Ukraine aktuell: Kiew braucht 720 Milliarden Euro für Wiederaufbau

Das Wichtigste in Kürze:

"Marshall-Plan" für die Ukraine soll in Lugano erarbeitet werden

Präsident Selenskyj bittet um umfangreiche internationale Aufbauhilfe

Papst Franziskus will nach Moskau und Kiew reisen

Russische Armee rückt im Raum Slowjansk vor

Deutsche Gasvorräte laut Bundesnetzagentur deutlich zu gering

Mit einem flammenden Appell hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj für den Wiederaufbau seines schwer zerstörten Landes geworben. Es sei die "gemeinsame Aufgabe der gesamten demokratischen Welt", die Ukraine wieder aufzubauen, sagte Selenskyj in einer Video-Ansprache zum Auftakt einer internationalen Konferenz in Lugano.

Delegationen aus fast 40 Ländern sowie Vertreter von 14 internationalen Organisationen beraten auf der zweitägigen Konferenz im schweizerischen Lugano über eine Art Marshall-Plan für die Ukraine. Das Treffen soll unter anderem der Regierung in Kiew die Möglichkeit geben, ihren Aufbauplan vorzustellen und diesen mit den Verbündeten zu diskutieren. Für die Ukraine nimmt unter anderem Regierungschef Denys Schmyhal an der Konferenz teil. Außenminister Dmytro Kuleba musste seine Teilnahme krankheitsbedingt kurzfristig absagen. Daneben haben sich unter anderem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und die Ministerpräsidenten Polens, Tschechiens und Litauens angesagt.

Der Schweizer Bundespräsident Ignazio Cassis begrüßt den ukrainischen Präsisdenten Wolodymyr Selenskyj, der per Video zugeschaltet ist

Der Wiederaufbau werde "eine immense Aufgabe sein", erklärte Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD), die für Deutschland an der zweitägigen Konferenz teilnimmt. Tatsächlich werden dafür voraussichtlich Hunderte Milliarden Dollar notwendig sein. Deutschland hat laut Schulze für die weitere Unterstützung des Wiederaufbaus 426 Millionen Euro aus dem Ergänzungshaushalt zugesagt. Zusätzlich stelle die Bundesregierung bereits über eine Milliarde Euro Budgethilfe bereit. Robert Mardini, Generaldirektor des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, betonte ebenfalls, es sei wichtig, den Ukrainern "eine positive Perspektive" zu geben.

Lugano wird jedoch keine Geberkonferenz sein. Bei dem Treffen soll eine Strategie entworfen werden, die sich am Marshall-Plan orientiert, der nach dem Zweiten Weltkrieg zum Wiederaufbau Europas beigetragen hat. Der Wiederaufbau der Ukraine, die in vier Monaten Krieg verheerende Zerstörungen erlitten hat, wird voraussichtlich Hunderte Milliarden Euro kosten. Er werde sich "über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte hinziehen", sagte der Schweizer Konferenz-Beauftragte Simon Pidoux vor Beginn des zweitägigen Treffens. Die Ukraine wird in Lugano auch mit Forderungen nach umfassenden Reformen konfrontiert werden, insbesondere bei der Bekämpfung der im Land weitverbreiteten Korruption.

Papst Franziskus will nach Moskau und Kiew

Papst Franziskus erwägt, nach Russland und in die Ukraine zu reisen. Es habe Kontakte zwischen dem vatikanischen Staatssekretär Kardinal Pietro Parolin und dem russischen Außenminister Sergej Lawrow über einen möglichen Besuch gegeben, sagte Franziskus in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters. Als der Vatikan vor einigen Monaten eine Moskau-Reise angefragt hatte, habe die russische Seite geantwortet, es sei nicht der richtige Zeitpunkt. Franziskus deutete an, dass sich daran etwas geändert haben könnte.

Seit Beginn der russischen Invasion am 24. Februar hatte Franziskus den Angriff mehrfach verurteilt und Russland implizit kritisiert. Nun hofft er nach eigener Aussage "auf ein kleines Zeitfenster" beim russischen Präsidenten, "um der Sache des Friedens zu dienen": "Zuerst möchte ich nach Russland reisen, um zu versuchen, etwas zu helfen", sagte Franziskus. "Aber ich würde gerne in beide Hauptstädte reisen."

Papst Franziskus hat den russischen Angriffskrieg in mehreren Ansprachen kritisiert

Unterdessen lud die ukrainische Regierung Papst Franziskus erneut zu einem Besuch ein. Ein Sprecher des Außenministeriums reagierte damit auf einen entsprechenden Wunsch des Papstes in dem Reuters-Interview. "Es ist an der Zeit, die Verbindungen zu denen zu vertiefen, die es aufrichtig wünschen. Wir erneuern die Einladung an Papst Franziskus, unser Land zu besuchen, und fordern Sie auf, weiterhin für das ukrainische Volk zu beten", sagte Sprecher Oleg Nikolenko.

Russen rücken auf nächstes Ziel vor

Nach der Einnahme von Lyssytschansk rücken russische Truppen auf den Ballungsraum um Slowjansk vor. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs versuchten die Russen, "die Kontrolle über die Ortschaften Bohoroytschne, Dolyna und Masaniwka herzustellen". Demnach haben sie bereits den Fluss Siwerskyj Donez überquert und versuchen, ukrainische Kräfte auf eine neue Verteidigungslinie zurückzudrängen. Der Ballungsraum Slowjansk-Kramatorsk gilt als Hauptquartier der ukrainischen Streitkräfte im Donbass.

