Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich". In seiner abendlichen Videoansprache betonte Selenskyj, er habe nicht nur mit dem US-Präsidenten gesprochen, sondern er habe nach den russischen Raketenangriffen auch mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Polens Staatschef Andrzej Duda und UN-Generalsekretär Antonio Guterres beraten. Weitere Gespräche gab es mit den Regierungschefs Justin Trudeau (Kanada), Mark Rutte (Niederlande) und Liz Truss (Großbritannien).

Bei der groß angelegten russischen Angriffsserie auf ukrainische Städte, darunter erstmals seit Juni auch wieder die Hauptstadt Kiew, waren am Montag nach jüngsten ukrainischen Polizeiangaben mindestens 19 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt worden. Insgesamt habe Russland mehr als 80 Raketen abgefeuert.

Die Regierung in Moskau führte als Grund die Explosion einer LKW-Bombe auf der strategisch wichtigen Krim-Brücke am Wochenende an, die nach Ansicht der russischen Regierung vom ukrainischen Geheimdienst platziert worden war. Für den Fall weiterer "Terroranschläge" drohte der russische Präsident Wladimir Putin mit einer noch härteren Antwort.

Von diesem Haus in Saporischschja blieb nach einem russischen Raketenangriff am Montag nicht viel übrig

Neue Luftangriffe auf die Ukraine

Mehrere ukrainische Regionen sind an diesem Dienstag abermals mit russischen Raketen und Kampfdrohnen beschossen worden. Die Behörden in Saporischschja im Süden meldeten Angriffe mit russischen Raketen. In der Umgebung der Hauptstadt Kiew und im Gebiet Chmelnyzkyj habe es Explosionen gegeben, die Luftabwehr sei eingesetzt worden, teilten offizielle Stellen mit. Die Behörden riefen die Menschen auf, in Kellern und Bunkern Schutz suchen. Auch in Kiew selbst gab es Luftalarm.

Das Gebiet Dnipropetrowsk wurde demnach ebenso beschossen wie erneut die Region Lwiw (ehemals Lemberg) in der Westukraine. Dort gab es laut Behörden Angriffe auf Energieanlagen. Auch die gleichnamige Regionalhauptstadt sei angegriffen worden. In einem Drittel der Stadt gebe es keinen Strom mehr, teilte Bürgermeister Andrii Sadowji auf Telegram mit.

Erneut zahlreiche russische Angriffe

Kremlnahe russische Militärblogger bestätigten den massiven Beschuss der Ukraine mit Raketen. Der ukrainische Generalstab erklärte auf Twitter, man habe am 11. Oktober insgesamt 20 russische Raketen sowie 13 Flugkörper mit Streumunition abgefangen.