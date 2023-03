Ukraine aktuell: Kiew kündigt Gegenoffensive bei Bachmut an

Das Wichtigste in Kürze:

Ukraine: Russische Truppen verlieren "deutlich an Kraft"

Selensky im stark zerstörten Dorf Possad-Pokrowske

EU-Gipfel befasst sich mit Lage in der Ukraine

Baerbock bekräftigt Notwendigkeit von Putins Verhaftung

Tschechischer Präsident: Unterstützung der Ukraine wird nachlassen

Die Ukraine bereitet nach eigenen Angaben nahe der seit Monaten heftig umkämpften Stadt Bachmut im Osten des Landes einen Gegenangriff auf die russischen Streitkräfte vor. Die russischen Truppen verlören "deutlich an Kraft" und seien "erschöpft", erklärte der Befehlshaber der ukrainischen Bodentruppen, Oleksandr Syrskyj, im Onlinedienst Telegram. "Wir werden diese Gelegenheit sehr bald nutzen, so wie wir es bei Kiew, Charkiw, Balaklija und Kupjansk getan haben". Russland wolle Bachmut um jeden Preis einnehmen und scheue weder Verluste an Menschen noch an Material, sagte Syrskyj weiter.

Die Ankündigung erfolgte einen Tag nach einem Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an der Front bei Bachmut. Selenskyj hatte dort unter anderem bei den Kämpfen verletzte Soldaten besucht und den Soldaten für ihren Einsatz gedankt.

Selenskyj nun zu "Arbeitsbesuch" in Region Cherson

Inzwischen besuchte Staatschef Selenskyj auch die teils von Russland zurückeroberte südukrainische Region Cherson. "Arbeitsbesuch in der Region Cherson. Im Dorf Possad-Pokrowske, wo Häuser und zivile Infrastruktureinrichtungen infolge der russischen Invasion beschädigt wurden", schrieb Selenskyj in einem Beitrag in Onlinenetzwerken. Er habe "mit den Einheimischen über ihre Probleme und Bedürfnisse gesprochen".

Vom Präsidentenbüro verbreitete Bilder zeigten das stark zerstörte Possad-Pokrowske, das bis zum Rückzug russischer Truppen im November von Russland besetzt worden war. Der ukrainische Präsident besuchte auch ein durch russische Angriffe auf ukrainische Energieanlagen stark beschädigtes Kraftwerk. Ein Großangriff Kiews zur Rückeroberung von Cherson hatte die russischen Truppen zum Rückzug aus dem nördlichen Teil der Region gezwungen, einer landwirtschaftlichen Schlüsselregion. Insbesondere die Stadt Cherson ist seitdem immer wieder Ziel russischer Luftangriffe.

Selenskyj auf Truppenbesuch an der Front

Stoltenberg spricht von Zermürbungskrieg

Nach Einschätzung von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg muss sich der Westen darauf einstellen, die Ukraine noch lange mit Waffen für den Kampf gegen die russische Invasion zu versorgen. Der russische Präsident Wladimir Putin habe keine unmittelbare Pläne für einen Frieden in der Ukraine, sagte Stoltenberg der britischen Zeitung "Guardian". Putin "plant für mehr Krieg." Russland steigere für seinen "Zermürbungskrieg" die militärische Industrieproduktion und reiche "autoritären Regimen wie dem Iran oder Nordkorea" die Hand, um mehr Waffen zu bekommen, sagte Stoltenberg.

Die heftigen Kämpfe um Bachmut in der Ostukraine zeigten, dass Russland bereit sei, "Tausende und Abertausende von Soldaten einzusetzen und für minimale Gewinne viele Opfer in Kauf zu nehmen". Stoltenberg sagte, mit der vom Westen bereitgestellten Ausrüstung würden die Ukrainer in die Lage versetzt, "Territorium zurückzuerobern und mehr und mehr Land zu befreien", das Russland nach der Invasion im Februar 2022 erobert hatte.

EU-Gipfel will Munitionslieferung freigeben

Selenskyj nimmt an diesem Donnerstag per Videoschalte am EU-Gipfel in Brüssel teil. Die Staats- und Regierungschefs wollen dort ein Munitionspaket für die Ukraine freigeben, auf das sich die Außen- und Verteidigungsminister bereits am Montag geeinigt haben.

"Unser Ziel ist es, die Ukraine mit einer Million Schuss Munition innerhalb der kommenden zwölf Monate zu beliefern", schrieb EU-Ratspräsident Charles Michel in seinem Einladungsbrief. Das Paket im Wert von zwei Milliarden Euro soll aus einem EU-Sondertopf finanziert werden.

Stapel von Munition bei einer Artilleriestellung nahe Bachmut (Anfang März)

Auch der internationale Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin wird bei dem EU-Gipfel erörtert. Darüber hinaus dürfte der jüngste Besuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Moskau zur Sprache kommen.

