Ukraine aktuell: Kroatien sagt Getreideausfuhr über Häfen zu

Das Wichtigste in Kürze:

Kroatien öffnet seine Häfen für Exporte von ukrainischem Getreide

Präsident Selenskyj verlangt nach Raketenattacken härtere Sanktionen gegen Moskau

FDP-Verteidigungsexperte: Gegenschlag ist keine Eskalation

USA wollen an Ukraine-Konferenz in Dschidda teilnehmen

Ukrainische Jugend informiert in Lissabon über Krieg

Die Ukraine kann zur Ausfuhr ihres Getreides auf kroatische Häfen an der Donau und der Adria zurückgreifen. Darauf hätten sich die beiden Länder geeinigt, sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba nach einem Treffen mit seinem Kollegen Gordan Grlic Radman in Kiew. "Jetzt werden wir daran arbeiten, die effizientesten Routen zu diesen Häfen einzurichten." Kuleba fügte hinzu: "Jeder Beitrag zur Freigabe des Exports, jede geöffnete Tür ist ein echter, effektiver Beitrag zur Ernährungssicherheit in der Welt."

Der kroatische Außenminister Gordan Grlic Radman reiste nach Kiew Bild: Henry Nicholls/empics/picture alliance

Die Ukraine ist derzeit auf die Exportrouten über den Landweg durch die Europäischen Union angewiesen sowie auf eine alternative Route über die Donau. Das russische Militär hatte Anfang dieses Monats die Infrastruktur entlang der Flussroute angegriffen. Russland war vor kurzem aus dem sogenannten Schwarzmeergetreideabkommen ausgestiegen, das die Vereinten Nationen vermittelt hatten. Damit nahm Moskau der Ukraine einen wichtigen Weg, um ihre landwirtschaftlichen Produkte während des Krieges sicher zu exportieren.

Nach jüngsten Raketenangriffen: Selenskyj fordert härtere Sanktionen

Nach den schweren Raketenangriffen unter anderem auf seine Heimatstadt Krywyj Rih hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erneut schärfere Strafmaßnahmen gegen die Führung in Moskau gefordert. "Der weltweite Sanktionsdruck gegen Russland verdient eine deutliche Steigerung", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Insbesondere müssten Sanktionslücken geschlossen werden, mithilfe derer Russland die Waffenproduktion am Laufen halte. Ferner pochte der Staatschef der Ukraine einmal mehr auf Raketen mit längerer Reichweite für sein Land. Dies sei nötig, "damit wir diese terroristische Bedrohung beseitigen können, die Russland gegen unser Volk, gegen unsere Kinder erschafft", sagte er.

Russland greift erneut südukrainische Städte an To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Russland hatte zuvor im Süden der Ukraine neben Krywyj Rih auch die Stadt Cherson angegriffen. In Krywyj Rih schlugen zwei russische Raketen in ein neunstöckiges Wohnhaus und ein Gebäude der Universität ein. Zuletzt war von sechs Toten und 75 Verletzten die Rede, darunter auch mehrere Kinder. In Cherson kamen offiziellen Angaben zufolge vier Zivilisten ums Leben, 17 weitere wurden verletzt.

Ein Wohngebäude in Krywyj Rih brennt nach einem russischen Raketeneinschlag Bild: Ukrainian Interior Ministry Press Office/AP/dpa/picture alliance

FDP-Verteidigungsexperte: Gegenschlag ist keine Eskalation

Der verteidigungspolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag, Alexander Müller, hat unterstrichen, dass allein der russische Präsident Wladimir Putin die Verantwortung für die jüngsten Drohnenangriffe auf Moskau trage. Obwohl sich die Ukraine nicht offiziell zu den Drohnenangriffen bekannt hat, sagte Müller der Deutschen Welle: "Das ist eine Reaktion auf das, was Sie provoziert haben." Der FDP-Politiker erklärte weiter: "Wenn man jemandem ins Gesicht schlägt und einen Schlag zurückbekommt, ist das keine Eskalation."

