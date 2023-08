Ukraine aktuell: Kiew unter heftigem russischem Beschuss

Das Wichtigste in Kürze:

Mindestens zwei Tote nach russischem Raketenangriff auf Kiew

Ukrainische Drohnenangriffe auf breiter Front

USA kündigen weitere Militärhilfe an

Selenskyj erinnert an die toten ukrainischen Soldaten

Prigoschin-Absturz wird nicht international untersucht

Bei russischen Luftangriffen mit Drohnen und Raketen auf die ukrainische Hauptstadt seien mindestens zwei Menschen getötet worden, schreibt Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko im Onlinedienst Telegram. Nach Angaben des Leiters der Kiewer Militärverwaltung, Serhij Popko, fielen Trümmerteile auf das Dach einer Geschäftseinrichtung. An den Stellen, an denen die Trümmerteile niedergegangen sind, seien Brände ausgebrochen. Insgesamt seien mehr als 20 russische Geschosse von der Luftverteidigung zerstört worden, teilte Popko mit. Demnach handelt es sich um den "größten Raketen- und Drohnenbeschuss seit dem Frühling" in Kiew.

Ukrainische Angriffe auf russische Ziele vom Nordwesten bis hinunter zur Krim

Der Flugplatz der nordwestrussischen Stadt Pskow nahe der Grenze zu Estland wurde nach russischen Angaben mit ukrainischen Drohnen angegriffen. Gouverneur Michail Wedernikow veröffentlichte ein kurzes Video, auf dem ein heller Feuerschein über dem Flugplatz zu sehen und eine Explosion zu hören ist. Alle Starts und Landungen sind dort vorerst abgesagt.

Feuer nach einem Drohnenangriff in Pskow Bild: AFP

Der Flugplatz ist Standort von Militärtransportflugzeugen der russischen Armee. Vier Transportflieger vom Typ Iljuschin Il-76 seien beschädigt worden, meldete die russische Agentur Tass unter Berufung auf Rettungsdienste. Videos, die von russischen Medien veröffentlicht wurden, zeigen dichten schwarzen Rauch, der über dem Flughafen aufsteigt.

Russland meldet zudem die Abwehr von vier weiteren ukrainische Drohnen. Drei unbemannte Luftfahrzeuge seien von der Luftabwehr über der südwestlichen Grenzregion Brjansk abgeschossen worden, heißt es aus dem Verteidigungsministerium in Moskau. Eine weitere Drohne wurde demnach über dem benachbarten Gebiet Orjol abgeschossen.

Und auch die Halbinsel Krim wurde mit Drohnen angegriffen: Ukrainische Streitkräfte haben die Bucht von Sewastopol ins Visier genommen. Das russische Militär befinde sich in Kampfbereitschaft und wehre den Angriff ab, schreibt der von Moskau eingesetzte Gouverneur der Hafenstadt Sewastopol, Michail Raswoschajew, auf Telegram.

Zuletzt gab es verstärkt Meldungen über ukrainische Angriffe auf militärische Objekte der seit 2014 von Moskau annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim.

Ukrainische Schnellboote im Schwarzen Meer zerstört

Ein Marineflugzeug der russischen Schwarzmeerflotte hat nach Angaben aus Moskau vier ukrainische Militär-Schnellboote im Schwarzen Meer versenkt. An Bord sollen sich bis zu 50 Angehörige ukrainischer Spezialeinheiten befunden haben, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.

General: Ukraine macht Fortschritte

Die ukrainische Armee meldet bei ihrem Vorstoß an der südlichen Front weitere Fortschritte. "Wir drängen den Feind zurück", schreibt der Kommandeur der im Gebiet Saporischschja eingesetzten Truppen, Brigadegeneral Oleksander Tarnawskyj, auf Telegram. Einzelheiten nannte er nicht, doch haben ukrainische Truppen mit der Eroberung des Ortes Robotyne eine erste starke russische Verteidigungslinie durchbrochen.

Die ukrainische Flagge weht in dem wiedereroberten Ort Robotyne Bild: Valerii Zaluzhnyi/REUTERS

Nach übereinstimmenden Berichten wird derzeit die nächste russische Linie angegriffen, die den Weg in die besetzten Städte Tokmak und Melitopol versperrt. Ziel ist, das etwa 90 Kilometer entfernte Asowsche Meer zu erreichen und die russischen Truppen voneinander abzuschneiden.

Neues US-Militärpaket für die Ukraine kostet 250 Millionen Dollar

Die USA stellen der Ukraine zur Abwehr des russischen Angriffskriegs weitere Militärhilfe zur Verfügung. Das US-Außenministerium teilte in Washington mit, das Hilfspaket umfasse Ausrüstung zur Beseitigung von Minen und Panzersperren sowie Raketen zur Luft- und Panzerabwehr und mehr als drei Millionen Patronen für Handfeuerwaffen. Der Wert belaufe sich auf 250 Millionen Dollar.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schrieb im Onlinedienst X (vormals Twitter), er sei der "US-Bevölkerung, dem Kongress und Präsident Joseph Biden persönlich dankbar für das neue Verteidigungspaket". "Artillerie, Raketen, Munition für die Himars(-systeme), das ist es, was unsere Krieger brauchen", fügte er hinzu. Der Gesamtwert der US-Militärhilfen für Kiew beläuft sich inzwischen auf eine hohe zweistellige Milliardensumme.

Selenskyj erinnert an die Gefallenen

Präsident Selenskyj hat die Bürger und Bürgerinnen der Ukraine zum Gedenken an die getöteten Soldaten aufgerufen. "Viele Ukrainer haben heute jemanden, an den sie sich erinnern, jemanden, den sie ehren", sagte er am "Tag der Verteidiger" in seiner abendlichen Videobotschaft.

Trauerfeier für einen getöteten Kampfpiloten in Kiew Bild: Danylo Antoniuk/AA/picture alliance

"Viele von uns waren heute in Gedanken bei ihren Angehörigen, Verwandten und Freunden, die sich derzeit im Krieg befinden. Diejenigen, die jeden Tag, jede Stunde ihr Leben für die Ukraine riskieren." Der Tag sei eine "Mahnung für unser ganzes Land". Die genauen Verluste der Ukraine an Menschen durch den von Russland begonnenen Krieg sind nicht bekannt. Doch nach Schätzungen sind sowohl Zehntausende Soldaten wie Zehntausende Zivilisten getötet worden.

Prigoschin-Absturz wird nicht international untersucht

Russland lässt keine internationale Untersuchung des Flugzeugabsturzes zu, bei dem der Chef der Söldnergruppe Wagner ums Leben kam. Die Regierung in Moskau habe mitgeteilt, dass "vorerst" keine Untersuchung des Absturzes nach internationalen Regeln eingeleitet werde, erklärte die brasilianische Luftfahrtbehörde Cenipa der Nachrichtenagentur Reuters.

Die Embraer-Maschine, in der mit Jewgeni Prigoschin zehn weitere Menschen starben, wurde in Brasilien hergestellt.

rb/ehl/qu/se (AFP, AP, dpa, epd, KNA, Reuters)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.