Ukraine Aktuell: Kiew braucht vor allem Artilleriegeschosse

Das Wichtigste in Kürze:

Biden: Ukraine braucht vor allem Artilleriegeschosse

Selenskyj erteilt Gebietsabtretungen an Russland erneut eine Absage

Türkei wird schwedischen NATO-Beitritt nicht vor Oktober ratifizieren

UN unterbreiten Putin Vorschlag für Verlängerung des Getreideabkommens

Moskau feuert Armee-General, weil er die Kriegsführung kritisiert

Im Abwehrkampf der Ukraine gegen Russland kommt es nach den Worten von US-Präsident Joe Biden derzeit nicht prioritär auf Raketen größerer Reichweite von den USA an. Auf die Frage einer Reporterin, ob er darüber nachdenke, der Ukraine Raketen vom Typ ATACMS bereitzustellen, sagte Biden: "Ja, aber sie haben jetzt das Äquivalent von ATACMS. Was wir vor allem brauchen, sind Artilleriegeschosse und die sind knapp. Wir arbeiten daran."

Biden äußerte sich am Flughafen der litauischen Hauptstadt Vilnius vor der Weiterreise vom NATO-Gipfel nach Finnland. Die Ukraine fordert seit längerem Raketen größerer Reichweite von den westlichen Verbündeten. Sie verfügt bereits über von Großbritannien gelieferte Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow, die 550 Kilometer Reichweite haben. Das angegriffene Land bekam während des Gipfeltreffens des westlichen Verteidigungsbündnisses in Litauen auch von Frankreich die Zusage für Marschflugkörper.

Zerstörung in Kiew durch Trümmer russischer Drohnen Bild: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Selenskyj erteilt Gebietsabtretungen an Russland erneut Absage

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Gebietsabtretungen an Russland erneut eine Absage erteilt. "Sogar wenn es nur ein Dorf ist, in dem nur ein Opa lebt", betonte er nach dem NATO-Gipfel in Vilnius. Er sei davon überzeugt, dass weder Bundeskanzler Olaf Scholz noch US-Präsident Joe Biden in dieser Frage "Verrat" an Kiew verüben werden. Auch "irgendein eingefrorener Konflikt" sei für die Ukraine weiter keine Option. "Das wird es niemals geben", sagt Selenskyj. Seine Position sei den Partnern sehr gut bekannt.

US-Präsident Joe Biden und der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyi beim NATO-Gipfel in Vilnius Bild: Sean Gallup/Getty Images

Mit den Ergebnissen des NATO-Gipfels in Vilnius zeigte sich Selenskyj schlussendlich zufrieden, auch wenn sich seine Hoffnungen auf einen baldigen Beitritt zum Bündnis nicht erfüllt haben. "Es gibt eine gute Verstärkung bei den Waffen. Das sind Flugabwehr, Raketen, gepanzerte Fahrzeuge und Artillerie", sagte Selenskyj in seiner nächtlichen Videoansprache über die Lieferzusagen westlicher Partner. Zudem habe die Ukraine nun feste Sicherheitsgarantien und die klare Perspektive eines NATO-Beitritts erhalten. Die Ukraine sei als Gleicher unter Gleichen behandelt worden, betonte Selenskyj. Die Sicherheitsgarantien der G7-Gruppe westlicher Wirtschaftsmächte seien das Fundament für bilaterale Abkommen mit den stärksten Nationen der Welt, versicherte er.

Chef der Sicherheitskonferenz kritisiert NATO-Dämpfer

Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, hat die NATO dafür kritisiert, dass sie bei ihrem Gipfel der Ukraine keine Einladung zu einem Beitritt nach Ende des russischen Angriffskriegs ausgesprochen hat. "Es gibt die Angst, dass es durch eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine in Richtung eines neuen Weltkriegs gehen könnte", sagte Heusgen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Ich glaube, da spielt Vorsicht und Zurückhaltung eine Rolle aus der Sorge heraus, dass schon eine Einladung für eine spätere Mitgliedschaft als Eskalation des Konflikts von NATO-Seite gesehen wird." Die Realität sei aber eine andere: "Es ist Wladimir Putin, der immer wieder eskaliert."

Türkei wird schwedischen NATO-Beitritt nicht vor Oktober ratifizieren

Nach der grundsätzlichen Zustimmung der Türkei zum NATO-Beitritt Schwedens muss sich das Land voraussichtlich trotzdem noch mehrere Monate gedulden. Die Ratifizierung des NATO-Beitritts durch das türkische Parlament dürfte frühestens im Oktober stattfinden. Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärte in Vilnius, der entsprechende Entwurf werde mit dem Beginn der nächsten Sitzungsperiode ins Parlament eingebracht. Das Parlament in Ankara geht mit dieser Woche in die Sommerpause und tritt im Oktober wieder zusammen.

UN unterbreiten Putin Vorschlag für Verlängerung von Getreideabkommen

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, hat dem russischen Präsidenten Wladimir Putin einen Vorschlag zur Verlängerung des Getreideabkommens mit der Ukraine geschickt. Kern sei der Abbau von Hürden für Finanztransaktionen über die russische Landwirtschaftsbank, erklärte UN-Sprecher Stéphane Dujarric.

Antonio Guterres will das Getreideabkommen unbedingt retten, um eine Nahrungsmittelkrise abzuwenden Bild: Yuki Iwamura/AFP/Getty Images

Russland moniert, dass es Rahmen des Abkommens zwar Agrarprodukte exportieren kann, deren Bezahlung aber wegen Sanktionen blockiert werde. Durch das Abkommen kann die Ukraine Getreide über das von der russischen Flotte kontrollierte Schwarze Meer exportieren. Das Abkommen läuft am Montag aus. Die UN betonten, dass eine Fortführung für die globale Versorgung mit Nahrungsmitteln wichtig ist.

Herabfallende Trümmer russischer Drohnen treffen Kiew

Russland fliegt ukrainischen Angaben zufolge die dritte Nacht in Folge Drohnenangriffe auf die Hauptstadt Kiew. Herabfallende Trümmerteile der abgeschossenen Drohnen hätten den Stadtteil Solomjanskyj im Zentrum getroffen, teilte die Militärverwaltung der Stadt mit. Mindestens ein Mensch sei getötet und zwei weitere seien verletzt worden. Auch aus anderen ukrainischen Regionen, darunter Chmelnyzkyj im Westen, Mykolajiw im Süden und Saporischschja im Südosten, meldet die Nachrichtenagentur Reuters Explosionen.

Moskau feuert Armee-General weil er die Kriegsführung kritisiert

Der Chef des russischen Generalstabs und Oberbefehlshaber über die russischen Truppen in der Ukraine, Waleri Gerassimow, hat offenbar den Oberbefehlshaber der im Süden der Ukraine stationierten russischen 58. Armee, Iwan Popow, entlassen. Popow wandte sich in einer auf dem Telegram-Kanal des Duma-Abgeordneten Andrej Guruljow verbreiteten Sprachnachricht an die Soldaten und erklärte, er sei wegen seiner Kritik an der ineffizienten Kriegsführung seines Postens enthoben worden. "Ich habe die Aufmerksamkeit auf die größte Tragödie des modernen Kriegs gelenkt - auf das Fehlen der Artillerieaufklärung und -bekämpfung und die vielfachen Toten und Verletzten durch die feindliche Artillerie." Danach habe sich das Verteidigungsministerium seiner entledigt.