Der FDP-Verteidigungsexperte Alexander Müller (Archivbild) Bild: DW

Die Drohnenangriffe vom Sonntag sollten als Zeichen gesehen werden. "Es ist ein Zeichen an das russische Volk, um ihm zu sagen: Ihr seid nicht sicher, und dies ist keine Sicherheitsoperation in einem fernen Land, sondern dies ist ein Krieg zwischen unseren beiden Ländern." Müller betonte, die deutsche Regierung habe sich zwar nicht offiziell zu den Drohnenangriffen geäußert, "aber wir bezeichnen das nicht als Eskalation oder als etwas Falsches, weil es zu erwarten war." Deutsche und andere westliche Waffen dürften dürfe jedoch nicht für Angriffe auf russisches Territorium verwendet werden. Bei einem Verstoß gegen diese Beschränkungen "wird es ein Problem zwischen dem Westen und der Ukraine geben".

Am Sonntag hatte Russland nach eigenen Angaben drei ukrainische Drohnen in der Hauptstadt Moskau abgeschossen. Dabei wurden zwei Bürogebäude beschädigt, ein Flughafen musste kurzzeitig geschlossen werden. "Allmählich kehrt der Krieg auf das Territorium Russlands zurück - in seine symbolischen Zentren und Militärstützpunkte", sagte dazu der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einem Besuch in der westukrainischen Stadt Iwano-Frankiwsk. "Die Ukraine wird stärker."

Drohnenangriff auf Moskau: Eine schwer beschädigte Hochhausfassade Bild: AP Photo/picture alliance

Moskau liegt rund 500 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Das Stadtgebiet und das Umland der russischen Hauptstadt waren seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs zunächst nur selten ins Visier geraten. Zuletzt aber gab es mehrere Drohnenangriffe auf Moskau, für die russische Behörden die Ukraine verantwortlich machten.

USA sagen Teilnahme an Konferenz in Dschidda zu

Die Vereinigten Staaten werden an einer von Saudi-Arabien organisierten Ukraine-Friedenskonferenz teilnehmen. Das kündigte ein Sprecher des Außenministeriums in Washington an, ohne Einzelheiten zu nennen. Derzeit bereiten Vertreter mehrerer Länder nach ukrainischen Angaben das Treffen in Saudi-Arabien vor. Dabei solle es um den Friedensplan von Präsident Wolodymyr Selenskyj gehen, der den Abzug aller russischer Truppen aus der Ukraine vorsehe, teilte der Leiter des Präsidialamtes, Andrij Jermak, mit. Der Plan werde in drei Phasen diskutiert, die in ein Treffen der Staats- und Regierungschefs münden sollen. Die Konferenz in Saudi-Arabien soll am 5. und 6. August in Dschidda stattfinden.

Eine Teilnahme Russlands ist nicht vorgesehen. Die Führung im Moskau äußerte sich bislang zurückhaltend. Man müsse erst verstehen, was die Ziele der geplanten Gespräche seien und was besprochen werden solle, sagt Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow.

Ukrainische Jugend informiert in Lissabon über Krieg

Am Weltjugendtag der katholischen Kirche, der an diesem Dienstag in Lissabon beginnt, werden auch fast 500 junge Menschen aus der Ukraine teilnehmen. Das stellte Kiews griechisch-katholischer Großerzbischof Swjatoslaw Schewtschuk in einer Videobotschaft in Aussicht. Die ukrainischen Jugendlichen wollten ihren Altersgenossen und der ganzen Welt bei der Veranstaltung von dem Leid berichten, das der Krieg in ihrem Land verursacht.

Schewtschuk rief die Weltöffentlichkeit und die Kirche auf, der ukrainischen Jugend zuzuhören: "Der Weltjugendtag soll der Moment sein, in dem wir 'Nein' zur russischen Aggression sagen, in dem wir die Tötung unschuldiger Zivilisten in der Ukraine verurteilen, in dem wir für die entführten Kinder beten und gemeinsam Gott um einen gerechten Frieden für die Ukraine und die Welt bitten."

Die Bürde des Krieges laste vor allem auf den Schultern der jungen Menschen in der Ukraine, so das Oberhaupt der mit Rom verbundenen griechisch-katholischen Kirche. Die Jugend beschütze das Heimatland und kümmere sich in einer großen Freiwilligenbewegung um Bedürftige. "Das Teilen des Schmerzes wird ein Moment der Heilung für unsere Mädchen und Jungen sein", ergänzte Schewtschuk.

kle/rb (dpa, afp, rtr, kna)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.