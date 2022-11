Ukraine aktuell: Kiew verurteilt "massenhafte Zwangsumsiedlungen"

Das Wichtigste in Kürze:

Ukraine kritisiert "massenhafte Zwangsumsiedlungen" in besetzten Gebieten

4,5 Millionen Ukrainer nach Bombardements ohne Strom

Borrell erhebt schwere Vorwürfe gegen Russland

Vize-Gouverneur stellt russischen Rückzug aus Südukraine in Aussicht

G7-Staaten zeigen sich entschlossen in ihrer Unterstützung der Ukraine

Die Ukraine hat "massenhafte Zwangsumsiedlungen" ihrer Bürger aus den von Russland besetzten Gebieten im Osten und Süden des Landes beklagt. Das Außenministerium in Kiew erklärte, die russische Besatzungsverwaltung habe damit begonnen, Bürger aus der Region Cherson auf die annektierte Halbinsel Krim oder nach Russland zu bringen. Ähnliche Abschiebungen gebe es auch in den Regionen Saporischschja, Luhansk und Donezk. Das Ministerium beklagte zudem "Plünderungen" durch die russischen Soldaten in den betroffenen Regionen.

Die von Moskau eingesetzten Behörden in Cherson hatten am Dienstag weitere Räumungen angekündigt, nachdem in der vergangenen Woche bereits rund 70.000 Zivilisten die Region verlassen hatten. Der von Moskau eingesetzte Gouverneur der Region, Wladimir Saldo, begründete dies mit dem Risiko "massiver Raketenangriffe" der vorrückenden ukrainischen Armee. Die Ukraine wertete dies hingegen als "Deportationen" ihrer Bürger durch Russland. Moskau hatte die ukrainischen Regionen Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja im September völkerrechtswidrig annektiert, was international nicht anerkannt wird.

4,5 Millionen Ukrainer nach Bombardements ohne Strom

Russische Angriffe haben nach Angaben der Ukraine erneut zu Stromausfällen in weiten Teilen des Landes geführt. Fast 4,5 Millionen Menschen seien am Donnerstagabend zeitweise von der Energieversorgung abgeschnitten gewesen, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj. Betroffen seien die Hauptstadt Kiew sowie zehn weitere Regionen. Die Angriffe auf die Energie-Infrastruktur seien ein Beleg für die "Schwäche unseres Feindes", sagte Selenskyj. "Sie können die Ukraine nicht auf dem Schlachtfeld schlagen, also versuchen sie, unser Volk auf diese Weise zu brechen."

Stromausfall nach einem russischen Raketenangriff in Kiew

Der ukrainische Präsident bezeichnete die russischen Angriffe erneut als "Energie-Terrorismus". Er rief örtliche Behörden auf, für eine Verringerung des Stromverbrauchs zu sorgen. Es sei jetzt nicht die Zeit für Leuchtreklamen oder angestrahlte Schaufenster-Auslagen.

Erdogan: Afrikanische Länder sollen kostenlos Getreide bekommen

Von Hungersnöten bedrohte afrikanische Länder sollen nach Angaben des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan im Rahmen des Getreideabkommens zwischen Russland und der Ukraine kostenlos beliefert werden. Das habe er mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vereinbart, sagte Erdogan in Istanbul. Das Getreide sollte vor allem nach Dschibuti, Somalia und in den Sudan geliefert werden. Details dazu sollten beim G20-Gipfel in Bali besprochen werden. Russland war am Mittwoch zu dem von der Türkei und den Vereinten Nationen vermittelten Abkommen zurückgekehrt.

Deutschland hilft Ukraine bei Erfüllung juristischer Standards für gewünschtem EU-Beitritt

Deutschland und die Ukraine haben ein Arbeitsprogramm zur Zusammenarbeit im Justizbereich für die kommenden Jahre unterzeichnet. Bundesjustizminister Marco Buschmann reiste dazu erstmals seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor mehr als acht Monaten nach Kiew. Deutschland wolle das Land damit auch unterstützen, "die rechtsstaatlichen Standards im Rahmen des Aufnahmeverfahrens in die Europäische Union zu erfüllen", sagte der FDP-Politiker. Ein weiterer Schwerpunkt des Besuchs ist die internationale Strafverfolgung von Kriegsverbrechen.

Bundesjustizminister Marco Buschmann mit seinem ukrainischen Amtskollegen Denys Maljuska in Kiew

Borrell erhebt schwere Vorwürfe gegen Russland

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat am Rande des G7-Außenministertreffens in Münster Russland in scharfen Worten kritisiert. "Russland ist dabei, ein Land zu zerstören. Die russische Armee ist nicht in der Lage, es zu erobern", sagte Borrell der Deutschen Welle. Die Ukrainer leisteten Widerstand und lehnten den Eindringling ab. Borrell beschuldigte die russische Führung, "politische Instabilität zu schaffen und Migrationswellen zu erzeugen, weil sie wissen, dass die Europäer sehr empfindlich auf Migration reagieren".

Vize-Gouverneur stellt russischen Rückzug aus Südukraine in Aussicht

Im Süden der Ukraine steigt anscheinend der Druck auf die russischen Truppen. Der von Russland eingesetzte stellvertretende Gouverneur der Besatzungsverwaltung in der Region Cherson, Kirill Stremusow, rechnet damit, dass die russische Armee die Gebiete westlich des Dnipro räumen wird. "Höchstwahrscheinlich werden unsere Einheiten, unsere Soldaten, auf das linke (östliche) Ufer übersetzen", sagte Stremusow dem Online-Medium "Solowjow Live". Die Regierung in Kiew warnte, bei den angeblichen Rückzugsplänen könne es sich um eine Falle handeln.

