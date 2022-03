Ukraine aktuell: Mehrere Tote bei Angriffen in Kiew

Das Wichtigste in Kürze:

Attacken auf Wohnhäuser in Kiew

36-stündige Ausgangssperre in der Hauptstadt angeordnet

Drei EU-Regierungschefs reisen in die Ukraine

Zahl der Flüchtlinge überschreitet Drei-Millionen-Marke

NASA bekräftigt Zusammenarbeit mit Roskosmos

Bei russischen Angriffen auf Wohngebiete in Kiew sind nach jüngsten Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj mindestens fünf Menschen getötet worden. Eine der Attacken habe ein 16-stöckiges Wohnhaus im Stadtteil Swjatoschyn im Westen der ukrainischen Hauptstadt getroffen, teilte der Rettungsdienst im Onlinedienst Facebook mit.

Zuvor hatten Rettungskräfte auch von einem Angriff auf ein etwa zehnstöckiges Gebäude im Stadtteil Podil berichtet. Dieser löste den weiteren Angaben zufolge einen Brand in den ersten fünf Stockwerken des Wohngebäude aus. Die ukrainische Parlamentsabgeordnete Lesia Wasylenko veröffentlichte auf Twitter ein Foto, zu dem sie schrieb: "Der Stadtteil Podil von Kiew ist ein Ort, an dem man Kaffee trinkt und das Leben genießt. Jetzt nicht mehr."

Auch im Viertel Osokorky im Südosten von Kiew wurde ein Wohnhaus getroffen. Auf von Rettungskräften veröffentlichten Bildern war ein zweistöckiges Haus mit verrußter Fassade und zerborstenen Fenstern zu sehen, aus dem Rauch aufstieg.

Klitschko verhängt 36-stündige Ausgangssperre

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko ordnete inzwischen eine 36-stündige Ausgangssperre an. Diese werde von Dienstagabend (19.00 Uhr MEZ) bis Donnerstagmorgen (6.00 Uhr MEZ) andauern, erklärte er im Messengerdienst Telegram. Er sprach von einem "schwierigen und gefährlichen Moment" für die ukrainische Hauptstadt. "Sich ohne spezielle Genehmigung in Kiew zu bewegen, ist verboten", so Klitschko. "Nach draußen zu gehen ist nur erlaubt, um zu den Schutzräumen zu gehen."

Polizisten betreuen eine ältere Bewohnerin von Kiew, nachdem sie aus ihrer beschossenen Wohnung gerettet werden konnte

Die russische Armee versucht derzeit, Kiew einzukesseln. In der Hauptstadt befindet sich nach wie vor die Hälfte der einst drei Millionen Einwohner. Sie können die Stadt nur noch in Richtung Süden verlassen. Vor allem in den nordwestlich gelegenen Vororten hatten sich die Kämpfe zwischen der russischen und der ukrainischen Armee in den vergangenen Tagen stark intensiviert.

Nun 19 Todesopfer bei Riwne

Nach einem russischen Luftangriff auf einen Fernsehturm bei der Großstadt Riwne am Montag ist die Zahl der Toten auf mindestens 19 gestiegen. Das teilte der Gouverneur der nordwestlichen Region Riwne, Witalij Kowal, mit. Am Montag hatte Kowal kurz nach dem Angriff von neun Toten und neun Verletzten gesprochen und erklärt, weitere Personen befänden sich noch unter den Trümmern. Getroffen wurde bei dem Angriff im Ort Antopil neben dem Fernsehturm auch ein nahe gelegenes Verwaltungsgebäude.

Bewohner von Dnipro warten an Bussen, die sie aus der ostukrainischen Stadt herausbringen sollen

Die russischen Truppen nahmen auch den Flughafen der Stadt Dnipro in der Ostukraine unter Beschuss und zerstörten ihn weitgehend. Dnipro ist eine Industriestadt mit rund einer Millionen Einwohnern. Sie liegt am gleichnamigen Fluss (deutsch: Dnepr). Alle Aussagen der Kriegsparteien lassen sich derzeit nicht unabhängig prüfen.