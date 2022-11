Ukraine aktuell: Lawrow macht Kiew für andauernden Krieg verantwortlich

Das Wichtigste in Kürze:

Lawrow: Kiew stellt unrealistische Bedingungen für Friedensschluss

Scholz warnt Moskau erneut vor Einsatz vor Atomwaffen

UN-Resolution: Russland soll für Kriegsschäden aufkommen

Selenskyj: Tausende Kinder nach Russland verschleppt

Russische Armee verspricht Kopfgeld und Abschussprämien

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat erneut die Ukraine in die Verantwortung genommen, was ein mögliches Kriegsende angeht. "Alle Probleme liegen bei der ukrainischen Seite, die Verhandlungen kategorisch ablehnt und Bedingungen stellt, die offensichtlich unrealistisch sind", sagte Lawrow bei seiner Rede auf dem G20-Gipfel in Indonesien. Er habe diese Position auch bei einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron vorgetragen und sie bei einem Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz erläutert.

Scholz erklärte später, er habe am Rande des Treffens auf Bali kurz mit Lawrow gesprochen. "Er stand in meiner Nähe und hat auch zwei Sätze gesagt. Das war das Gespräch", sagte der Kanzler. Er wolle nicht, dass da ein falscher Eindruck von der Länge des Austauschs entstehe. Zu den Inhalten des Gesprächs sagte Scholz nichts.

Scholz: "Unverantwortliche nukleare Drohgebärden" Putins

Bundeskanzler Scholz hat Russland beim G20-Gipfel erneut eindringlich vor einem Einsatz von Atomwaffen im Angriffskrieg gegen die Ukraine gewarnt. "Mit seinen unverantwortlichen nuklearen Drohgebärden betreibt Präsident Wladimir Putin gezielt eine weitere Eskalation der Situation", betonte Scholz in seiner Rede bei dem Treffen in Indonesien. Der Einsatz von Nuklearwaffen und jede Drohung damit seien und blieben unzulässig. Putin und seine Unterstützer würden die volle Verantwortung für die massiven globalen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Krieges tragen, mit denen Menschen weltweit auf die eine oder andere Weise täglich konfrontiert seien, so Scholz weiter.

Bundeskanzler Olaf Scholz bei seiner Rede auf dem G20-Gipfel im Ferienort Nusa Dua auf Bali

Scholz bekräftigte zugleich, dass ein "Diktat-Frieden aus der Perspektive Russlands" weder für die Ukraine noch für die Weltgemeinschaft akzeptabel sei. Grundlage für Friedensverhandlungen müsse vielmehr sein, dass "Russland seinen Angriffskrieg beendet und seine Truppen zurückzieht". Zugleich betonte der Kanzler die Bedeutung von "ständigen Gesprächen". Voraussetzung für deren Erfolg sei aber der "Moment, in dem Russland einsieht und akzeptiert, dass es jetzt aus dieser Situation herauskommen" müsse.

Meisten G20-Staaten wollen Russlands Krieg verurteilen

Beim G20-Gipfel in Bali zeichnet sich eine klare Stellungnahme gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine ab. Von den meisten G20-Mitgliedern werde der Krieg in der Ukraine "scharf verurteilt", heißt es in einem Entwurf für die gemeinsame Abschlusserklärung. In dem Text werden auch die negativen Auswirkungen des Kriegs auf die Weltwirtschaft hervorgehoben. Der Krieg verursache "unermessliches menschliches Leid und verschärft die bestehenden Schwachstellen in der Weltwirtschaft", heißt es in dem Entwurf, der noch von den Staats- und Regierungschefs bestätigt werden muss. Das Dokument soll zum Abschluss des Treffens am Mittwoch veröffentlicht werden.

UN-Resolution: Russland soll für Kriegsschäden aufkommen

Die UN-Vollversammlung hat eine Resolution verabschiedet, nach der Russland für die in der Ukraine entstandenen Kriegsschäden aufkommen soll. Die Resolution verlangt, dass Russland "für alle Verletzungen" des Völkerrechts und der UN-Charta in der Ukraine "zur Rechenschaft gezogen" wird und "die rechtlichen Folgen aller seiner völkerrechtswidrigen Handlungen trägt, einschließlich der Wiedergutmachung materieller und menschlicher Schäden".

94 Länder stimmten in New York für die Resolution, 73 Länder enthielten sich. 14 stimmten dagegen - neben Russland unter anderen auch China, der Iran, Kuba, Mali und Äthiopien. Resolutionen der Vollversammlung sind nicht bindend, stellen aber ein deutliches politisches Signal dar.

