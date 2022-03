Ukraine aktuell: Luftangriff nahe polnischer Grenze

Das Wichtigste in Kürze:

Russischer Angriff auf Militärstützpunkt nordwestlich von Lwiw

Hauptstadt Kiew wird immer mehr eingekreist

Evakuierung von Mariupol wieder misslungen

Selenskyj: Moskau ist zu einem Dialog bereit

Rosatom überprüft angegriffenes AKW Saporischschja

Das Gebiet um die westukrainische Metropole Lwiw (Lemberg) ist zum ersten Mal seit Kriegsbeginn vor mehr als zwei Wochen von mehreren Explosionen erschüttert worden. Die russische Armee flog nach ukrainischen Angaben einen Luftangriff auf einen Militärstützpunkt in Jaworiw. Auf den Militärübungsplatz, der rund 40 Kilometer nordwestlich von Lwiw nahe der Grenze zu Polen liegt, seien mehrere Raketen abgefeuert worden, teilte der Leiter der Regionalverwaltung von Lwiw, Maxim Kosizky, auf seiner Facebook-Seite mit. "Die Besatzer haben einen Luftangriff auf das Internationale Zentrum für Friedenssicherung und Sicherheit geflogen", schrieb Kozitsky. "Nach vorläufigen Angaben feuerten sie acht Raketen ab." Ob es Tote oder Verletzte gibt, war den Angaben zufolge zunächst unklar.

Das Militärgelände in Jaworiw liegt nur etwa 80 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt Die Basis ist eine der größten Militär-Ausbildungseinrichtungen im Westen der Ukraine. Die meisten gemeinsamen Übungen mit der NATO wurden dort abgehalten.

Auch Meldungen über Angriff auf Iwano-Frankiwsk

In Lwiw selbst gab es nach Medienberichten keine Einschläge. Es wurde aber Luftalarm ausgelöst. Die Menschen sollten in Notunterkünften bleiben. Lwiw ist Anlaufstelle von Hunderttausenden Ukrainern, die ihr Land wegen des russischen Angriffs in Richtung Europa verlassen wollen. Bisher galt die Stadt als relativ sicher. Einige Staaten haben deshalb ihre Botschaften von Kiew nach Lwiw verlegt.

Der Bürgermeister von Iwano-Frankiwsk, einer weiteren Stadt in der Westukraine, meldete unterdessen einen Angriff auf den dortigen Flughafen. "Nach vorläufigen Informationen stammten die Explosionen heute Morgen von einem Angriff auf den Flughafen", schrieb Ruslan Marzinkiw auf Facebook. Iwano-Frankiwsk liegt hundert Kilometer südlich von Lemberg.

Kiew im "Belagerungszustand"

Mit Angriffen von mehreren Seiten erhöht die russische Armee den Druck auf die ukrainische Hauptstadt Kiew. Nach Darstellung des ukrainischen Präsidentenberaters Mychailo Podoljak befindet sich Kiew im "Belagerungszustand". Vorstädte im Nordwesten der Metropole werden seit Tagen von schweren Luftangriffen erschüttert. Inzwischen rücken russische Panzer laut Agenturmeldungen zudem von Nordosten her immer rascher auf Kiew vor.

Rauch steigt am Samstag über Kiews Vorstadt Irpin auf

Bei Luftangriffen im 40 Kilometer südlich der Hauptstadt gelegenen Wasylkiw wurde nach Angaben des Bürgermeisters der Flughafen zerstört, ein von Raketen getroffenes Öldepot stand demnach in Flammen. Sirenen warnten am Samstag auch in den Großstädten Odessa, Dnipro und Charkiw vor Luftangriffen. In der Schwarzmeer-Hafenstadt Mykolajiw beschoss die russische Armee mehrere Krankenhäuser, wie eine AFP-Reporterin berichtet.

Seit Kriegsbeginn vor mehr als zwei Wochen wurden nach Darstellung des russischen Verteidigungsministeriums schon mehr als 3500 ukrainische Militärobjekte zerstört. Diese Angaben ließen sich nicht überprüfen. Russland behauptet, nur militärische Ziele anzugreifen. Die Vereinten Nationen haben dagegen Informationen über den völkerrechtswidrigen Einsatz von Streumunition durch russische Truppen im Ukraine-Krieg - auch in besiedelten Gebieten.

