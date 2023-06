Ukraine aktuell: Luftangriffe und schwierige Gegenoffensive

Das Wichtigste in Kürze:

Lwiw von russischen Raketen getroffen

Selenskyj: "Keine Positionen verloren"

Noch keine NATO-Einladung für die Ukraine

Russland startete über Nacht erneut weitreichende Luftangriffe auf die Ukraine und zielte auf die Hauptstadt und die Städte von Ost nach West. Der größte Teil des Landes verbrachte die Nacht mehrere Stunden lang unter heulenden Luftangriffssirenen.

Die Militärverwaltung von Lwiw (Lemberg), einer Stadt mit etwa 700.000 Einwohnern, 70 Kilometer von der Grenze zum NATO-Land Polen entfernt, sagte, Russland habe eine "kritische Infrastruktur" in der Stadt getroffen und einen Brand ausgelöst. Nach vorläufigen Informationen gab es keine Verletzten. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben nicht.

"Schwere Lage"

Die ukrainische Armee hat bei ihrer laufenden Gegenoffensive Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj zufolge bislang keine Geländeverluste hinnehmen müssen. "In einigen Gebieten bewegen sich unsere Kämpfer vorwärts, in einigen Gebieten verteidigen sie ihre Positionen und halten den Angriffen und intensiven Attacken der Besatzer stand", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache am Montag. "Wir haben keine Positionen verloren, nur befreit."

Auch das ukrainische Militär sprach von einem planmäßigen Verlauf der eigenen Gegenoffensive - räumte zugleich aber eine "schwere Lage" an der Front ein. Im Süden des Landes sei man auf "erbitterten Widerstand" der russischen Besatzer gestoßen, schrieb der ukrainische Oberbefehlshaber Walerij Saluschnyj bei Telegram. Der Vormarsch der Ukrainer werde durch Befestigungen, dichte Minenfelder und eine "große Zahl an Reserven" behindert. "Die Operation wird nach Plan fortgesetzt", versicherte Saluschnyj aber.

Verbreitet weiter Zuversicht: Ukraines Präsident Selenskyj (Archivbild) Bild: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/REUTERS

Stoltenberg: Formelle NATO-Einladung an Ukraine kein Thema mehr

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg geht nicht davon aus, dass die NATO den ukrainischen Wunsch nach einer formellen Einladung in das Bündnis schon beim bevorstehenden Gipfel im Juli erfüllen wird. "Beim Vilnius-Gipfel und in den Vorbereitungen auf den Gipfel diskutieren wir nicht, eine formelle Einladung auszusprechen", sagte Stoltenberg nach einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin. "Was wir diskutieren, ist, wie wir die Ukraine näher an die NATO heranführen können."

Selenskyj hatte in den vergangenen Wochen immer wieder betont, dass er beim Gipfel im litauischen Vilnius eine formelle Einladung erwarte. Nach den Angaben von Stoltenberg wird darüber nun nicht mehr diskutiert. Es bestehe aber Einigkeit unter den Verbündeten, dass die Tür der NATO offen sei und die Ukraine schon beim Gipfel in Bukarest 2008 eine Beitrittsperspektive bekommen habe.

Sprachen über die Lage in der Ukraine: NATO-Generalsekretär Stoltenberg und der deutsche Bundeskanzler Scholz Bild: FABRIZIO BENSCH/REUTERS

Weitere Waffensysteme in der Ukraine im Einsatz

Frankreich und Italien haben der Ukraine das Flugabwehrsystem Samp/T geliefert, das inzwischen in dem von Russland angegriffenen Land im Einsatz ist. Das System schütze dort wichtige Anlagen und Menschenleben, sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Paris. Samp/T ist ein von Frankreich und Italien seit Anfang der 2000er Jahre gemeinsam entwickeltes Luftabwehrsystem. Es gilt als flexibel einsetzbar und effektiv für die Verteidigung gegen Flugzeuge und Raketen.