Unbewohnbar: Zerstörtes Gebäude in der Region Cherson

Die Ukraine wird in dem Text aufgefordert, Informationen über Kriegsschäden in einer Art Register zu dokumentieren. Dieses soll dann als Grundlage für spätere Reparationszahlungen Russlands dienen. Präsident Wolodymyr Selenskyj begrüßte die Resolution. "Von der Rückeroberung Chersons zum diplomatischen Sieg in New York", erklärte er im Kurzbotschaftendienst Twitter. Die Vereinten Nationen hätten "grünes Licht" für einen Mechanismus für Reparationszahlungen gegeben, "der Aggressor wird für das bezahlen, was er getan hat", fügte Selenskyj hinzu.

Russland übte hingegen scharfe Kritik an der UN-Resolution. "Wir sind kategorisch dagegen", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. "Die Organisatoren dieses Prozesses versuchen natürlich, den Raub unserer Währungsreserven, die auf völlig illegale Weise blockiert wurden, zu vollenden."

UN: Ukrainische wie auch russische Gefangene wurden gefoltert

In der Ukraine sind Kriegsgefangene nach Erkenntnissen von UN-Menschenrechtsexperten sowohl auf russischer als auch auf ukrainischer Seite misshandelt und gefoltert worden. Das berichtete die Leiterin der UN-Menschenrechtsdelegation in der Ukraine, Matilda Bogner, via Videolink aus Kiew nach Genf. Demnach hat jedoch nur die ukrainische Seite den Expertinnen und Experten gemäß internationalem Recht Zugang zu gefangen genommenen Soldaten gewährt. Mit ukrainischen Gefangenen hätten die Experten nach ihrer Freilassung aus russischem Gewahrsam gesprochen.

Ukrainer nach ihrer Freilassung aus russischer Kriegsgefangenschaft. Viele Gefangene mussten auch Folter ertragen

Die Delegation der UN habe in den vergangenen Monaten insgesamt 159 Kriegsgefangene gesprochen, die von Russland oder mit Moskau verbundenen Konfliktparteien festgehalten wurden, so Bogner weiter. In ukrainischer Kriegsgefangenschaft sprach das Expertenteam mit 175 Männern.

Selenskyj: Tausende Kinder nach Russland verschleppt

Die Ukraine sucht internationale Hilfe bei der Rückholung Tausender Kinder, die nach Russland verschleppt worden sein sollen. Es gehe um mindestens 11.000 Kinder, deren Namen bekannt seien, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer weiteren Videoansprache. "Aber das sind nur die, von denen wir wissen. In Wahrheit sind mehr verschleppt worden."

"Unser Ziel ist, die gewaltsame Verschleppung oder Deportation von Kindern aus der Ukraine in die Russische Föderation zu stoppen", sagte der Leiter des Präsidialamtes in Kiew, Andrij Jermak. Es müsse alles getan werden, um diese Kinder zurückzuholen und sie mit ihren Familien zu vereinen.

Meldet sich täglich per Videobotschaft zu Wort: Präsident Wolodymyr Selenskyj (Archiv)

Das russische Militär und russische Behörden bestätigen durchaus, dass Kinder aus der Ukraine nach Russland geholt werden. Sie würden aus den Kampfzonen in Sicherheit gebracht oder kämen zur Behandlung oder Erholung nach Russland, heißt es.

Armeechef will keine Verhandlungen mit Russland

Das ukrainische Militär wird nach Worten seines Oberkommandierenden Walerij Saluschnyj keine Kompromisse bei der Befreiung des Landes von der russischen Besatzung akzeptieren. Das teilte Saluschnjy nach einem Telefonat mit US-Generalstabschef Mark Milley mit. "Unser Ziel ist es, das gesamte ukrainische Land von der russischen Besatzung zu befreien", schrieb Saluschnyj auf dem Onlinedienst Telegram. Auf dem Weg dorthin werde man nicht stehen bleiben. "Das ukrainische Militär wird keine Verhandlungen, Vereinbarungen oder Kompromissentscheidungen akzeptieren. Es gibt nur eine Bedingung für Verhandlungen: Russland muss alle besetzten Gebiete verlassen."

Zeigt sich kämpferisch: der ukrainische Armeechef Walerij Saluschnyj

Saluschnjy gilt als der Mann, der den erfolgreichen Widerstand der ukrainischen Armee gegen die russische Invasion organisiert hat. Seine Worte richten sich gegen immer wieder vereinzelt geäußerte Ratschläge westlicher Länder, die Ukraine solle eine Verhandlungslösung nicht ausschließen.

Milley hatte vergangene Woche gesagt, sollten sich die Frontlinien im Winter stabilisieren, könnte es eine Chance geben, ein Ende des Konflikts auszuhandeln. Auch Russland betont angesichts militärischer Niederlagen wieder stärker seinen vorgeblichen Willen zu Verhandlungen.