Schwere Zerstörungen in Mariupol

US-Satellitenbilder zeigen gravierende Schäden an ziviler Infrastruktur und Wohngebäuden in der Hafenstadt Mariupol im Südosten der Ukraine. Dutzende Hochhäuser seien schwer beschädigt worden und es habe Brände gegeben, teilte der amerikanische Satellitenbetreiber Maxar Technologies mit. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hatte zuvor gesagt, Mariupol sei von russischen Streitkräften belagert worden, stehe aber noch unter ukrainischer Kontrolle.

Ein neuer Anlauf, Zivilisten aus Mariupol in Sicherheit zu bringen, scheiterte am Samstag. 50 Busse hätten wegen Beschusses nicht abfahren können, sagte Generaloberst Michail Misinzew aus dem Verteidigungsministerium in Moskau. Die ukrainische Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschuk berichtete, die Kolonne sei fünf Stunden an einem Kontrollpunkt festgehalten worden. An diesem Sonntag solle es einen weiteren Versuch geben.

"Maxar"-Satellitenaufnahme von Mariupol - eine unabhängige Verifizierung ist nicht möglich

Auf anderen "humanitären Korridoren" kamen Evakuierungen aber zustande. Laut Wereschtschuk konnten darüber am Samstag etwa 13.000 Menschen aus umkämpfen Gebieten herausgeholt werden. Das seien fast doppelt so viele wie am Freitag, hieß es.

Ihre Darstellung zum Tod von sieben Menschen korrigierte die Ukraine: Die Frauen und Kinder aus dem Ort Peremoha seien - als sie angegriffen wurden - entgegen ursprünglichen Angaben des ukrainischen Geheimdienstes nicht in einem mit Russland vereinbarten "grünen Korridor" gewesen, so das Verteidigungsministerium in Kiew. Die Personen hätten versucht, alleine zu fliehen.

Präsident Selenskyj sieht "Signal aus Russland"

Russland verfolgt nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei den Gesprächen über eine Beendigung des Ukraine-Krieges mittlerweile einen "grundlegend anderen Ansatz". Zunächst hätten die Vertreter Moskaus nur "Ultimaten gestellt", berichtete Selenskyj. Mittlerweile habe man "angefangen zu reden". Er sei "froh", ein "Signal aus Russland erhalten" zu haben, sagte der 44-jährige Staatschef.

Bild aus einem Video, veröffentlicht vom Pressebüro des ukrainischen Präsidenten

Bereits am Freitag hatte der russische Präsident Wladimir Putin (69) von Bewegung bei den Verhandlungen gesprochen. Die russischen Verhandlungsführer hätten über "gewisse positive Veränderungen" bei den "praktisch täglich" geführten Gesprächen informiert. Kremlsprecher Dmitri Peskow teilte mit, die Gespräche würden nun im Online-Format abgehalten - was die Ukraine bestätigte.

Putin hatte in den vergangenen Tagen wiederholt erklärt, dass Russland zu einer Einstellung der Kampfhandlungen bereit sei. Im Gegenzug müssten die Ukraine und der Westen aber die Forderungen Moskaus akzeptieren. Putin verlangt unter anderem die Neutralität und eine "Entmilitarisierung" der Ukraine sowie die Anerkennung der russischen Souveränität über die 2014 annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim.

Diplomatie per Telefon

Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatten in einem gemeinsamen Telefonat mit Putin am Samstag auf einen sofortigen Waffenstillstand und eine diplomatische Lösung gedrungen. Vorher hatten sie schon mit Selenskyj telefoniert. Dieser beriet sich später mit dem israelischen Regierungschef Naftali Bennett. Dabei seien die Aussichten auf Friedensgespräche mit Russland erörtert worden, twitterte Selenskyj am Abend.

Warnung an Kollaborateure

In seiner jüngsten Videobotschaft drohte Wolodymyr Selenskyj möglichen Kollaborateuren und Unterstützern Russlands in der Ukraine. Wer sich von Angeboten der russischen Besatzer in Versuchung geführt sehe, unterschreibe damit sein eigenes Urteil, sagte der ukrainische Staatschef. Dabei nahm er Bezug auf jüngste Ereignisse in den von Russland besetzten Territorien der Region Cherson im Süden des Landes. Russland versuche dort, die "traurige Erfahrung der Bildung von Pseudo-Republiken zu wiederholen", erpresse lokale Politiker, übe Druck auf Abgeordnete aus und suche nach jemandem, den es bestechen könne, um eine "Volksrepublik Cherson" zu gründen.

