Ukraine aktuell: Lwiw unter Beschuss

Das Wichtigste in Kürze:

Lwiw unter Beschuss

Selenskyj: Ukraine wollte Gegenoffensive früher starten

Britische Botschaft rät zur Ausreise aus Russland

Russlands Luftangriffe in der Ukraine gehen weiter. Nun wurde eine Großstadt im äußersten Westen zum Ziel: Lwiw. Dort wurden durch einen Angriff mindestens vier Menschen verletzt. "Eine russische Rakete schlug in einem Wohnhaus in Lwiw ein", teilte Maxym Kosytzkyj mit, der Gouverneur der Region. "Es gab ein Feuer, das schnell gelöscht wurde. Es gibt Opfer", so Kosytzkyj. Auch kritische Infrastruktur sei beschädigt worden.

Der Gouverneur machte keine weiteren Angaben und gab auch nicht an, ob es sich um Drohnen- oder Raketenangriffe handelte. Zuvor hatte er unter Berufung auf das Kommando der ukrainischen Luftstreitkräfte davor gewarnt, dass sich "mehrere" Raketen" in Richtung der westlichen Regionen" bewegten.

Nach Angaben des Bürgermeisters von Lwiw, Andrij Sadowyj, seien in der historischen Stadt eine "Reihe von Explosionen" zu hören gewesen. Er forderte die Einwohner auf, sich in Schutzräumen aufzuhalten.

Sadowyj, geht davon aus, dass die Zahl der Verletzten noch steigen wird. Eine Person sei schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, teilte der Bürgermeister mit.

Selenskyj: Ukraine wollte Gegenoffensive früher starten

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hätte sich einen "sehr viel früheren" Beginn der Gegenoffensive zur Befreiung der russisch besetzten Gebiete in seinem Land gewünscht. Er habe den USA und den europäischen Partnern gesagt, "dass wir unsere Gegenoffensive gerne früher starten wollen und dass wir all die Waffen und das Material dafür brauchen. Warum? Ganz einfach, weil es langsamer gehen wird, wenn wir später beginnen", sagte Selenskyj dem US-Sender. Das Gespräch war nach Angaben des Senders am Sonntag in Odessa aufgenommen worden.

Selenskyj betonte die Bedeutung von Raketen größerer Reichweite vom Typ ATACMS, um die die Ukraine die USA bittet und mit denen sie russische Ziele weit hinter der Frontlinie angreifen könnte. Die Raketen würden der Ukraine helfen, schneller voranzukommen, sagte Selenskyj. Er wies auch auf Engpässe bei der Ausrüstung seiner Truppen mit Artillerie hin. In einigen Frontbereichen sei nicht einmal daran zu denken, mit der Gegenoffensive zu beginnen, weil die Armee nicht über die entsprechenden Waffen verfüge.

Selenskyj verdeutlichte einmal mehr, was eine Rückeroberung der 2014 von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim für die Ukraine bedeuten würde. "Wir können uns die Ukraine nicht ohne die Krim vorstellen", sagte der ukrainische Präsident. "Und solange die Krim unter russischer Besatzung ist, bedeutet es nur eins: Der Krieg ist noch nicht vorbei."

BSI-Chefin warnt vor russischen Cyberattacken

Die neue Chefin von Deutschlands Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Claudia Plattner, warnt vor einer wachsenden Gefahr für Deutschland durch russische Cyberattacken. "Die Zahl der Angriffe aus Russland steigt", sagt Plattner der "Süddeutschen Zeitung". Insgesamt sei die Bedrohungslage im Netz "so groß wie nie".

Deutschland als europäische Macht und Unterstützer der Ukraine sei ein "attraktives Ziel" für von Moskau gelenkte Hackergruppen. "Ziele sind: Spionage, Destabilisierung und Beeinflussung", sagte Plattner. Auch aus China und Iran sei ein Anstieg der Angriffszahlen zu beobachten. In den deutschen Sicherheitsbehörden wächst die Sorge, dass sich prorussische Aktivisten, Cyberkriminelle und Hackergruppen der russischen Geheimdienste verbünden, um westliche Systeme anzugreifen.

Britische Botschaft rät zur Ausreise aus Russland

Großbritanniens Botschaft in Moskau hat die eigenen Staatsbürger zur Ausreise aus Russland aufgefordert. Die Invasion in der Ukraine bedeute, "dass die Lage hier in Russland unberechenbar ist", sagte Botschafterin Deborah Bronnert in einer Videobotschaft, die am Mittwochabend auf dem Telegram-Kanal der diplomatischen Vertretung veröffentlicht wurde. Wenn der Aufenthalt in Russland nicht zwingend erforderlich sei, rate sie, das Land zu verlassen.

Die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen sind vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine stark gespannt. Anfang des Jahres hat der russische Geheimdienst den Korrespondenten des "Wall Street Journal" Evan Gershkovich wegen angeblicher Spionage festgenommen. Die US-Regierung hatte bereits kurz nach Kriegsausbruch eigene Bürger zur Ausreise aus Russland aufgefordert. Die deutsche Bundesregierung hingegen rät bisher nur von Reisen in das flächengrößte Land ab.