Baerbock pocht auf Umsetzung des Haftbefehls gegen Putin

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat sich ungeachtet von Drohungen aus Russland hinter den internationalen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin gestellt. "Niemand steht über der Charta der Vereinten Nationen, niemand steht über dem humanitären Völkerrecht, niemand kann Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit ungesühnt begehen", sagte die Grünen-Politikerin nach einem Treffen mit ihrem mazedonischen Kollegen Bujar Osmani in der Hauptstadt Skopje. "Deswegen unterstützen wir den Internationalen Strafgerichtshof jetzt mit Blick auf den Haftbefehl." Osmani ergänzte: "Es wird Verantwortung geben für alle Straftäter."

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und ihr mazedonischer Amtskollege Bujar Osmani in der Hauptstadt Skopje

Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew hatte zuvor gewarnt, eine Festnahme von Putin im Ausland infolge des Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs sei eine Kriegserklärung an sein Land. "Ein amtierender Präsident einer Atommacht kommt zum Beispiel nach Deutschland und wird verhaftet. Was ist das? Eine Kriegserklärung an die Russische Föderation", sagte Medwedew der

staatlichen Nachrichtenagentur Tass. Gegen Kremlchef Putin besteht seit vergangener Woche ein internationaler Haftbefehl wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine.

Erste Kampfjets aus Slowakei - Finnland lehnt Lieferung ab

Die Slowakei hat den ersten Teil der 13 versprochenen Kampfflugzeuge an die Ukraine geliefert. "Die ersten vier MiG-29 Kampfjets sind sicher an die ukrainischen Streitkräfte übergeben worden", teilte eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums in Bratislava mit. Die restlichen neun Flugzeuge sollen demnach "in den kommenden Wochen" folgen. Von den 13 Jets sollen drei für Ersatzteile ausgeschlachtet werden. Die Slowakei hatte 2022 beschlossen, wegen der Abhängigkeit von russischen Unternehmen keine MiGs mehr einzusetzen. Das Land will die Jets sowjetischer Bauart bis spätestens Januar 2024 durch US-Kampfflugzeuge vom Typ F-16 ersetzen.

Der finnische Verteidigungsminister Antti Kaikkonen lehnte derweil eine ukrainische Bitte zur Lieferung von Hornet-Kampfjets ab. Finnland brauche die Hornets aus Gründen der eigenen Sicherheit auch in den nächsten Jahren selbst, sagte Kaikkonen in Helsinki. Und danach seien sie wohl veraltet. Finnland will seine alternde Hornet-Flotte durch F-35-Kampfjets ersetzen, die das Land 2021 in den USA bestellt hat. Sein Land werde Kiew aber zusätzliche militärische Ausrüstung zur Verfügung stellen, darunter drei weitere Leopard-2-Kampfpanzer, so der Verteidigungsminister weiter.

Großbritannien: Russland erobert Gebiete zurück

Russland hat nach Angaben des britischen Geheimdienstes die Kontrolle über Zufahrten der ostukrainischen Stadt Kreminna zurückerobert. Das russische Millitär versuche vermutlich, eine Sicherheitszone zu vergrößern und wolle auch den logistischen Knotenpunkt Kupjansk zurückerobern, heißt es im aktuellen Lagebericht des Geheimdienstes. "Die Befehlshaber befürchten wahrscheinlich, dass dies einer der Sektoren ist, in denen die Ukraine größere Offensivoperationen versuchen könnte."

Seit Beginn des Krieges veröffentlicht das britische Verteidigungsministerium täglich aktuelle Informationen über den Kriegsverlauf. Die Führung in Moskau wirft der Regierung in London eine Desinformationskampagne vor.

IAEA: Lage am Atomkraftwerk Saporischschja "prekär"

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) schätzt die Lage des russisch besetzten Atomkraftwerks Saporischschja als "prekär" ein. Probleme bereite vor allem die Stromversorgung des Kraftwerks, erklärte IAEA-Direktor Rafael Grossi. Diese sei für die Kühlung der allesamt abgeschalteten Reaktoren essenziell. Seit drei Wochen werde das AKW nur noch über eine verbliebene Hauptstromleitung versorgt, erläuterte Grossi. Wenn diese beschädigt werde, führe das zu einem Totalausfall der externen Stromversorgung. Die seit dem 1. März beschädigte letzte verbliebene Notstromleitung im Kernkraftwerk bleibe abgeschaltet und werde derzeit repariert.

IAEA-Chef Rafael Grossi wies auch auf den psychologischen Stress des - reduzierten -Kraftwerkspersonals hin

Grossi betont zudem, dass das Kraftwerk-Personal unter enormen Druck stehe. Die reduzierte Personalstärke und der psychologische Stress durch den militärischen Konflikt würden sich auf die nukleare Sicherheit und den Schutz des Kraftwerks auswirken. Das größte AKW Europas liegt nahe der Front in der Südukraine und befindet sich annähernd seit Kriegsbeginn unter russischer Besatzung. Seit Monaten beschuldigen sich Moskau und Kiew gegenseitig, für Angriffe um und auf das Kraftwerk verantwortlich zu sein.

