Ukraine aktuell: Lambsdorff sieht Friedenschancen skeptisch

Das Wichtigste in Kürze:

Lambsdorff: So schnell keine Friedensgespräche zwischen Kiew und Moskau

Streit um "Dankbarkeit": Ukraine und Polen bestellen Botschafter ein

Polen will seine Truppen an Grenze zu Belarus aufstocken

Ukraine entfernt Hammer und Sichel von Riesenstatue in Kiew

Isländische Botschaft in Moskau stellt Betrieb ein

Der künftige deutsche Botschafter in Moskau, Alexander Graf Lambsdorff, erwartet nicht, dass es demnächst zu Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine kommt. "Ich wünschte mir, dass sie auf der Tagesordnung stünden, aber zurzeit sehe ich bei beiden Kriegsparteien die Einstellung, dass man militärisch noch mehr erreichen kann, um bessere Voraussetzungen für Verhandlungen zu schaffen", sagte Lambsdorff dem "Bonner General-Anzeiger".

Zum Montag nächster Woche wird der bisherige FDP-Politiker sein Bundestagsmandat aufgeben, Mitte August wechselt der 56-Jährige dann nach Russland. Der Stimme Deutschlands komme in Moskau durchaus Gewicht zu, betonte Lambsdorff, denn es gebe jahrhundertelange Beziehungen. "Aber wir sollten nicht wieder der Versuchung erliegen, als Soloakteur aufzutreten und Sonderwege zu beschreiten", mahnte Lambsdorff. Die Bundesrepublik sei Teil des Westens, der EU und der NATO.

Die Haltung der Bundesregierung sei, dass Russland einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg führe, sagte der künftige Botschafter. Das werde er im Gespräch mit der russischen Seite vertreten - "zwar diplomatisch, aber auch so klar, dass es da keine Missverständnisse geben kann", betonte Lambsdorff.

Sein Dienstantritt fällt in eine Phase, in der die diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und Russland auf einem Tiefpunkt sind. Der Botschafterposten in Moskau gilt derzeit als einer der schwierigsten, den das Auswärtige Amt zu vergeben hat. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine hatten beide Länder gegenseitig mehrfach diplomatisches Personal ausgewiesen.

Lambsdorff gilt international als bestens vernetzt. Von 2004 bis 2017 war er für die FDP Mitglied im Europaparlament, von 2014 bis 2017 war er auch dessen Vizepräsident. Seit 2017 ist Lambsdorff Mitglied des Bundestags.

Streit um Dankbarkeit: Ukraine und Polen bestellen Botschafter ein

Im Streit um Äußerungen eines polnischen Staatssekretärs haben die Ukraine und Polen gegenseitig ihre Botschafter einbestellt. Der außenpolitische Berater von Polens Präsident Andrzej Duda, Marcin Przydacz, hatte am Montag im Fernsehen Importbeschränkungen für ukrainische Agrarprodukte verteidigt – und in diesem Zusammenhang mehr Dankbarkeit von Kiew gefordert. "Die Ukraine sollte damit beginnen, das zu schätzen, was Polen für sie getan hat", sagte er. Daraufhin wurde am Dienstag in Kiew der polnische Botschafter einbestellt. Ihm wurde übermittelt, die Äußerungen von Przydacz seien "inakzeptabel".

Er löste das diplomatische Tauziehen aus: Polens Präsidentenberater Marcin Przydacz Bild: Marian Zubrzycki/PAP/picture alliance

Die Regierung in Warschau, die seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vor mehr als 17 Monaten als einer der wichtigsten Unterstützer und engsten Partner Kiews gilt, reagierte daraufhin verärgert. "In der internationalen Politik darf es unter Kriegsbedingungen und unter Berücksichtigung der riesigen Unterstützung Polens für die Ukraine nicht zu solchen Fehlern kommen", schrieb der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki auf Twitter. Polen bestellte seinerseits den ukrainischen Botschafter in Warschau ein.

Am Dienstagabend schlug der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wieder versöhnlichere Töne an: "Wir werden nicht zulassen, dass irgendwelche politischen Momentaufnahmen die Beziehungen zwischen dem ukrainischen und dem polnischen Volk zerstören", betonte er. "Die Emotionen sollten auf jeden Fall abkühlen."

Hintergrund der Debatte und der Äußerung von Przydacz ist der polnischer Einfuhrstopp für das billigere ukrainische Getreide. Polen will so die Getreide-Preise für die eigenen Landwirte stabil halten. Der Importstopp gilt nicht für den Transit ukrainischer Agrarprodukte in Drittländer.

