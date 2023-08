Ukraine aktuell: Nächtlicher Luftangriff auf die Westukraine

Das Wichtigste in Kürze:

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Positionen mehrerer Einheiten nördlich der von russischen Truppen besetzten Stadt Bachmut im östlichen Gebiet Donezk besucht. "Ich danke dafür, dass Ihr das Leben unserer Leute schützt", sagte Selenskyj in einem am Montag veröffentlichten Video, das in einer Erstaufnahmestelle für Verwundete aufgenommen wurde.

Anschließend verlieh der Staatschef Auszeichnungen an Soldaten. Begleitet wurde er vom Chef seines Büros, Andrij Jermak, dessen Stellvertreter Roman Maschowez und Brigadegeneral Artem Bohomolow.

Präsident Wolodymyr Selenskyj posiert für ein Selfie beim Besuch seiner Truppen nahe der Front bei Bachmut Bild: Ukrainian Presidential Press Office/AP/picture alliance

Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar hatte zuvor mitgeteilt, dass die ukrainischen Einheiten südlich von Bachmut in der vergangenen Woche drei Quadratkilometer Land zurückerobert hätten. Es sei wichtig, mit den Soldaten persönlich ins Gespräch zu kommen, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache, die er offensichtlich auf dem Rückweg im Zug aufnahm. Darin erklärte er zudem, die Ukraine müsse Drohnen-Produktion und -Import ausbauen. Das schütze Menschenleben an der Front.

Schwere Luftangriffe im Westen der Ukraine

Die Westukraine ist in der Nacht nach Behördenangaben massiv mit russischen Marschflugkörpern beschossen worden. Dabei seien in der Stadt Luzk mindestens drei Menschen getötet worden, teilte der Verwaltungschef des Gebiets Wolyn, Jurij Pohuljajko, mit. Mehrere Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden. Auch die Stadt Lwiw und ihr Umland wurden getroffen, wie Bürgermeister Andrij Sadowij mitteilte. In Lwiw seien 15 Menschen verletzt und 40 Gebäude beschädigt worden. Die Marschflugkörper wurden den Angaben nach von russischen Kampfbombern über dem Kaspischen Meer abgefeuert. Die betroffenen Gebiete der Westukraine grenzen an Polen und damit an die NATO und die EU.

Lindner will Ukraine über Gespräche entscheiden lassen

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat seine Auffassung bekräftigt, dass die Ukraine eine entscheidende Rolle bei einer Beendigung des von Russland begonnen Kriegs haben solle. "Über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer hinweg kann es keine Gespräche mit Russland geben. Wer sollte sie führen?", sagt der FDP-Politiker bei seinem Besuch in Kiew im Gespräch mit "Bild", "Welt" und "Politico".

Lindner verwies auf die vielen durch russische Angriffe getöteten ukrainischen Zivilisten und Soldaten. "Und selbstverständlich muss dann ein Land, das Selbstbestimmung hat, wie die Ukraine, entscheiden, unter welchen Bedingungen es überhaupt Verhandlungen über einen Waffenstillstand zustimmt."

Russen dürfen nicht zum APEC-Gipfel

Die USA verweigern nach Angaben des russischen Botschafters in Washington einigen russischen Beamten die Einreise zu einem Treffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (APEC) in Seattle. "Einreisevisa für Beamte mehrerer Ministerien und Regierungsstellen wurden nicht ausgestellt", sagt der russische Botschafter Anatoli Antonow.

Teilnehmer des APEC-Vorbereitungsgipfels in Seattle, USA Bild: Stephen Brashear/AFP/Getty Images

Die USA sind in diesem Jahr Gastgeber für die APEC-Mitgliedsstaaten. Zurzeit läuft der dritte Vorbereitungstreffen auf Ministerebene, im November werden dann die Staats- und Regierungschefs der Gruppe in San Francisco zusammenkommen.

Russischer Kampfjet abgestürzt

In der südrussischen Region Krasnodar ist offiziellen Angaben zufolge ein Kampfjet abgestürzt. Nach ersten Erkenntnissen sei ein Insasse ums Leben gekommen, meldete die Agentur Interfax unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau. Das Schulungsflugzeug vom Typ Aero L-39 sei bei einem Trainingsflug gerade im Landeanflug gewesen, als es aus bislang ungeklärter Ursache auf den Flugplatz stürzte.

Trainings-Kampfjet vom Typ Aero L-39 (Archiv) Bild: YAY Images/IMAGO

Im Zuge des russischen Kriegs gegen die Ukraine starten aus Krasnodar Kampfflugzeuge immer wieder auch ihre Angriffe auf das Nachbarland. Seit Kriegsbeginn sind bereits mehrfach russische Kampfjets auch auf eigenem Staatsgebiet abgestürzt. Oft werden technische Probleme als offizieller Grund angegeben. Erst vor wenigen Tagen kam die Besatzung einer Su-30-Maschine ums Leben, als diese über der russischen Ostsee-Exklave Kaliningrad abstürzte.

Russische Zentralbank rechnet mit Inflation

Die russische Zentralbank erwartet ein Anziehen der Inflation in den kommenden Monaten. Hintergründe seien eine steigende Verbraucheraktivität und veränderte Wechselkurse, teilt die Notenbank mit. Erwartet würden für das laufende Jahr eine Inflation von 5,0 bis 6,5 Prozent, für das kommende Jahr 4 Prozent und darüber hinaus nahe 4 Prozent.

Vor dem Hintergrund der jüngsten Rubel-Talfahrt, der auf ein 15-Jahre-Tief gesunken war, hat die Notenbank eine Krisensitzung einberufen, die an diesem Dienstag eine Zinserhöhung bringen dürfte. Zu den Beschlüssen will die Zentralbank am Vormittag eine Pressemitteilung veröffentlichen.

Die Währungshüter in Moskau hatten den Leitzins im Juli erstmals seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine wieder erhöht - und dies überraschend kräftig um einen vollen Punkt auf 8,5 Prozent.