Rückschlag für Stromversorgung in der Südukraine

Russische Truppen haben vor ihrem Abzug aus der Stadt Cherson nach ukrainischer Darstellung ein wichtiges Kraftwerk zerstört. "Die Energieanlage, die das gesamte rechte Ufer der Region Cherson und einen bedeutenden Teil der Region Mykolajiw mit Strom versorgte, ist praktisch zerstört", erklärte der Leiter des staatlichen Stromversorgers Ukrenergo, Wolodymyr Kudryzkyj, auf Facebook. Die Zerstörung sei eine Folge "der ohnmächtigen Wut der Besatzer vor ihrer Flucht", fügte er hinzu.

Beschädigt: Stromleitung in der Region Cherson (Archiv)

Der größte Teil der befreiten Region Cherson sei bereits seit dem 6. November ohne Strom, berichtete Kudryzkyj. "Wir tun unser Bestes, um die Menschen so schnell wie möglich wieder mit Strom zu versorgen." Die Ukraine habe bereits "die Liste der notwendigen Ausrüstung (...) an unsere internationalen Partner weitergegeben. Polen und Frankreich haben bereits geantwortet."

Russische Armee verspricht Rekruten Kopfgeld und Abschussprämien

Das russische Militär versucht, die eingezogenen Rekruten mit Abschussprämien und Kopfgeldern im Krieg gegen die Ukraine zu motivieren. Der Armeesender "Swesda" veröffentlichte eine "Preisliste" auf seinem Telegram-Kanal. Demnach wird der Abschuss eines ukrainischen Flugzeugs mit umgerechnet 5000 Euro vergütet, ein Hubschrauber mit etwas mehr als 3200 Euro, ein Kampfpanzer mit gut 1600 Euro. "Darüber hinaus sind Auszahlungen an Soldaten, die sich bei der "Vernichtung" von Kämpfern und der Erfüllung anderer Aufgaben besonders hervorgetan haben, möglich - bis zu 100.000 Rubel" (gut 1600 Euro), heißt es weiter.

Bescheidener sind die Prämien für den Abschuss von Drohnen, Schützenpanzern, Artilleriegeschützen und Luftabwehrsystemen. Hier verspricht die Moskauer Militärführung den Rekruten umgerechnet 800 Euro. Die russische Führung hat den Soldaten auch hohe Gehälter und eine finanzielle Absicherung bei Verletzungen oder Tod - in dem Fall für die Hinterbliebenen - versprochen. Demnach liegt das monatliche Mindestgehalt brutto bei 3100 Euro. Verletzte erhalten eine Abfindung von rund 50.000 Euro, bei Tod zahlt Moskau den Angehörigen rund 80.000 Euro. In sozialen Netzwerken und Medien sind in den vergangenen Wochen und Monaten aber schon zahlreiche Klagen aufgetaucht, dass versprochene Zahlungen nicht getätigt wurden.

Precht räumt Irrtum bei Kriegsprognose ein

Der bekannte deutsche Buchautor und TV-Philosoph Richard David Precht hat eingeräumt, zu Beginn des Ukraine-Krieges Fehleinschätzungen aufgesessen zu sein. "Die Ukraine in eine Position der Stärke zu bringen, ist viel besser geglückt, als nahezu alle Beobachter, auch ich, zu hoffen gewagt haben", sagte Precht bei einer Veranstaltung der Zeitung "Rheinische Post" in Düsseldorf.

Musste für seine Ansichten zuletzt viel Kritik einstecken: Publizist Richard David Precht

"Damals haben die Militärexperten, von wenigen Ausnahmen abgesehen, alle die gleiche Prognose gestellt und gesagt, dass die Ukraine diesen Krieg binnen Tagen, Wochen oder vielleicht ein, zwei Monaten verlieren wird. Wir wissen jetzt erst, wie unglaublich stark die ukrainische Armee von Anfang an gewesen ist, bevor die Waffenlieferungen kamen", behauptete Precht. "Insofern bin ich natürlich von einer Fehlannahme ausgegangen, dass es sich nicht lohnt, sich zu verteidigen, wenn der Krieg in ein, zwei Wochen verloren ist. Man kann sehen, wie man sich täuschen kann."

Precht gehörte noch Ende Juni zu den Unterzeichnern eines offenen Briefes mit der Forderung, den Ukraine-Krieg durch Verhandlungen möglichst rasch zu beenden. Zudem stellten die Prominenten in Frage, ob Waffenlieferungen des Westens der richtige Weg seien. Dafür waren sie unter anderem vom damaligen Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andrij Melnyk, scharf kritisiert worden.