Video ansehen 01:33 Russische Truppen rücken weiter vor

Selenskyi: Wir werden nach Lyssytschansk zurückkehren

In seiner nächtlichen Videobotschaft hat Präsident Selenskyj eingeräumt, dass sich die Streitkräfte seines Landes aus der Stadt Lyssytschansk im Donbass zurückgezogen haben. Er verspricht er jedoch, die Kontrolle über das Gebiet wiederherstellen zu wollen. Dazu würden die Taktik der Armee und neue, verbesserte Waffen beitragen: "Die Ukraine gibt nichts verloren." Die ukrainische Armee bewege sich vorwärts - sowohl im Gebiet Charkiw im Osten, als auch im Gebiet Cherson im Süden und auf dem Schwarzen Meer.

Verbrannte Erde - Lyssytschansk nach dem Einmarsch russischer Truppen

Lyssytschansk war die letzte größere Bastion der Ukrainer im Gebiet Luhansk. Nach wochenlangen Kämpfen gegen prorussische Separatisten und die russische Armee mussten die ukrainischen Truppen die Verteidigung der strategisch wichtigen Stadt aufgegeben. Die Militärführung hatte zuvor mitgeteilt, eine weitere Verteidigung der Stadt hätte fatale Konsequenzen gehabt. Um das Leben der Soldaten zu retten, sei die Entscheidung zum Abzug getroffen worden.

Türkei stoppt russischen Getreidefrachter

Die Türkei hat am Schwarzmeerhafen Karasu nach Angaben der Betreiberfirma ein unter russischer Flagge fahrendes Schiff mit Getreide angehalten. Der Zoll habe dem Frachter "Zhibek Zholy" vor der türkischen Schwarzmeerstadt die Weiterfahrt vorerst verweigert, sagte ein Verantwortlicher der Hafenfirma IC Ictas auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Der ukrainische Botschafter in der Türkei, Wassyl Bodnar, hatte am Sonntag im ukrainischen Fernsehen gesagt, dass an diesem Montag über das weitere Schicksal des Schiffes entschieden werde. Die Ukraine hoffe, dass das Schiff beschlagnahmt und das Frachtgut konfisziert werde.

Das russische Frachtschiff "Zhibek Zholy" vor dem Hafen von Karasu

Die internationale Gemeinschaft fordert von Russland seit Wochen, den Export von ukrainischem Getreide zu ermöglichen. Die Ukraine beklagt, dass durch die russische Kriegsmarine ihre Häfen im Schwarzen Meer blockiert seien. Kiew beschuldigt Russland zudem, ukrainisches Getreide zu stehlen. Moskau weist das zurück. Beide Länder gehören zu den größten Weizenexporteuren und spielen eine wichtige Rolle für die Ernährungssicherheit in der Welt.

Kein Platz für russische Sportler bei internationalen Turnieren

Bei einem Treffen mit IOC-Präsident Thomas Bach in Kiew hat Präsident Selenskyj den Ausschluss russischer und belarussischer Sportler aus vielen Turnieren begrüßt. Man dürfe nicht zulassen, dass ein Terrorstaat den Sport nutzt, um seine politischen Interessen und Propaganda zu fördern.

Sport und Politik treffen sich in Kiew - IOC-Chef Thomas Bach (l.) und Präsident Wolodymyr Selenskyj

Er sei dem Chef des Internationalen Olympischen Komitees für dessen "unerschütterliche Position" bei diesem Thema dankbar, betonte Selenskyj. Der Präsident bezeichnete den russischen Angriffskrieg auf sein Land als "brutalen Schlag" für den ukrainischen Sport. "Mehr als 100.000 ukrainische Athleten haben keine Gelegenheit zu trainieren, und hunderte von Sportstätten werden zerstört."

Lukaschenko - "Praktisch eine Armee mit Russland"

Der kremltreue Machthaber der Ex-Sowjetrepublik Belarus, Alexander Lukaschenko, hat seine enge Verbundenheit mit Russland nochmals bekräftigt. Belarus sei so eng mit der Russischen Föderation verbunden, "dass wir praktisch eine gemeinsame Armee haben. Aber das wussten Sie ja alles. Wir werden weiterhin mit dem brüderlichen Russland fest vereint sein", sagt Lukaschenko bei einer Feier zum Jahrestag der Befreiung von Minsk durch sowjetische Truppen im Zweiten Weltkrieg. Er habe Putins Vorgehen gegen die Ukraine "vom ersten Tag an" unterstützt.

Alexander Lukaschenko, unbeirrt an der Seite des russischen Präsidenten Wladimir Putin

Deutsche Gasvorräte "reichen für vielleicht ein bis zwei Monate"

Der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, geht davon aus, dass Deutschland mit seinen momentanen Gasreserven nicht weit kommt. "Sollten wir kein russisches Gas mehr bekommen und einen durchschnittlich warmen Winter erleben, dann reichen die im Moment eingespeicherten Mengen - einschließlich unserer Verpflichtungen, Gas in andere europäische Länder weiterzuleiten - für vielleicht ein bis zwei Monate", sagte der Präsident der Regulierungsbehörde den Zeitungen der "Funke Mediengruppe". Allerdings basierten solche Zahlen auf vielen Unsicherheiten. Derzeit sind die deutschen Gasspeicher zu etwas mehr als 60 Prozent gefüllt.

qu/wa/kle/jj (dpa, afp, rtr)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.