"Der Aggressor nutzt unser Territorium"

Die im Exil lebende belarussische Oppositionsführerin Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja hat bei einem Besuch in Washington ihr Land aufgefordert, die Beziehungen zu seinem "kolonialistischen" Nachbarn Russland abzubrechen. "Es ist an der Zeit, sich der Einmischung Russlands in die inneren Angelegenheiten von Belarus zu widersetzen", sagte Tichanowskaja auf einer Pressekonferenz im US-Kongress.

Tichanowskaja (M.) mit zwei US-Senatoren bei einer Pressekonferenz in Washington

Moskau unterstütze das "illegitime Regime" und führe "kolonialistische Aktionen" durch", sagte die Oppositionspolitikerin. "Der militärische Aggressor nutzt unser Territorium, unseren Luftraum, um die Ukraine anzugreifen und zu bedrohen". Tichanowskaja forderte die russische Armee auf, sich vollständig aus Belarus zurückzuziehen.

Die 40-Jährige gilt als Gesicht der belarussischen Opposition, regelmäßig prangert sie die anhaltenden Übergriffe der Regierung an. Bei den Präsidentschaftswahlen 2020 war Tichanowskaja gegen Alexander Lukaschenko angetreten, der seit drei Jahrzehnten in Belarus an der Macht ist.

Pavel erwartet weniger Unterstützung durch die USA

Die Ukraine muss sich dem tschechischen Präsidenten Petr Pavel zufolge auf nachlassende westliche Unterstützung einstellen. "Wir müssen die Kriegsmüdigkeit in Rechnung stellen und was sie für die Unterstützung durch die westlichen Staaten bedeutet. Diese wird mit der Zeit nachlassen", sagte Pavel der "Süddeutschen Zeitung"

Er verwies dazu auch auf die US-Präsidentschaftswahlen 2024 und die dann erwartbare Konzentration auf die Innenpolitik: "Erlahmt die Unterstützung der USA, erlahmt auch die Unterstützung einer Reihe europäischer Staaten. Das muss die Ukraine einkalkulieren."

Der neue tschechische Präsident Petr Pavel bei einem Besuch in Berlin

2024 könne die Ukraine daher wohl keine große und aufwendige Operation mehr starten, sagte der Präsident. "Entscheidend für die Entwicklung des Krieges ist dieses Jahr." Die westlichen Staaten versorgten die Ukraine derzeit mit den nötigen Waffen, damit sie sich für etwaige Verhandlungen in eine bessere Ausgangsposition bringen könne.

Nord-Stream-Ermittlungen weiter gegen Unbekannt

Im Fall der mysteriösen Explosionen an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 hat die deutsche Bundesanwaltschaft noch keine konkreten Tatverdächtigen im Blick. "Unser Verfahren richtet sich weiterhin gegen Unbekannt", sagte Generalbundesanwalt Peter Frank beim Jahrespressegespräch seiner Behörde in Karlsruhe.

Die Auswertung der in einem Schiff sichergestellten Spuren und Gegenstände dauere an. Die Identität der Täter und deren Motive seien Gegenstand der laufenden Ermittlungen. "Belastbare Aussagen hierzu, insbesondere zur Frage der staatlichen Steuerung, können derzeit nicht getroffen werden."

Beschädigung an der Pipeline Nord Stream 1

Vor zwei Wochen hatten Medien in Deutschland, den USA und Großbritannien angebliche Hinweise auf den möglichen Tathergang veröffentlicht. Demnach soll eine sechsköpfige pro-ukrainische Gruppe mit gefälschten Pässen eine Jacht gemietet und unbemerkt die Sprengsätze in gut 80 Meter Wassertiefe gelegt haben. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wies eine Beteiligung von Ukrainern an der Sprengung als "lächerlich" zurück.

Bach: "Politik soll Werte des Sports respektieren"

Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Thomas Bach, hat erneut an die Politik appelliert, bei der Entscheidung über eine Rückkehr russischer und belarussischer Athleten zu internationalen Wettkämpfen die Autonomie des Sports anzuerkennen. "Die Werte des Sports können wir nur entfalten, wenn die Politik diese Werte respektiert", sagte Bach in einer Rede zu "Olympia im Spannungsfeld von Sport und Politik" in Essen.

Ukrainische Flüchtlinge demonstrierten anlässlich der Rede Bachs in Essen

Wenn die Politik aus politischen Gründen Entscheidungen treffe, wer an sportlichen Wettkämpfen teilnehmen könne oder nicht, dann würden der Sport und die Athleten "nur zu einem bloßen Instrument der Politik. Dann ist es unmöglich für den Sport, seine verbindende Werte zu vermitteln."

Nächste Woche wird die IOC-Exekutive weitere Entscheidungen zu dem Thema treffen. Bach sagte dazu: "Wünschen sie uns viel Glück."

gri/bru/AR/swü (dpa, afp, rtr)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.