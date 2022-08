Ukraine aktuell: Kämpferische Ansprache zum Unabhängigkeitstag

Das Wichtigste in Kürze:

Selenskyj gibt sich am Unabhängigkeitstag kämpferisch

Schlagabtausch im Sicherheitsrat

Erneut Explosionen in Munitionsdepot

Weitere Militärhilfen für die Ukraine

Oppositioneller Roisman ist in Russland festgenommen worden

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in einer Rede zum Unabhängigkeitstag, dass sein Land die russische Invasion "bis zum Ende" bekämpfen und "keine Zugeständnisse oder Kompromisse" machen werde. "Es ist uns egal, welche Armee Sie haben, uns geht es nur um unser Land. Wir werden bis zum Ende für die Ukraine kämpfen", sagte Selenskyj in einer Videoansprache an dem Tag, an dem die Invasion vor sechs Monaten begann.

"Wir haben sechs Monate lang durchgehalten. Es ist hart, aber wir haben unsere Fäuste geballt und wir kämpfen für unser Schicksal", sagte er. "Jeder neue Tag ist ein Grund, nicht aufzugeben. Nach einer so langen Reise haben wir nicht das Recht, nicht bis zum Ende weiterzugehen", sagte er. Mit Blick auf Russland fügte er hinzu: "Für uns ist die Ukraine die ganze Ukraine. Alle 25 Regionen, ohne irgendwelche Zugeständnisse oder Kompromisse."

Scholz gratuliert der Ukraine

Bundeskanzler Olaf Scholz hat der Ukraine zu ihrem Unabhängigkeitstag gratuliert und sein Mitgefühl für die Opfer des Krieges ausgedrückt. "Eigentlich sollte dies ein Tag fröhlicher Konzerte, Picknicks und Paraden sein", sagt der SPD-Politiker in einer Video-Ansprache. "Doch der dunkle Schatten des brutalen russischen Angriffskriegs lastet schwer - auch auf diesem 24. August, genau sechs Monate nach Kriegsbeginn."

Sicherheitsratssitzung zu den Angriffen auf das AKW Saporischschja

Im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York haben sich Russland und die Ukraine erneut gegenseitig für den Beschuss des von der russischen Armee besetzten Atomkraftwerks Saporischschja im Süden der Ukraine verantwortlich gemacht. Der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja warf der Ukraine in dem höchsten UN-Gremium vor, das Gebiet des Reaktor-Komplexes "weiterhin praktisch jeden Tag" zu beschießen. Das würde das "reale Risiko eines radioaktiven Unfalls mit katastrophalen Folgen für den gesamten europäischen Kontinent" bergen.

Russlands UN-Botschafter Nebensja (l.) beim Verlassen des Sicherheitsrats

Die westlichen Staaten rief Nebensja auf, die Ukraine nicht mehr in Schutz zu nehmen. "Wir haben den Eindruck, dass unsere Kollegen in einer Parallelwelt leben, in der die russische Armee selbst den Ort bombardiert, den sie beschützt." Russland hat eigenen Angaben zufolge Aufnahmen zum angeblichen ukrainischen Beschuss des Atomkraftwerks Saporischschja an die wichtigsten UN-Gremien weitergeleitet. "Wir haben eine ganze Reihe solcher fotografischer Beweise, die heute Morgen als offizielles Dokument innerhalb dieses Sicherheitsrates und der Generalversammlung verbreitet wurden", sagte Nebensja bei der Sitzung des Sicherheitsrates.

Der ukrainische UN-Botschafter Sergej Kyslyzja wies die russischen Angaben entschieden zurück. Niemand könne sich vorstellen, dass die Ukraine ein Atomkraftwerk ins Visier nehmen und damit eine Atomkatastrophe auf ihrem eigenen Territorium riskieren würde. Russland wage es, eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats zu beantragen, um über "seine eigenen Provokationen und seine eigenen terroristischen Handlungen zu diskutieren".

