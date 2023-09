Ukraine aktuell: Kiew will eigene Flugabwehrsysteme bauen

Das Wichtigste in Kürze:

Ukraine plant Bau eigener Flugabwehrsysteme

Schweiz stellt Gelder für Minenräumung bereit

Russischer Blogger muss lange in Strafkolonie

Russen dürfen an Paralympics 2024 teilnehmen

Die von Russland angegriffene Ukraine plant den Bau eigener Flugabwehrsysteme. Diese Grundsatzentscheidung werde sehr bald umgesetzt, kündigte der Leiter des Präsidialamtes in Kiew, Andrij Jermak, an. "Wir werden bald Spezialisten haben, die einen Plan für unsere eigene Produktion von allem, was wir brauchen, entwickeln werden, vor allem von Luftverteidigungswaffen."

Zugleich brauche die Ukraine weitere ausländische Flugabwehrsysteme mittlerer und großer Reichweite wie Iris-T, NASAMS oder Patriot, ergänzte Jurij Ihnat, Sprecher der ukrainischen Luftwaffe. Nur dann werde es gelingen, das Land vor russischen Marschflugkörpern und Flugzeugen zu schützen.

Entschlossen: Jurij Ihnat Bild: Evgen Kotenko/IMAGO

Die Ukraine verfügt nur noch über wenige Flugabwehrsysteme sowjetischer Bauart, für die auch die Munition knapp wird. Der Schutz vor Drohnen- und Raketenangriffen verbesserte sich im vergangenen Winter, als die Ukraine Flugabwehrpanzer vom Typ Gepard und die Systeme Iris-T und Patriot bekam. Die Hauptstadt Kiew ist mittlerweile gut geschützt. Schwieriger ist es in frontnahen Städten wie Charkiw, Saporischschja oder Cherson, die in Reichweite russischer Kurzstreckenraketen liegen. Auch die Hafenstadt Odessa und die Schwarzmeerküste werden oft von Drohnen oder Raketen getroffen.

Schweiz stellt Gelder für Minenräumung bereit

Die Schweiz will bei der Minenräumung in der Ukraine ein Viertel des nötigen Budgets finanzieren. Man stelle 100 der von der Ukraine für nötig befundenen 400 Millionen Dollar (rund 380 Millionen Euro) zur Verfügung, teilte Außenminister Ignazio Cassis in Bern mit.

Die Minenräumung kann großflächig allerdings erst gestartet werden, wenn die Kampfhandlungen beendet sind. Das Vorhaben werde Jahre dauern, sagte Hansjörg Eberle, Direktor der Stiftung für Minenräumung (FSD).

Kontrollierte Sprengung einer Mine (Archivfoto) Bild: Abdelhadi Ramahi/REUTERS

Die Schweiz steht international in der Kritik, weil sie auch in Bezug auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine auf ihre Neutralität pocht. Sie liefert nicht nur keine Waffen an die Ukraine, sondern verweigert auch die Zustimmung zur Weiterleitung von früher eingekauften Schweizer Waffen oder Munition - etwa aus Deutschland.

"Im Feld der humanitären Minenräumung sind wir großzügig", sagte Cassis. "Nur militärische Hilfe ist aufgrund der Neutralität ausgeschlossen." Die verminte Fläche ist nach Schätzungen von Cassis viermal so groß wie die Schweiz. Das entspräche etwas weniger als der Hälfte des Gebiets von Deutschland.

London verhängt Sanktionen gegen russische Beamte

Nach den "Scheinwahlen" in den von Russland besetzten ukrainischen Gebieten hat Großbritannien neue Sanktionen gegen fast ein Dutzend hochrangige russische Beamte und die Wahlkommission des Landes bekanntgegeben. Die elf Russen und die Wahlkommission hätten mit den in diesem Monat und im Oktober 2022 abgehaltenen Wahlen und Referenden "direkt gehandelt, um die Ukraine zu untergraben und ihre territoriale Integrität zu bedrohen", teilte das Außenministerium in London mit. Die Sanktionierten müssen mit dem Einfrieren ausländischer Vermögenswerte und Reisebeschränkungen rechnen.

Ein Wahllokal in Donezk, der Hauptstadt der russisch kontrollierten Region Donezk in der Ukraine Bild: AP/dpa/picture alliance

Russischer Blogger muss lange in Strafkolonie

Ein russischer Blogger ist zu achteinhalb Jahren Haft in einer Strafkolonie verurteilt worden, weil er "Falschinformationen" über Moskaus Offensive in der Ukraine verbreitet haben soll. Das verkündete ein Gericht in der Stadt Krasnodar. Alexander Nosdrinow (38) betrieb einen kleinen Youtube-Kanal, auf dem er Videos von Autobahnpolizisten aus seiner Heimatregion Krasnodar veröffentlichte. Im März 2022 wurde er festgenommen, nachdem die Ermittler ihn beschuldigt hatten, in Onlinediensten ein Foto von zerstörten Gebäuden mit der Bildunterschrift "Ukrainische Städte nach der Ankunft der Befreier" gepostet zu haben.

In einem Interview mit dem unabhängigen russischen Onlinemedium Sota bestritt Nosdrinows Ehefrau nachdrücklich die Veröffentlichung des Fotos. Ihr zufolge geht die Verhaftung ihres Mannes vielmehr auf die örtliche Polizei zurück - als Racheakt für dessen veröffentlichte Videos, die mutmaßliches Fehlverhalten der Beamten zeigten.

Seit Beginn der russischen Offensive in der Ukraine gehen die russischen Behörden verstärkt gegen kritische Stimmen vor. Die meisten russischen Regierungskritiker sind inzwischen hinter Gittern oder wurden zu hohen Geldstrafen verurteilt.

Russen dürfen an Paralympics 2024 teilnehmen

Russische und belarussische Sportlerinnen und Sportler dürfen im kommenden Jahr bei den Paralympics in Paris (28. August bis 8. September 2024) unter neutraler Flagge wieder starten. Das entschied die Generalversammlung des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC) in Bahrain. Es dürfen allerdings nur Individualsportler aus den beiden Nationen in Paris antreten, Mannschaften sind weiter ausgeschlossen. Voraussetzung ist zudem, dass die Athleten und Betreuer die vom IPC-Vorstand noch festzulegenden Teilnahmebedingungen erfüllen.

Entsetzt: DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher (Archiv) Bild: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

"Das ist keine Sternstunde für die Werte-Gemeinschaft des IPC", betonte der Präsident des Deutschen Behindertensportverbands (DBS), Friedhelm Julius Beucher. Man habe vom paralympischen Komitee Russlands nicht "auch nur einen Satz des Bedauerns gehört. Nein im Gegenteil. Sie rufen zum Krieg auf, glorifizieren das Morden und Töten", sagte Beucher. Einen Start unter neutraler Flagge bezeichnete Beucher als "Augenwischerei". "Wie kann man neutral sein?", fragte er. "Erklären, man sei gegen den Krieg und empfängt nachher im Kreml die Verdienstorden?"

Lesen Sie dazu auch: UEFA: Streit um Rückkehr russischer Fußball-Nachwuchsteams

wa/ack (dpa, afp, rtr)