Russland wolle in Cherson ein Referendum inszenieren, twitterte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba. Da es dort für die Gründung einer unabhängigen "Volksrepublik" keinerlei Unterstützung in der Bevölkerung gebe, würde das Referendum komplett gefälscht werden, mutmaßte Kuleba. Sollte Russland dies durchziehen, müssten scharfe Sanktionen folgen. "Cherson ist und wird immer in der Ukraine sein", betonte der Außenminister. Das nahe der Halbinsel Krim gelegene Cherson war als erste Großstadt der Ukraine Anfang März von der russischen Armee eingenommen worden.

Russen inspizieren AKW Saporischschja

Im ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja sind Vertreter des russischen Atomkonzerns Rosatom eingetroffen. Sie wollten die Strahlung am AKW überprüfen, teilte die ukrainische Atombehörde Energoatom mit. Begleitet werden die Rosatom-Vertreter demnach von Ingenieuren, die "bei der Reparatur des Kraftwerks helfen" sollen. Die Maßnahmen, die den "sicheren Betrieb der ukrainischen Atomkraftwerke" gewährleisten sollen, würden in "engem Kontakt mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA)" vorgenommen, so Rosatom.

Archivaufnahme des Atomkraftwerks Saporischschja im Südosten der Ukraine

Russische Truppen hatten das größte Atomkraftwerk Europas am 4. März angegriffen und unter ihre Kontrolle gebracht. Dabei geriet ein Schulungsgebäude in Brand. Der Angriff hatte Ängste vor einer Reaktorkatastrophe in Europa ausgelöst.

Biden bewilligt weitere Militärhilfe

US-Präsident Joe Biden hat die Freigabe von Waffenlieferungen und Militärhilfe für die Ukraine in Höhe von 200 Millionen Dollar angeordnet. Das Paket umfasst nach Angaben eines Insiders unter anderem Systeme zur Panzer- und Flugabwehr, Kleinwaffen sowie Soldaten-Training. Andere Staaten, unter ihnen Deutschland, haben der Ukraine ebenfalls bereits Waffen geliefert oder zugesagt, darunter Flugabwehrraketen.

"Aufnahmekapazität ist fast erschöpft"

Tschechien hat die Europäische Union um Hilfe bei der Unterbringung von 50.000 Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine gebeten. Sein Land benötige Unterstützung bei der Einrichtung von "bis zu 25 humanitären Lagern für jeweils 2000 Flüchtlinge", so der tschechische Innenminister Vit Rakusan. "Unsere Aufnahmekapazität ist fast erschöpft", hatte Feuerwehrsprecherin Pavla Jakubova zuvor geklagt. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine am 24. Februar wurden laut Jakubova rund 102.000 Ukraine-Flüchtlinge in Tschechien registriert, die tatsächliche Zahl liege vermutlich aber eher bei 200.000.

Ankunft eines Sonderzuges mit Ukraine-Flüchtlingen in München

In Polen werden an diesem Wochenende Sonderzüge eingesetzt, um Flüchtlinge aus der Ukraine nach Deutschland zu bringen. Dies sei eine Art "Pilotversuch", wie das Angebot von denjenigen Ukrainern genutzt werde, die nach Deutschland, Belgien, die Niederlande oder in andere westliche Länder weiterreisen wollten, sagte der stellvertretende polnische Innenminister Pawel Szefernaker.

Moskauer Börse öffnet vorerst nicht

Wegen der beispiellosen Sanktionen gegen Russland bleibt die Börse in Moskau auch die dritte Woche in Folge geschlossen. Vom 14. bis 18. März werde es keinen Aktienhandel gegeben, teilte der wichtigste russische Handelsplatz mit. Am bisher letzten Öffnungstag der Moskauer Börse am 25. Februar hatten die Anteilsscheine russischer Unternehmen massiv an Wert verloren, bevor sie vom Handel ausgesetzt wurden. Zahlreiche westliche Unternehmen zogen sich nach Kriegsbeginn zumindest vorübergehend aus Russland zurück.