Polen will seine Truppen an Grenze zu Belarus aufstocken

Polen hat eine Verstärkung seiner Truppen an der Grenze zu Belarus angekündigt. Das Verteidigungsministerium in Warschau verweist zur Begründung auf zwei belarussische Hubschrauber, die den polnischen Luftraum verletzt hätten. Man schicke "zusätzliche Kräfte und Ressourcen, einschließlich Kampfhubschrauber". Ein Ministeriumssprecher fügte hinzu, dass man die NATO über die Grenzverletzung informiert habe. Der belarussische Geschäftsträger sei vorgeladen worden, um eine Erklärung abzugeben.

Bereits Anfang Juli verlegte Polen zusätzliche Militäreinheiten an die Grenze zu Belarus Bild: 12 Brygada Zmechanizowana/Handout/REUTERS

Das Verteidigungsministerium in Minsk erklärte dagegen auf Telegram, es habe keine Grenzverletzungen durch Hubschrauber gegeben. Die Vorwürfe seien "weit hergeholt". Polen benutze sie nur als Vorwand für eine Truppenverstärkung.

Ukraine entfernt Hammer und Sichel von Riesenstatue in Kiew

Unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs ist in der ukrainischen Hauptstadt Kiew das Sowjetemblem von der riesigen Mutter-Heimat-Statue abmontiert worden. Auf Fotos ist zu sehen, wie Arbeiter weit oben an dem mehr als 100 Meter hohen Monument Hammer und Sichel entfernten. Sie sollen nun durch den Dreizack, das Staatswappen der Ukraine, ersetzt werden. Bis zum 32. Jahrestag der ukrainischen Unabhängigkeitserklärung am 24. August sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Sowjetische Insignien an der Riesenstatue in Kiew werden demontiert Bild: kyodo/dpa/picture alliance

Die Frauenfigur mit Schild und Schwert selbst ist 62 Meter hoch und damit die höchste Statue Europas sowie knapp 16 Meter höher als die Freiheitsstatue in New York. Das gesamte Monument mit Sockel hat eine Höhe von 102 Metern und wiegt fast 500 Tonnen. Die Stahlstatue überblickt die Hauptstadt der Ukraine von einem Park am Fluss Dnipro aus. 1981, also noch zu Sowjetzeiten, wurde der Museumskomplex mit der Statue anlässlich des Tags des Sieges über Hitlerdeutschland eingeweiht. Die Statue ist Teil des Nationalen Museums der Geschichte der Ukraine im Zweiten Weltkrieg. Laut Museumsdirektor Juri Sawtschuk soll die Statue in "Mutter Ukraine" umbenannt werden.

Ein Teils des Ährenkranzes an der Statue ist schon abgebaut Bild: Sergei Supinsky/AFP/Getty Images

Die Entfernung von Hammer und Sichel vom Schild der Figur ist Teil einer Kampagne, Sowjetsymbole und russische Kultur aus dem öffentlichen Raum der Ukraine zu verbannen. Russlands Invasion im Februar 2022 hat diesen Prozess beschleunigt. Im vergangenen Jahr hatte sich bei einer Umfrage eine deutliche Mehrheit der Ukrainer für die Entfernung der Sowjetsymbolik an dem Wahrzeichen Kiews ausgesprochen.

Isländische Botschaft in Moskau stellt Betrieb ein

Die Botschaft Islands in Moskau hat ihren Betrieb geschlossen. Das teilte die Regierung des kleinen Inselstaats mit. Die Botschaft in Moskau war auch für Armenien, Belarus, Kasachstan, Kirgistan, Moldau, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan zuständig. Die Vertretung in diesen Ländern wird künftig vom isländischen Außenministerium in Reykjavik übernommen.

Die Entscheidung bedeute aber keine Einstellung der diplomatischen Beziehungen, betonte das Außenministerium. Sobald die Bedingungen es erlaubten, werde Island dem Betrieb der Botschaft in Moskau wieder Priorität einräumen. Die vorübergehende Schließung der isländischen Botschaft war bereits im Juni angekündigt worden. Begründet hatte Außenministerin Thórdís Kolbrún Gylfadóttir das mit einem historischen Tiefstand der Beziehungen zu Russland. Die Aufrechterhaltung des Botschaftsbetriebs lasse sich daher nicht länger rechtfertigen. Außerdem forderte Gylfadóttir Russland auf, seinen Botschaftsbetrieb in der isländischen Hauptstadt Reykjavik einzuschränken.

kle/bru (dpa, afp, rtr)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.