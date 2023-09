Ukraine aktuell: Mit Pappdrohnen gegen Russland

Das Wichtigste in Kürze:

Ukraine setzt Pappdrohnen gegen Russland ein

Russland schießt unbekanntes Objekt über Region Pskow ab

Drei Jahre Haft für orthodoxen Kriegsgegner in Russland

Die Ukraine soll den militärischen Teil eines Flughafens im russischen Grenzgebiet Kursk vor einigen Tagen mit einem neuen Drohnentyp angegriffen haben. Insgesamt 16 aus Karton gefertigte Flugkörper seien am vergangenen Sonntag zum Einsatz gekommen, berichten ukrainische Medien unter Berufung auf den Geheimdienst SBU. Dabei sollen in Kursk fünf russische Kampfflugzeuge und mehrere Flugabwehrsysteme beschädigt worden sein.

Aus Karton und Gummibändern gefertigte Leichtgewichtsdrohnen hatte Kiew im Frühjahr von einer australischen Firma erhalten. Die Geräte sind für Flugabwehr-Radare nur schwer zu orten. In den vergangenen Tagen flogen ukrainische Drohnen mehrfach erfolgreich Angriffe auf Ziele in Russland, selbst in großer Entfernung von der Grenze.

Russland schießt unbekanntes Objekt über Pskow ab

Die russische Luftabwehr meldet in der nordwestlichen Region Pskow den Abschuss eines unbekannten Flugkörpers. Gouverneur Michail Wedernikow postete auf Telegram ein Video, das eine Explosion am Himmel zeigt. Es habe keine Schäden am Boden gegeben.

In derselben Region hatte Russland nach eigenen Angaben am Mittwoch über dem Militärflugplatz von Pskow bereits einen Drohnenangriff vereitelt, infolgedessen vier russische Transportflugzeuge beschädigt worden waren.

Moskauer Bürgermeister: Bauen Luftverteidigung aus

Angesichts sich häufender Drohnenangriffe auf die russische Hauptstadt hat Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin den Ausbau der Luftverteidigung gerühmt. Man habe viel getan, um Moskau vor Drohnen und versuchten Terroranschlägen zu schützen, erklärte Sobjanin vor Vertretern kommunaler Unternehmen.

Geringer Schaden, große Bedeutung: Ukrainischer Drohnenangriff in der Moskauer City Bild: AP Photo/picture alliance

Dessen ungeachtet waren unbemannte Flugkörper in den vergangenen Wochen mehrfach bis ins Stadtzentrum vorgedrungen und hatten dort Schäden etwa im berühmten Wolkenkratzerviertel Moskwa City angerichtet. Die Folgen der Attacken stehen allerdings in keinem Verhältnis zu den Kriegsfolgen in der von Russland angegriffenen Ukraine.

Drei Jahre Haft für orthodoxen Kriegsgegner

Ein Bezirksgericht in Sankt Petersburg hat einen orthodoxen Geistlichen zu drei Jahren Haft verurteilt. Weil er Russlands Krieg gegen die Ukraine anprangerte, wurde Ioann Kurmojarow schuldig gesprochen, falsche Informationen über die russische Armee verbreitet zu haben. Die Staatsanwaltschaft hatte sogar sieben Jahre Haft beantragt.

Kurmojarow hatte im März 2022 in einem Youtube-Video Russlands Überfall auf die Ukraine verurteilt und gesagt, im dortigen Krieg gefallene russische Soldaten kämen in die Hölle. Im Juni 2022 wurde er festgenommen und saß seither in Untersuchungshaft. In Russland wurden bisher nur sehr wenige Fälle von Geistlichen bekannt, die den Krieg gegen die Ukraine öffentlich verurteilen.

Viele Kinder in der Ukraine weiter ohne Schulbesuch

Vier von zehn Schulkindern in der Ukraine sind weiterhin auf Fernunterricht angewiesen. Das gab das internationale Hilfswerk Save the Children in Kiew zum Beginn des neuen Schuljahres bekannt. 42 Prozent aller Schulpflichtigen müssten auf digitale Bildungsangebote zurückgreifen, weil es beispielsweise an Luftschutzräumen in Schulen fehle.

Zerstörte Schule in der Region Charkiw Bild: Sofiia Bobok/AA/picture alliance

Die Leiterin von Save the Children in der Ukraine, Sonia Khush, sprach von einem "weiteren Jahr der unterbrochenen Bildung". Tausende Kinder hätten seit Kriegsbeginn im Frühjahr 2022 noch keinen Fuß in ein Klassenzimmer gesetzt. Entsprechend dem Völkerrecht müssten zivile Objekte und besonders solche, die von Kindern genutzt werden, vor Angriffen geschützt werden.

rb/wa (AFP, AP, dpa, epd, KNA, Reuters)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.