Ukraine aktuell: Kreml wertet westliche Panzerlieferungen als "direkte Beteiligung"

Das Wichtigste in Kürze:

Luftalarm in weiten Teilen der Ukraine

Russland: USA und NATO sind Kriegsparteien

Die Slowakei will nicht auf zugesagte Leopard-Panzer verzichten

Selenskyj wünscht nun Kampfflugzeuge und Langstreckenraketen

Rüstungskonzern Rheinmetall bereitet sich auf Großauftrag vor

Die Kulturmetropole Odessa steht unter dem Schutz der UNESCO

Die Entscheidung westlicher Länder, der Ukraine schwere Kampfpanzer zu liefern, wird vom Kreml als "direkte Beteiligung" an dem Konflikt gewertet. "In Moskau betrachten wir dies als eine direkte Beteiligung am Konflikt", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow, einen Tag nachdem Berlin und Washington die Panzerlieferungen bekannt gegeben haben.

"Die Hauptstädte in Europa und Washington geben ständig Erklärungen ab, dass die Lieferung verschiedener Waffengattungen, einschließlich Panzern, in keiner Weise eine Beteiligung an den Kampfhandlungen bedeutet. Wir sehen das völlig anders", sagte Peskow.

Moskau wirft den USA und der EU immer wieder vor, in der Ukraine einen Stellvertreterkrieg gegen Russland zu führen. Den Krieg erklären werde Russland trotzdem nicht, sagte Peskow.

Luftalarm in weiten Teilen der Ukraine

In den meisten Teilen der Ukraine gibt es indes Luftalarm. Die regionalen Behörden warnen die Bevölkerung vor möglichen Angriffen. Das Energieunternehmen DTEK ordnet wegen der Gefahr von Raketenangriffen die Notabschaltung der Stromversorgung in den Regionen Kiew, Odessa und Dnipropetrowsk an. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, Schutz zu suchen.

Menschen suchen Schutz in der Kiewer U-Bahn

Auch die Hauptstadt Kiew wurde beschossen. Dabei wurde ein 55-jähriger Mann getötet. Zwei weitere Menschen seien verletzt worden, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko im Nachrichtendienst Telegram mit. Auf Bildern war ein Einschlagskrater mutmaßlich in einem östlichen Stadtteil der Dreimillionenstadt zu sehen.

In den Gebieten Odessa und Winnyzja gab es Berichte über Treffer von Objekten wichtiger Infrastruktur. In der südukrainischen Hafenstadt Odessa gebe es Probleme bei der Strom- und Wasserversorgung, hieß es.

Das ukrainische Militär erklärte unterdessen, 24 russische Drohnen zerstört zu haben. Russland habe in der Nacht versucht, mit den Flugkörpern vor allem Regionen in der Zentralukraine und die Hauptstadt Kiew anzugreifen. Dies sei meist von Flugabwehrwaffen verhindert worden. Es bestehe eine große Gefahr von weiteren Luft- und Raketenangriffen. Der Regionalverwaltung von Kiew zufolge seien 15 der 24 Drohnen rund um die Hauptstadt abgeschossen worden, es sei kein Schaden entstanden.

Russland: USA und NATO sind Kriegsparteien

Die russische Führung wertet die USA und die NATO als Kriegsparteien. "Die USA und die Nato beteiligen sich am Konflikt in der Ukraine", sagt Nikolai Patruschew, der Sekretär des mächtigen Nationalen Sicherheitsrates und enge Vertraute von Präsident Wladimir Putin. Sie versuchten, ihn in die Länge zu ziehen, sagt Patruschew der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass einen Tag nach der Zusage der USA, Deutschlands und weiterer europäischer Staaten, der Ukraine Kampfpanzer zu liefern. Das, was heute in der Ukraine passiere, sei das Ergebnis eines jahrelangen "hybriden Krieges" des Westens gegen Russland.

Die Slowakei will nicht auf zugesagte Leopard-Panzer verzichten

Die Slowakei ist nicht bereit, zugunsten der Ukraine auf Leopard-Panzer zu verzichten. Es gelte weiterhin die Vereinbarung mit Deutschland, dass die versprochenen Leopard 2A4 an die Slowakei geliefert würden, sagte der slowakische Verteidigungsminister Jaroslav Nad. Gemäß dieser Vereinbarung wurde ein Leopard-Panzer im Dezember von der damaligen Verteidigungsministerin Christine Lambrecht an die Slowakei übergeben, 14 weitere sollen bis Jahresende 2023 geliefert werden.

Portugals Regierung will "in den kommenden Tagen" über die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine entscheiden. Verteidigungsministerin Helena Carreiras lässt zunächst prüfen, welche Auswirkungen die Abgabe solcher Panzer auf die Verteidigungsfähigkeit der portugiesischen Armee haben würde. "Es besteht aber kein Zweifel: Portugal wird sich beteiligen und der Ukraine helfen, ihre Kapazitäten im Bereich von Leopard-2-Panzern auszubauen", sagte Carreiras.

