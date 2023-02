Ukraine aktuell: Kiew ruft zu Flucht aus Bachmut auf

Das Wichtigste in Kürze:

Verbliebene Einwohner in Bachmut sollen Stadt verlassen

Baerbock für Mehrheitsprinzip bei EU-Entscheidungen

Kuleba sieht derzeit keine Chance für diplomatische Initiativen

Per Videoschalte wird Selenskyj die Münchner Sicherheitskonferenz eröffnen

Ukraine beschlagnahmt Vermögen des Olligarchen Deripaska

Seit Monaten versuchen russische Kämpfer, Bachmut einzunehmen. Die ostukrainische Stadt steht praktisch unter Dauerbeschuss. Angesichts der schweren Kämpfe fordert die ukrainische Regierung nun die verbliebenen Einwohner von Bachmut zur Flucht auf. "Wenn Sie zurechnungsfähige, gesetzestreue und patriotische Bürger sind, sollten Sie sofort die Stadt verlassen", appellierte Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschukin. Es seien noch gut 6000 Zivilisten in Bachmut. Der Regierung zufolge wurden zuletzt fünf Zivilisten getötet und neun verletzt.

Der Militärgouverneur von Donezk hatte die Zahl der verbliebenen Einwohner Anfang der Woche auf knapp 5000 beziffert. Die Behörden hatten damals den Zugang für Zivilisten weiter beschränkt, was zu Spekulationen führte, dass ein geordneter Rückzug der Ukrainer vorbereitet werde. Viele ältere Menschen harren in Bachmut aus, weil ihre Wohnung oder ihr Haus ihren einzigen Besitz darstellen und sie ihren Geburtsort nicht verlassen wollen. Manche sympathisieren auch mit Russland.

Baerbock wirbt für Reform der EU-Außenpolitik

Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock setzt sich angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine für tiefgreifende Reformen in der Europäischen Union ein. Genau jetzt sei der Moment, die gemeinsame europäische Sicherheits- und Außenpolitik zu stärken, sagte die Grünen-Politikerin in Stuttgart bei einer Veranstaltung zu Europa.

Annalena Baerbock während der Veranstaltung zur "Stuttgarter Rede zu Europa" im Neuen Schloss

Baerbock pochte auf mehr Entscheidungen nach dem Mehrheitsprinzip in der EU. "Wir haben in den vergangenen Monaten immer wieder gesehen, wie im Rat einzelne Mitgliedsstaaten eine starke gemeinsame europäische Haltung verhindert haben - etwa bei Menschenrechtsfragen", sagte sie. "Das können wir uns nicht länger leisten." Die Bundesregierung setze sich deshalb für mehr Entscheidungen mit qualifizierter Mehrheit in der EU ein, gerade in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik.

Kuleba: Derzeit keine Chance für diplomatische Initiativen

Kurz vor der Münchner Sicherheitskonferenz hat der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba deutlich gemacht, dass er derzeit keine Chance für diplomatische Initiativen zur Beendigung des Krieges in seinem Land sieht. "Ich mag jeden, der Frieden durch diplomatische Initiativen erreichen will", sagte Kuleba der Funke Mediengruppe und der französischen Zeitung "Ouest-France". Aber wenn der Kreml die Erfahrung mache, dass er Territorien militärisch erobern könne, habe er keinen Anreiz, den Krieg zu beenden, sagte er.

Ukrainischer Außenminister Kuleba: Für Diplomatie derzeit kein Spielraum?

Der ukrainische Außenminister, der an der an diesem Freitag beginnenden Sicherheitskonferenz teilnimmt, bekräftigte, am Anfang jeglicher Gespräche mit Russland könne nur stehen: "Die territoriale Integrität der Ukraine muss vollständig wiederhergestellt werden."

Eröffnung durch Selenskyj

Mit einer Videoansprache wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Münchner Sicherheitskonferenz eröffnen. Anschließend halten Bundeskanzler Olaf Scholz und der französische Präsident Emmanuel Macron eine Rede.

Das Treffen von Politikern und Experten aus 96 Ländern dauert bis Sonntag. Die russische Führung ist erstmals seit mehr als 20 Jahren nicht eingeladen. Im Zentrum steht der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Aber auch die wachsenden Spannungen im Verhältnis des Westens zu China dürften zur Sprache kommen.

Gefangenenaustausch zwischen Ukraine und Russland

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Rückkehr von Soldaten aus russischer Kriegsgefangenschaft als einen Erfolg bezeichnet. 100 Soldaten sowie der erste stellvertretende Bürgermeister der als Standort des größten europäischen Atomkraftwerks Saporischschja bekannten Stadt Enerhodar seien wieder in Freiheit, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft in Kiew.

