Ukraine aktuell: Kachowka-Staudamm zerstört

Nach einer schweren Explosion an einem wichtigen Staudamm im Süden der Ukraine ist das angrenzende Wasserkraftwerk nach Angaben beider Kriegsparteien außer Funktion. Der Damm Nowa Kachowka im russisch besetzten Teil des Landes nahe der Frontlinie wurde schwer beschädigt. Der von Russland eingesetzte Bürgermeister Wladimir Leontjew sagte im russischen Staatsfernsehen, es sei "offensichtlich", dass das Kraftwerk nicht mehr repariert werden könne. Der ukrainische Betreiber der Anlage sprach von einer vollständigen Zerstörung.

Befürchtet wird, dass der Dammbruch in der umkämpften Region Cherson zu massiven Überschwemmungen führt. Nach Angaben der örtlichen Behörden leben etwa 16.000 Menschen in der gefährdeten Zone. Das ukrainische Militär begann auf der rechten Seite des Flusses Dnipro - wo auch die von den Ukrainern befreite Gebietshauptstadt Cherson liegt - mit Evakuierungen.

Bilder der russischen Staatsagentur TASS zeigen starke Überflutungen in der Region Cherson Bild: Kherson Region emergency service/Tass/dpa/picture alliance

Westen beschuldigt Russland

Die Ukraine und der Westen machen Russland für die Sprengung des Kachowka-Staudamms verantwortlich. Bundeskanzler Olaf Scholz warf Moskau vor, in dem seit mehr als 15 Monaten dauernden Angriffskrieg immer stärker zivile Ziele anzugreifen und sprach von einer "neuen Dimension". NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hielt Russland vor, Tausende Zivilisten zu gefährden und schwere Umweltschäden in Kauf zu nehmen. EU-Ratspräsident Charles Michel zeigte sich schockiert über einen "beispiellosen Angriff". Der britische Außenminister James Cleverly sprach von einem "Kriegsverbrechen".

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) geht davon aus, dass es zur Kühlung des Atomkraftwerks Saporischschja - oberhalb des geborstenen Damms - ausreichend Wasser aus anderen Quellen als dem Kachowka-Stausee gibt. Entscheidend dafür sei das Kühlbecken beim AKW selbst. IAEA-Chef Rafael Grossi appellierte deshalb an die Ukraine und Russland, es dürfe nichts unternommen werden, was die Unversehrtheit des Beckens gefährde.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj berief den nationalen Sicherheitsrat ein. Das ukrainische Einsatzkommando Süd teilte mit, die russischen Besatzer hätten den Damm selbst gesprengt. Die russische Seite hingegen machte ukrainischen Beschuss für die Schäden verantwortlich. Die Angaben beider Kriegsparteien lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Der 30 Meter hohe und 3,2 Kilometer lange Staudamm wurde 1956 am Fluss Dnipro als Teil des Wasserkraftwerks Kachowka errichtet. Der dadurch gebildete Stausee fasst rund 18 Milliarden Kubikmeter Wasser. Er versorgt auch das AKW Saporischschja sowie die bereits 2014 von Russland annektierte Halbinsel Krim.

Präsident Wolodymyr Selenskyj ist sehr zufrieden mit dem Einsatz seiner Soldaten (Archivbild) Bild: https://www.president.gov.ua

Selenskyj lobt Soldaten

Der ukrainische Präsident hat die Erfolge der Truppen seines Landes nahe der zerstörten Stadt Bachmut gelobt. "Gut gemacht, Krieger", sagte Selenskyj in einer Videobotschaft. "Wir sehen, wie hysterisch Russland auf jeden Schritt reagiert, den wir dort unternehmen, auf alle Stellungen, die wir erobern." Im übrigen äußerte sich das Staatsoberhaupt nur vage, sodass nicht klar wurde, ob es sich dabei schon um die lange erwartete "Frühjahrsoffensive" der ukrainischen Streitkräfte handelt.

Zuvor hatte die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Malijar Geländegewinne nahe Bachmut im Osten des Landes bekannt gegeben. Das Gebiet um die Stadt in der Region Donezk bleibe "das Zentrum der Kämpfe", erklärte sie. Die eigenen Truppen rückten vor und errängen Erfolge. "Der Feind ist in der Defensive."