Selenskyj fordert die nächsten Schritte

Wenige Stunden nach der Zusage von Kampfpanzer-Lieferungen seitens Deutschlands und der USA hat der ukrainische Präsident die westlichen Verbündeten seines Landes auch um Langstreckenraketen und Kampfflugzeuge gebeten. "Je mehr Unterstützung unsere Helden an der Front von der Welt erhalten, desto schneller wird die russische Aggression beendet", sagte Wolodymyr Selenskyj in seiner allabendlichen Videoansprache.

Präsident Selenskyj bedankte sich beim Bundeskanzler Olaf Scholz

Der Staatschef dankte zudem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und US-Präsident Joe Biden für deren Zusage, Kampfpanzer zu liefern. Selenskyj sagte, er habe mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg gesprochen. Es sei wichtig für die Ukraine, auch "die Lieferung von Langstreckenraketen auf den Weg zu bringen". Kiew und seine westlichen Verbündeten müssten zudem "unsere Zusammenarbeit bei der Artillerie ausweiten" und die "Entsendung von Kampfflugzeugen" ermöglichen.

Rheinmetall rüstet sich für Großauftrag

Der Rüstungskonzern Rheinmetall steht bereit, große Mengen an Munition für die Leopard-Panzer zu liefern, die Deutschland und andere Länder in die Ukraine schicken werden. "Rheinmetall ist vorbereitet und hat seine Kapazitäten im Munitionsbereich - und insbesondere im Bereich Großkaliber - vorsorglich deutlich erhöht", erklärt das Düsseldorfer Unternehmen der Zeitung "Rheinischen Post".

Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat seine Zentrale in Düsseldorf

"Dafür haben wir massiv investiert und tun dies auch weiterhin, indem wir neue Fertigungsanlagen entstehen lassen und zusätzliches Personal aufbauen. Wir tun alles dafür, die Ukraine sowie NATO und Bundesregierung zu unterstützen, auch mit der benötigten Munition." Mit den erhöhten Kapazitäten sei der Konzern in der Lage, auch einen absehbar steigenden Bedarf der Bundeswehr und der Streitkräfte anderer Leopard-Nutzerstaaten zu decken.

EVP sieht die Notwendigkeit "einer Art Kriegswirtschaft"

Die konservative Europäischen Volkspartei (EVP) in der EU fordert eine Neuaufstellung der europäischen Rüstungsproduktion. "Die europäischen Staaten sind derzeit nicht in der Lage, die notwendigen Rüstungsgüter schnell genug bereitzustellen, weder für unsere eigene Verteidigung noch für die Ukraine", sagte der EVP-Vorsitzende Manfred Weber den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Notwendig sei "eine Art Kriegswirtschaft in der EU, um Stabilität und Sicherheit gewährleisten zu können".

EVP-Chef Manfred Weber

Aus der deutschen Kanzlerpartei SPD kommt der Ruf nach einer staatlichen Förderung der Rüstungsindustrie. Schließlich erfordere es gewaltige Anstrengungen, um den durch den Ukraine-Krieg erhöhten Bedarf an Waffen zu decken, sagte der verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Wolfgang Hellmich. "Es müssen zum Teil völlig neue Produktionsstraßen aufgebaut werden, weil die bestehenden ausgelastet sind. Das sind keine geringen Investitionen."

US-Regierung sieht die Beziehung zu Deutschland nicht beschädigt

Trotz des zähen Ringens um die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine bezeichnet das US-Außenministerium die Beziehung zu Deutschland als intakt. Deutschland habe bewiesen, dass es ein treuer Partner der USA sowie der Ukraine sei und auch ein treues NATO-Mitglied, sagte Ministeriumssprecher Ned Price. Die Entscheidung, Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern, sei ein Ergebnis erfolgreicher Diplomatie.

Das Katharinendenkmal im Stadtzentrum Odessas wurde im Herbst vor möglichen Angriffen geschützt

Die Kulturmetropole Odessa steht unter dem Schutz der UNESCO

Die UN-Kulturorganisation UNESCO hat die im Krieg mehrfach beschossene Altstadt der ukrainischen Hafenstadt Odessa im Eilverfahren zum gefährdeten Weltkulturerbe erklärt. "Odessa, eine freie Stadt, eine weltoffene Stadt mit einem berühmten Hafen, die Filme, Literatur und die Kunst geprägt hat, steht nun unter verstärktem Schutz der internationalen Gemeinschaft", erklärte UNESCO-Generalsekretärin Audrey Azoulay in Paris.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj begrüßte die Entscheidung erwartungsgemäß, das russische Außenministerium kritisierte sie als "politisch motiviert". Eine Gruppe westlicher Staaten habe die Entscheidung erzwungen, heißt es in Moskau. Russland hatte vergeblich versucht, die Aufnahme der Kulturmetropole am Schwarzen Meer in die UNESCO-Liste zu verhindern.

as/los/rb/cw (AFP, AP, dpa, epd, KNA, Reuters)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.