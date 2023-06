Ukraine aktuell: Moskau will Befehlsgewalt über Privatarmeen

Der russische Verteidigungsminister will alle Freiwilligenverbände unter seine Befehlsgewalt zwingen. Ein mächtiger Widersacher spielt da nicht mit. Unser Überblick.

Das Wichtigste in Kürze:

Wagner-Chef Prigoschin will Befehlsgewalt nicht übertragen

Selenskyj verurteilt Schüsse auf Rettungsboote

Dreier-Gipfel in Paris

Luftwaffenübung "Air Defender" beginnt

Der Chef der russischen Privatarmee Wagner, Jewgeni Prigoschin, will seine Söldner nicht Russlands Verteidigungsministerium überlassen. Er werde keinen Vertrag unterschreiben, der die Befehlsgewalt über seine Verbände an Moskau übertrage, sagte Prigoschin auf seinem Telegram-Kanal. Der Wagner-Chef hatte dem russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu mehrfach Unfähigkeit im Krieg gegen die Ukraine vorgeworfen.

Mit einer Anordnung will das Verteidigungsministerium alle russischen Freiwilligenverbände unter seine Befehlsgewalt bringen. Bis zum 1. Juli müssten alle diese Einheiten einen Vertrag mit der Behörde unterzeichnen, heißt es. Es gebe inzwischen mehr als 40 Freiwilligenverbände, deren rechtlicher Status so abgesichert werden solle.

Selenskyj verurteilt Schüsse auf Rettungsboote in Flutgebiet

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Schüsse auf Rettungsboote im gefluteten Kriegsgebiet Cherson im Süden des Landes scharf verurteilt. "Sogar Tiere haben mehr Moral als Sie, russischer Staat", sagte Selenskyj in seiner allabendlichen Videobotschaft. "Russische Terroristen beschießen weiter Evakuierungswege, Evakuierungspunkte, Boote, die die Menschen wegbringen."

Helfer bringen einen alten Mann in Sicherheit, der in einem Rettungsboot unter russischen Beschuss geraten war Bild: AP/picture alliance

Ein Boot mit 21 Menschen war nach Angaben ukrainischer Behörden am Sonntag von Russen beschossen worden. An Bord waren demnach Zivilisten, die sich aus dem von Moskau besetzten Teil des Gebiets Cherson in Sicherheit bringen wollten. Drei Menschen starben bei dem Angriff, zehn sind verletzt.

"Internationale Ermittlungen haben begonnen"

Selenskyj sagte weiter, es seien bereits internationale Ermittlungen zur Zerstörung des Kachowka-Staudamms angelaufen. "Vertreter des Internationalen Strafgerichtshofs haben die Region Cherson in den vergangenen Tagen besucht."

Es sei wichtig, dass die internationalen Rechtsexperten die Folgen der Katastrophe untersuchten. Gleich am Tag des Dammbruchs habe der Generalstaatsanwalt eine entsprechende Anfrage an den Internationalen Strafgerichtshof (ICC) gesandt.

IAEA will Wasserstand des Kachowka-Stausees messen

Die Atomenergiebehörde IAEA hat gefordert, die Wasserhöhe im ukrainischen Kachowka-Stausee selbst überprüfen zu können. Es müsse geklärt werden, warum es "bedeutende Unterschiede" bei den verschiedenen Messungen gebe. Er hoffe, dass seine Mitarbeiter "sehr bald" Zugang bekämen, um die Lage unabhängig bewerten zu können, betonte IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi.

Der Wasserpegel sinkt am Kachowka Stausee Bild: Dmytro Smolienko/Ukrinform/ABACAPRESS/picture alliance

Der Staudamm des Kachowka-Stausees ist seit Dienstag zerstört. Riesige Mengen Wasser haben Gebiete im weiten Umkreis überschwemmt. Mit dem Wasser des Sees werden auch die sechs Reaktoren des Atomkraftwerks von Saporischschja gekühlt, um eine Kernschmelze und die Freisetzung von Radioaktivität in die Umwelt zu verhindern. Der restliche Pegelstand des Sees ist deshalb von großer Bedeutung.

Russische Justiz klagt US-Bürger an

In Moskau ist ein US-Musiker und ehemaliger Fallschirmjäger wegen des Verdachts des Drogenhandels angeklagt. Ein Sprecher des US-Außenministeriums bestätigt die Festnahme von Michael Travis Leake. Vertreter der US-Botschaft in Moskau seien bei seiner Anklageerhebung am 10. Juni anwesend gewesen.

Unklar ist, ob Leake anwaltlich vertreten wird. Sollte er für schuldig befunden werden, drohen ihm bis zu zwölf Jahre Haft. Die US-Regierung hat wiederholt vor willkürlichen Verhaftungen in Russland gewarnt.

Scholz, Duda und Macron treffen sich zu Dreier-Gipfel in Paris

Der französische Präsident Emmanuel Macron empfängt an diesem Montag den polnischen Staatschef Andrzej Duda und Bundeskanzler Olaf Scholz zu einem Dreier-Gipfel in Paris. Bei einem gemeinsamen Abendessen soll über die weitere Unterstützung der Ukraine und die Vorbereitung des NATO-Gipfels im Juli gesprochen werden.

Die Dreier-Treffen zwischen Deutschland, Frankreich und Polen werden "Weimarer Dreieck" genannt. Das Gesprächsformat war im August 1991 von den damaligen Außenministern Hans-Dietrich Genscher, Roland Dumas und Krzysztof Skubiszewski im thüringischen Weimar gegründet worden.

Luftwaffenübung "Air Defender" beginnt

An diesem Montag beginnt auch die größte Luftwaffenübung seit Bestehen der NATO - das Manöver "Air Defender 2023". An der Übung unter deutscher Führung nehmen bis zum 23. Juni 25 Nationen sowie die NATO teil. Nach Angaben der Bundeswehr sind rund 10.000 Soldatinnen und Soldaten und 250 Flugzeuge beteiligt.

Ein Airbus A400M mit der Sonderfolierung zur Übung Air Defender 2023 steht auf dem Fliegerhorst Wunstorf Bild: Philipp Hiemer/Bundeswehr

Unterschiedliche Einschätzungen gab es im Vorfeld zu den Beeinträchtigungen des zivilen Flugverkehrs. "Das wird sich maximal im Minutenbereich bewegen", hatte der Inspekteur der Deutschen Luftwaffe, Ingo Gerhartz, zu möglichen Verspätungen von Flügen gesagt.

rb/ack (AFP, AP, dpa, epd, KNA, Reuters)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.