Moskau verkündet Schlag gegen Ukraine

Russland hat eigenen Angaben zufolge eine weitere Großoffensive der ukrainischen Streitkräfte in Donezk vereitelt. Das russische Verteidigungsministerium teilte auf seinem Telegram-Kanal mit, man habe den ukrainischen Streitkräften eine Niederlage zugefügt. Der Bericht konnte unabhängig nicht bestätigt werden, eine Stellungnahme vonseiten der Ukraine lag nicht vor. Zuvor hatte die Ukraine bereits die russische Darstellung zurückgewiesen, dass eine Gegenoffensive in der Donezk-Region eingeleitet worden sei.

Vorbereitungen für Kampfpiloten-Ausbildung

Die Vorbereitungen für eine Ausbildung ukrainischer Piloten in Großbritannien sind offenbar angelaufen. Regierungschef Denys Schmyhal dankte London bei einem Treffen mit dem britischen Außenminister James Cleverly in Kiew "für die Bereitschaft, Piloten auszubilden. Die erste Gruppe ist nach Großbritannien geschickt worden." Allerdings stellte der Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, Juri Ihnat, im Anschluss an die bei Telegram verbreitete Mitteilung Schmyhals klar, dass keine Piloten das Land verlassen hätten. Gegenüber dem Nachrichtenportal "Ukrajinska Prawda" führte er weiter aus, es gehe um eine Ausbildung von Fachkräften, darunter Luftfahrtingenieure, die Flugzeuge täglich warten müssten, und Offiziere, die die Gefechtskontrolle hätten. Es gehe nicht nur um Piloten, so Ihnat.

Künftig sollen auch ukrainische Ingenieure, Mechaniker und Offiziere an F-16-Kampfjets ausgebildet werden (Archivbild) Bild: Nicolas Maeterlinck/BELGA/dpa/picture alliance

Großbritannien gehört mit den USA und Deutschland zu den größten Unterstützern der Ukraine im Kampf gegen die russische Invasion. Das Land hat als erstes auch Raketen mit größerer Reichweite an die Ukraine geliefert.

Weitere EU-Sanktionen gegen Russen

Die Europäische Union hat Sanktionen gegen neun Russen im Zusammenhang mit der Inhaftierung des Kreml-Kritikers Wladimir Kara-Mursa verhängt. Unter den Sanktionierten seien der Vize-Justizminister, Richter und andere Justizvertreter sowie ein hochrangiger Gefängnisbeamter, erklärte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Ihre Vermögen wurden demnach eingefroren und ihnen wurde die Reise nach oder durch EU-Länder untersagt.

Kara-Mursa war Mitte April in Moskau wegen seiner Kritik am russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu 25 Jahren Haft in einer Strafkolonie mit "strengen Haftbedingungen" verurteilt worden. Neben den Anklagepunkten Hochverrat und "Verbreitung von Falschinformationen" wurde der 41-Jährige der illegalen Arbeit für eine "unerwünschte" Organisation schuldig gesprochen. Großbritannien und Litauen haben wegen des Falls ebenfalls russische Vertreter sanktioniert.

Brüssel verlängert Getreide-Sanktionen

Die Europäische Union hat darüber hinaus die Einschränkungen für Getreide-Einfuhren aus der Ukraine verlängert. Die Handelsbeschränkungen sollen bis zum 15. September beibehalten werden, teilte die Brüsseler Behörde mit. Die Einschränkungen betreffen Bulgarien, Polen, Ungarn, Rumänien und die Slowakei, wo bestimmte Getreidesorten aus der Ukraine nicht mehr frei gehandelt werden dürfen. Der Transit der Waren in andere EU-Länder ist jedoch erlaubt. Auf ukrainisches Getreide werden wegen des russischen Einmarsches gegenwärtig keine Zölle erhoben.

Deutschland will Zwei-Prozent-Ziel einhalten

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich zum Zwei-Prozent-Ziel der NATO bekannt. Es werde der Zeitpunkt kommen, an dem die 100 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen für die Bundeswehr ausgegeben seien, sagte Scholz bei einem Besuch des Marinestützpunkts Rostock und der Fregatte "Mecklenburg-Vorpommern". "Dann werden wir das Zwei-Prozent-NATO-Ziel in Deutschland aus dem normalen Haushalt erwirtschaften müssen. Das ist auch unser Wille, das ist der Wille der von mir geführten Bundesregierung", ergänzte Scholz.

Olaf Scholz beim Besuch der deutschen Marine in Rostock-Warnemünde Bild: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

jj/fab/mak/wa (dpa, rtr, afp)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.