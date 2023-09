Ukraine aktuell: Kim will nach Russland reisen

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un will nach US-Berichten in Russland über Waffenlieferungen verhandeln. Rumänien weist ukrainische Angaben zurück, wonach russische Drohnen NATO-Gebiet trafen. Ein Überblick.

Das Wichtigste in Kürze:

Kim will in Russland über Waffenlieferungen an Moskau reden

Selenskyj besucht Regionen Donezk und Saporischschja

Rumänien weist ukrainische Darstellung zu russischen Drohnen zurück

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un will nach US-Angaben nach Russland reisen, um mit Staatschef Wladimir Putin über Waffenlieferungen an Moskau zu verhandeln. "Wie wir öffentlich gewarnt haben, schreiten die Verhandlungen über Waffenlieferungen zwischen Russland und Nordkorea voran", sagte die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrats der USA, Adrienne Watson, in Washington. Nach Informationen der "New York Times" will Kim, der nur selten ins Ausland reist, Putin anscheinend noch im September wieder in Wladiwostok treffen. Die Stadt liegt an der Pazifikküste, in der Nähe der Grenze zu Nordkorea. Dort kamen beide Politiker auch im April 2019 zu Gesprächen zusammen.

Das Weiße Haus hatte in der vergangenen Woche erklärt, die Verbündeten Nordkorea und Russland führten geheime Verhandlungen über mögliche Munitionslieferungen für Moskaus Angriffskrieg gegen die Ukraine. Nach Angaben des Sprechers des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, lieferte Nordkorea im vergangenen Jahr trotz seiner Dementis Infanterieraketen und andere Geschosse an Russland für den Einsatz der Privatarmee Wagner.

Mitte August kündigten Moskau und Pjöngjang an, ihre Zusammenarbeit auszubauen und unter anderem im Verteidigungsbereich enger zu kooperieren. Russland gehört zu den wenigen Ländern, die Kontakt zu Nordkorea halten. Im Juli reiste der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu anlässlich des 70. Jahrestags des Endes des Koreakriegs nach Nordkorea.

Selenskyj besucht umkämpfte Gebiete Donezk und Saporischschja

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat inmitten der laufenden Gegenoffensive unweit der Front die Gebiete Donezk und Saporischschja besucht. Er habe den ganzen Tag mit Soldaten verbracht, sagte Selenskyj in einer im Zug aufgenommenen Videobotschaft am späten Montagabend. Zu den genauen Orten machte er keine Angaben.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ehrt Soldaten in der Region Saporischschja nach erfolgreicher Offensive Bild: president.gov.ua

Er habe sich Probleme angehört, sagte er. Dabei seien auch die ungenügende personelle Ausstattung einiger Kampfverbände und ein Mangel an bestimmten Munitionstypen zur Sprache gekommen. Bei den Gesprächen sei es zudem um den Bedarf an Drohnen und Waffen zur feindlichen Drohnenabwehr sowie um logistische Aspekte gegangen.

Rumänien weist ukrainische Darstellung zurück

Die rumänische Außenministerin Luminita Odobescu hat die Behauptung der Ukraine zurückgewiesen, russische Drohnen seien in dem NATO- und EU-Mitgliedsland niedergegangen und explodiert. Die russischen Angriffe auf ukrainische Häfen in der Donau-Region im Grenzgebiet in der Nacht zum Montag hätten für Rumänien keine Gefahr dargestellt, sagt Odobescu bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundesaußenministerin Annalena Baerbock in Berlin. Natürlich gebe es immer das Riskiko eines Unfalls, "aber dieses Mal war das nicht der Fall". Auch das Verteidigungsministerium in Bukarest wies die Darstellung der Ukraine zurück.

Außenministerin Annalena Baerbock (l.) und ihre rumänische Kollegin Luminita Odobescu auf dem Weg zur Pressekonferenz Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hatte laut der Nachrichtenagentur Interfax erklärt, man verfüge über Beweise für Einschläge russischer Drohnen auf rumänischem Gebiet. Es gebe Fotos, die "belegen, was dorthin gefallen ist". Kuleba sagte weiter, zwar gebe es "einen Hang Rumäniens, bestimmte Ereignisse kleinzureden, um nicht in einen direkten Konflikt verwickelt zu werden". Es sei jedoch angesichts der Fotos in ukrainischem Besitz "sinnlos", die Einschläge zu bestreiten.

Russland sagt Großmanöver ab

Russland hat seine große Militärübung "Sapad 23" (Westen) in diesem Jahr wegen des Angriffskriegs in der Ukraine abgesagt. "Nein, dieses Jahr finden die Übungen in der Ukraine statt", zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Ria Verteidigungsminister Sergej Schoigu auf eine entsprechende Frage. Russland hielt zuletzt im September 2021, fünf Monate vor seinem Einmarsch in das Nachbarland, gemeinsam mit seinem Verbündeten Belarus die Sapad-Übung ab. Damals hieß es, 200.000 Soldaten nähmen daran teil.

Das britische Verteidigungsministerium erklärte kürzlich, man gehe davon aus, dass Russland das Militärmanöver wegen Truppenmangels streichen werde. Ursprünglich war die Übung für September angesetzt.

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.