Seit Wochen treiben die ukrainischen Truppen ihre Offensive im Süden voran und wollen unter anderem die strategisch wichtige Großstadt Cherson am westlichen Ufer des Dnipro befreien. Dabei attackierten sie gezielt alle Brücken und erschwerten damit den russischen Nachschub erheblich. Allerdings wurde die russische Armee in der Region zuletzt mit Zehntausenden neuen Soldaten verstärkt.

Schwer beschädigte Häuser in dem zurückeroberten Dorf Archangelske in der Region Cherson

Sollte sich das russische Militär tatsächlich aus den Gebieten westlich des Flusses zurückziehen, wäre dies eine große Niederlage für Russland und könnte ein Wendepunkt in dem Krieg werden. Vertreter der Ukraine und des Westens sind bislang vorsichtig mit Vorhersagen, Russland könnte die eroberten Gebiete aufgeben. Bislang hat Russland offiziell bestritten, einen Rückzug zu planen.

US-Minister: Ukrainer können Gebiet um Cherson zurückerobern

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die Ukrainer russisch besetzte Gebiete auf der Westseite des Dnipro und rund um Cherson zurückerobern können. "Ich glaube, dass sie dazu in der Lage sind", sagte Austin in Washington. "Am wichtigsten aber ist, dass die Ukrainer selbst glauben, dass sie dazu fähig sind", fügte er hinzu. Die USA spielen eine zentrale Rolle bei den Waffenlieferungen und anderen Hilfen für die Ukraine zur Verteidigung gegen den seit Februar laufenden russischen Angriffskrieg. Aus westlichen Sicherheitskreisen verlautete am Donnerstag bereits, dass Russland den Rückzug aus dem südukrainischen Cherson vorbereite.

G7-Staaten zeigen sich entschlossen in ihrer Unterstützung der Ukraine

Die sieben führenden Industriestaaten (G7) haben der Ukraine angesichts der anhaltenden russischen Angriffe auf die Infrastruktur des Landes weitere Unterstützung im bevorstehenden Winter zugesichert. Der russische Präsident Wladimir Putin versuche, "die Menschen verhungern, verdursten und erfrieren zu lassen, indem er gezielt zivile Infrastruktur angreift", sagte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock zum Auftakt eines zweitägigen Treffen der G7-Außenminister in Münster. "Und genau das werden wir als G7-Partner mit allem, was wir haben, versuchen zu verhindern."

G7-Außenminister beraten über Ukraine

Baerbock verwies dabei unter anderem auf die deutsche Lieferung von Generatoren, Heizgeräten, Pumpen, Wohn- und Sanitärcontainern, Decken und Zelten in die Ukraine. Die G7 würden ihre Hilfen koordinieren, andere Staaten würden sich anschließen. Baerbock betonte, die G7-Gruppe werde Putins "Strategie des Brechens der Ukraine" nicht hinnehmen, auch nicht des "Brechens des internationalen Zusammenhalts". Neben US-Außenminister Antony Blinken reisten die Chefdiplomaten aus Großbritannien, Frankreich, Italien, Japan und Kanada nach Münster. Deutschland hat in diesem Jahr die Präsidentschaft der Gruppe sieben großer Industriestaaten inne.

OSZE ist trotz russischen Vetos in der Ukraine aktiv

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hat ihre Arbeit zur Unterstützung der Ukraine trotz eines Vetos aus Moskau in eingeschränkter Form wieder aufgenommen. Mit rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Kiew sollen unter anderem psychosoziale Dienste gestärkt, die Entminung vorangetrieben und illegaler Waffenhandel eingedämmt werden. Das teilten OSZE-Diplomaten am Sitz der Organisation in Wien mit. Deutschland, Polen, die USA und nordische Länder gehören zu den Staaten, die bislang etwa sieben Millionen Euro für 23 Projekte zugesagt haben, hieß es.

Die OSZE hatte bis zum Sommer doppelt so viele Projekte in der Ukraine betrieben. Sie mussten eingestellt werden, weil Moskau den notwendigen einstimmigen Beschluss aller OSZE-Mitgliedsstaaten zur Verlängerung der Aktivitäten blockierte. Um das Veto zu umgehen, werden die Tätigkeiten künftig nicht mehr aus dem OSZE-Budget, sondern mit freiwilligen Beiträgen von Mitgliedern finanziert.

Selenskyj: Teilnahme der Ukraine an G20-Gipfel nur ohne Putin möglich

Die Ukraine will die Einladung zum bevorstehenden G20-Gipfel in Indonesien nur annehmen, wenn Kreml-Chef Wladimir Putin dem Treffen fernbleibt. "Sollte der Präsident der Russischen Föderation daran teilnehmen, würde sich die Ukraine nicht beteiligen", sagte Präsident Selenskyj auf einer Pressekonferenz in Kiew.

Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einer Pressekonferenz in Kiew

Das Gastgeberland Indonesien hatte Selenskyj zu dem für Mitte November geplanten Treffen eingeladen, obwohl die Ukraine nicht zu den G20-Staaten gehört. Selenskyj deutete bisher an, zumindest virtuell an dem Gipfel teilzunehmen. Putin hat sich noch nicht öffentlich geäußert, ob er zu dem Gipfel nach Bali reisen wird. Indonesien hatte im Frühjahr angekündigt, Putin einzuladen. Daraufhin drangen westliche Staaten darauf, den russischen Präsidenten von dem G20-Gipfel auszuschließen.

qu/as/kle/mak (dpa, afp, rtr)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.