"Ich freue mich sehr für die mehr als 100 Familien, deren Söhne, Brüder und Ehemänner zurückkehren", sagte er. Russland hatte 101 Soldaten aus ukrainischer Gefangenschaft erhalten.

Großbritannien: Bis zu 60.000 Tote auf russischer Seite

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs sind nach Einschätzung britischer Geheimdienste auf russischer Seite bis zu 60.000 Soldaten oder Söldner getötet worden. Das Verteidigungsministerium in London spricht in seinem täglichen Kurzbericht von wahrscheinlich zwischen 40.000 und 60.000 Toten. Die Gesamtzahl an Toten oder Verletzten auf russischer Seite wird auf 175.000 bis 200.000 beziffert. Bei den Söldnern der russischen Privatarmee Wagner liege die "Verlustquote" wahrscheinlich bei bis zu 50 Prozent.

Bei der Söldnertruppe "Wagner" gibt es offenbar hohe Verluste

Offizielle Angaben zur Gesamtzahl der Toten und Verletzten machen weder Russland noch die Ukraine. Die Briten veröffentlichten auch keine Schätzungen zur Zahl der Opfer auf ukrainischer Seite. Weiter heißt es in dem Bericht aus London, die Zahl der russischen Opfer sei seit der Teilmobilisierung im September enorm gestiegen. Seither sind deutlich mehr Reservisten mit mangelnder militärischer Erfahrung im Krieg. Nach heutigen Standards sei die Quote an Gefallenen sehr hoch, so die Briten. Dies liege mutmaßlich an unzureichender medizinischer

Versorgung.

Malteser liefern Krankenhauswäsche und Mobiliar

Zum Jahrestag des Kriegsbeginns starten die Malteser in der kommenden Woche einen Hilfstransport in die Ukraine. Die Hilfsorganisation war bereits aufgrund einer langjährigen Partnerschaft mit ukrainischen Maltesern genau am Tag des Kriegsbeginns dort. Damals wurden Feldküchen geliefert.

Nun sollen von Trier aus Krankenhauswäsche - wie Bettlaken, Berufskleidung und OP-Wäsche - sowie kleines Klinik-Mobiliar geliefert werden. "Dass ein Malteser Hilfstransport vor einem Jahr genau am Tag des russischen Überfalls auf die Ukraine startete, war Zufall. Ein Jahr später ist es eine symbolische Botschaft: Wir helfen den Menschen in Not, solange sie uns brauchen", so die Hilfsorganisation.

In Lwiw sollten die Hilfsgüter von ukrainischen Maltesern in Empfang genommen und weiterverteilt werden. Die Malteser haben nach eigenen Angaben mehrere Hundert Transporte innerhalb der vergangenen zwölf Monate in das Kriegsland geschickt.

Selenskyj-Vertrauter im DW-Interview

Russland setzt nach Angaben des Vize-Leiters des ukrainischen Präsidialamtes mutmaßliche Spionageballons als Teil mehrgleisig ausgeführter Luftangriffe ein. Igor Zhowka sagte der Deutschen Welle, die russischen Streitkräfte nutzten Marschflugkörper, ballistische Raketen, Drohnen und Ballons für ihre Angriffe auf ukrainische Städte.

Der ranghohe Mitarbeiter von Präsident Wolodymyr Selenskyj wiederholte Kiews Forderung nach Kampfjets. Diese seien nicht nur gut für "den Schutz des Himmels", sondern auch "sehr effektiv beim Abfangen der Raketen", sagte Zhowka der DW.

Ukraine beschlagnahmt 250 Millionen Euro von russischem Oligarchen

Die Ukraine erhält nach einem Gerichtsbeschluss Vermögen des russischen Oligarchen Oleg Deripaska im Wert von umgerechnet 250 Millionen Euro. Der Oberste Anti-Korruptions-Gerichtshof der Ukraine habe eine Entscheidung des Justizministeriums in Kiew bestätigt, nach der Deripaskas Firmen, Grundstücke und Beteiligungen dem Staat übereignet werden, teilte der Geheimdienst mit. Die Ukraine will mit dem Geld Kriegsschäden kompensieren.

Enteigneter Oligarch Deripaska: Geld, um Kriegsschäden kompensieren

Deripaska, der Kremlchef Wladimir Putin nahesteht und als Unterstützer des Angriffskriegs gegen die Ukraine auch im Westen mit Sanktionen belegt ist, gehört zu den reichsten Russen. Der Multimilliardär, der unter anderem im Aluminiumgeschäft reich geworden ist, habe über ein Firmengeflecht und Geschäftsstrukturen in verschiedenen Regionen der Ukraine Unternehmen geführt, hieß es. Er habe versucht, seine Eigentumsverhältnisse zu verschleiern.

se/mak/wo/AR (dpa, rtr, afp, dw)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.