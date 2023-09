Ukraine aktuell: Kiew zielt auf Moskaus Rüstungsindustrie

Das Wichtigste in Kürze:

Die Ukraine will nach Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj stärker gegen die russische Rüstungsindustrie vorgehen. Bei einer Beratung mit seiner Militärführung habe es einen Bericht zur Lage in Russlands militärisch-industriellem Komplex gegeben, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. "Wir können deutlich erkennen, in welchen Bereichen der Druck auf Russland verstärkt werden muss, um zu verhindern, dass die terroristischen Fähigkeiten wachsen", sagte der Präsident.

Ausländische Sanktionen gegen die russische Rüstungsbranche seien nicht genug. "Es wird mehr eigene, ukrainische Maßnahmen gegen den terroristischen Staat geben", erläuterte Selenskyj. Einzelheiten nannte er nicht. "Solange Russlands Aggression anhält, muss Russland seine Verluste spüren."

Der engste Kreis der Kiewer Führung beschäftigte sich nach Angaben Selenskyjs auch mit dem Nachschub von Artilleriemunition. "Das ist ein Thema, mit dem wir täglich zu tun haben", sagte er. Die Lieferungen der bisherigen Partnerländer seien wichtig. Zugleich suche die Ukraine neue Quellen. "Und wir erhöhen schrittweise das Volumen unserer ukrainischen Produktion."

Wladimir Klitschko: Keine Chance für Friedensgespräche mit Russland

Der frühere ukrainische Box-Weltmeister Wladimir Klitschko sieht derzeit keinerlei Chancen, mit Russland über Frieden zu verhandeln. "Verhandlungen mit wem, mit Russland, mit (Wladimir) Putin, (Sergej) Lawrow, mit wem?", sagte der 47-Jährige in einer Talkshow im deutschen Fernsehen.

Wladimir Klitschko: "Im Sport so wie im Krieg, Ausdauer schlägt alles." Bild: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance

Der Bruder von Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko fügte hinzu: "Das sind Lügner, die haben die Welt Jahrzehnte belogen mit ihrer Propaganda." Wenn man in Verhandlungen gehe, dann nicht aus einer Position der Schwäche. Auch wenn alles sehr langsam und mühsam vorangehe. Es sei klar geworden, dass Putins Russland sich an diesem Krieg "verschlucken" werde.

Sieben Schiffe nutzten ukrainischen Korridor über das Schwarze Meer

Aus ukrainischen Schwarzmeerhäfen sind seit Mitte August bislang sieben Schiffe trotz einer vermeintlichen russischen Seeblockade ausgelaufen. Fünf davon hätten dort seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022 festgesteckt, teilte der Sprecher der ukrainischen Marine, Dmytro Pletentschuk, in Odessa mit. Zwei weitere Frachter seien in die Ukraine gekommen, hätten Getreide geladen und seien wieder ausgelaufen.

Russland war Mitte Juli aus dem internationalen Getreideabkommen ausgestiegen, das der Ukraine trotz des russischen Angriffskrieges den Transport von Getreide über das Schwarze Meer ermöglicht hatte. Kiew öffnete Anfang August dann von mehreren Schwarzmeerhäfen einen Seekorridor für Handelsschiffe, ungeachtet der russischen Drohung, nach dem Auslaufen des Abkommens jedes Schiff aus der Ukraine oder mit dem Ziel Ukraine im Schwarzen Meer als "feindlich" zu betrachten und ins Visier zu nehmen.

Der Frachter "Aroyat" hatte am Sonntag Istanbul erreicht. Geladen hat das Schiff 17.600 Tonnen Weizen für Ägypten Bild: Yoruk Isik/REUTERS

Es gebe für die Frachter noch ein Restrisiko durch russische Raketen und Flugzeuge, sagte Pletentschuk. Die Schiffe der russischen Schwarzmeerflotte wagten sich aber aus Angst, abgeschossen zu werden, nicht in die Nähe des Schifffahrtsweges. Von den Dutzenden Schiffen, die seit Beginn des Krieges festsaßen, hatte Mitte August als erster der deutsch-chinesische Containerfrachter "Joseph Schulte" die Passage gewagt.

Verteidigungsminister Pistorius spricht auf baltischer Sicherheitskonferenz

Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius wird an diesem Mittwoch an der baltischen Sicherheitskonferenz in der estnischen Hauptstadt Tallin teilnehmen. Auf den Treffen wird über die regionale Sicherheitslage nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine beraten. Erwartet wird, dass der SPD-Politiker auch den weiteren Kurs Deutschlands in der Sicherheitspolitik absteckt.

Boris Pistorius (l.) mit seinem estnischen Amtskollegen Hanno Pevkur Bild: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

An dem Treffen (Annual Baltic Conference on Defence/ABCD) nehmen Vertreter der drei baltischen Staaten sowie aus weiteren NATO-Ländern und aus der Ukraine teil. Die Rede des Ministers ist auch Abschluss seines dreitägigen Besuchs in Lettland und Estland.

Estland sieht Notwendigkeit für höhere Verteidigungsausgaben der NATO-Staaten

Estlands Regierungschefin Kaja Kallas hat die anderen NATO-Staaten zu einer deutlichen Erhöhung ihrer Verteidigungsausgaben nach dem Vorbild der baltischen Republiken ermuntert. Sie verwies auf ihr eigenes Land, das diesen Etatposten im kommenden Jahr auf 3,2 Prozent des Bruttoinlandsproduktes erhöhen werde. "Und das ist etwas, für das ich auch auf Ebene der NATO werbe", sagte Kallas der Deutschen Presse-Agentur.

Estlands Regierungschefin Kaja Kallas im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur Bild: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

"Schauen sie auf das Jahr 1988, als alle NATO-Verbündeten mehr als zwei Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung ausgaben. Und warum? Weil sie die Gefahr als ernsthaft betrachteten. Nun aber ist die Gefahr größer als während des Kaltes Krieges, weil der Krieg nach Europa zurückgekehrt ist", sagte Kallas.

