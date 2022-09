Ukraine aktuell: Kiew berichtet von Geländegewinnen

Das Wichtigste in Kürze

Kiew berichtet von Geländegewinnen

Selenskyj dringt auf Rückeroberung der Krim

Bundeswehrsoldaten in Litauen eingetroffen

Bislang größter Getreide-Konvoi aufgebrochen

Ukrainischer Regierungschef Schmyhal reist nach Brüssel

Die ukrainischen Streitkräfte sollen im Gebiet Cherson die Ortschaft Wyssokopillja von der russischen Besatzung befreit haben. Der Vizechef des Präsidentenbüros, Kyrylo Tymoschenko, veröffentlichte dazu im Nachrichtendienst Telegram ein Foto von der gehissten Flagge. Allerdings gab es schon im Juni Berichte über die Rückeroberung dieser Ortschaft im nördlichen Teil der Region.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte bei einer Militärsitzung, die ukrainischen Flaggen kehrten zunehmend an jene Orte zurück, wo sie hingehörten. In seiner täglichen Videoansprache bedankte er sich bei den Streitkräften für die Einnahme von zwei Orten im Süden des Landes, eines dritten Ortes im Osten sowie weiterer Gebiete ebenfalls im Osten. Genaue Angaben zu Lage und Zeitpunkt machte er nicht.

Selenskyj dringt auf Rückeroberung der Krim

In seiner Videobotschaft bekräftigte Selenskyj das Ziel einer Rückeroberung der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim. "Ich glaube daran, dass die ukrainische Flagge und das freie Leben auf die Krim zurückkehren. Wir befreien unsere gesamte Erde, alle unsere Menschen." Für die Befreiung würden die ukrainischen Streitkräfte, die militärische Aufklärung und die Spezialdienste schon jetzt alle notwendigen Schritte unternehmen.

Rund hundert Bundeswehrsoldaten in Litauen eingetroffen

Zur Stärkung der NATO-Ostflanke sind in Litauen die ersten Bundeswehrsoldaten und -soldatinnen der neuen Panzergrenadierbrigade 41 eingetroffen. Sie sollen dort einen vorgeschobenen Gefechtsstand aufbauen, um in Abstimmung mit den litauischen Streitkräften gemeinsame Ausbildungen und Übungen abzuhalten, wie die Bundeswehr mitteilte.

Damit leiste die Bundeswehr einen Beitrag zur taktischen Planung der gemeinsamen Bündnisvereidigung an der NATO-Ostflanke, hieß es weiter. Die Bundeswehr schaffe damit die Voraussetzungen, um bei einer Verschärfung der Bedrohungslage die Anteile der in Deutschland verbleibenden Brigade unverzüglich nach Litauen verlegen zu können.

Bislang größter Getreide-Konvoi aufgebrochen

13 Frachter mit Getreide haben die ukrainischen Häfen verlassen. Es sei die größte Zahl an einem Tag seit dem Inkrafttreten eines von den UN und der Türkei vermittelten Abkommens, heißt es aus dem Ministerium für Infrastruktur. An Bord seien 282.500 Tonnen Agrarprodukte, die an acht Staaten geliefert werden sollten.

Den Angaben zufolge sind seit dem Abschluss des Abkommens im Juli 86 Schiffe mit zwei Millionen Tonnen Güter aus der Landwirtschaft in 19 Staaten aufgebrochen. Die Ukraine ist einer der wichtigsten Getreidelieferanten der Welt.

Ukrainischer Regierungschef Schmyhal reist nach Brüssel

Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal wird in Brüssel erwartet. Er nimmt dort an Gesprächen mit der EU teil. Der Assoziationsrat wird von Schmyhal und dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell geleitet. Hauptthemen sind eine stärkere Zusammenarbeit und die Unterstützung der EU für Kiew im russischen Angriffskrieg.

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.