Ukrainischer UN-Botschafter Kyslyzja während der Sicherheitsratssitzung

Beide Länder beteuerten zudem erneut, sie seien bereit, eine Mission der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) zu dem Atomkraftwerk zu lassen. Kyslyzja sagte, es sei "wirklich wichtig", dass die Mission auf eine Weise ausgeführt werde, die es der internationalen Gemeinschaft erlaube, "die echte Situation und nicht ein russisches Theaterstück zu sehen". Der russische Botschafter Nebensja sagte, die IAEA müsse die "Realität der Situation bestätigen".

Die Untergeneralsekretärin der Vereinten Nationen, Rosemary DiCarlo, rief beide Länder auf, "jegliche militärische Aktivität" in der Nähe der Atomanlage einzustellen und eine IAEA-Mission zuzulassen. "Wir rufen die Konfliktparteien einmal mehr auf, der IAEA-Mission einen sofortigen, sicheren und uneingeschränkten Zugang zu der Anlage zu gewähren." Einer Experten-Mission von ukrainischem Gebiet aus zum russisch besetzten Kernkraftwerk fehlen laut UN bislang die notwendigen Sicherheitsgarantien der Kriegsparteien.

USA warnen Russland vor Angriff auf Zivilisten

Die USA haben Russland vor verstärkten Angriffen gegen zivile Ziele in den kommenden Tagen in der Ukraine gewarnt. Er möchte seinen russischen Kollegen daran erinnern, "dass die Welt zuschaut, während sich der Tag der Unabhängigkeit der Ukraine nähert", sagte der stellvertretende UN-Botschafter der USA, Richard Mills, in der Sicherheitsratssitzung. "Das sollte nicht nötig sein zu sagen, aber bitte bombardieren sie keine Schulen, Krankenhäuser, Waisenhäuser oder Heime". Die USA würden weiterhin alle Verstöße gegen das Völkerrecht verfolgen.

Zuvor hatten die USA ihre Bürger in der Ukraine zum sofortigen Verlassen des Landes aufgefordert. Die US-Botschaft in Kiew veröffentlichte dazu am Dienstag eine neue Sicherheitswarnung, in der es heißt, dass das US-Außenministerium über Informationen verfüge, "wonach Russland seine Bemühungen verstärkt, in den kommenden Tagen Angriffe gegen die zivile Infrastruktur der Ukraine und Regierungseinrichtungen zu starten."

Erneut Explosionen in Munitionsdepot

Zum zweiten Mal binnen sechs Tagen ist Munition in einem russischen Depot an der Grenze zur Ukraine detoniert. Nach Angaben des Gouverneurs der russischen Region Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, kam es zu einer Selbstzündung von Geschossen, die noch nicht entschärft worden seien. In großer Hitze habe die Linsenwirkung, die Sonnenlicht verstärkt, eine Rolle gespielt. Niemand sei verletzt worden. Die Bevölkerung in der Gegend sei in ein Sanatorium gebracht worden.

In dem Munitionslager bei dem Dorf Timonowo, etwa 4,5 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt, war es schon am vergangenen Donnerstag zu heftigen Explosionen gekommen. Ähnliche Vorfälle mit hohen Schäden gab es in den vergangenen zwei Wochen auch auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim. Russische Behörden sprachen jeweils von Unfällen und Fahrlässigkeit. Allerdings legen die Umstände nahe, dass es sich eher um ukrainische Angriffe handelte.

Oslo und London schicken Drohnen

Norwegen und Großbritannien werden gemeinsam Mikrodrohnen an die Ukraine liefern, um sie in ihrem Krieg mit Russland zu unterstützen, teilte das norwegische Verteidigungsministerium mit. Die Kosten für die Teledyne Flir Black Hornet Drohnen, die zur Aufklärung und Zielidentifizierung eingesetzt werden, belaufen sich auf mehr als neun Millionen Dollar, so das Ministerium in einer Erklärung.

Das Luftabwehrsystem vom Typ IRIS-T - Berlin will drei Systeme in die Ukraine schicken

Die USA werden der Ukraine Militärhilfen in Höhe von weiteren rund drei Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Die offizielle Ankündigung des Weißen Hauses soll am Mittwoch erfolgen, wie ein US-Regierungsvertreter erklärte. Die Gelder können unter anderem für Waffen und Training genutzt werden. US-Beamte sagten der Agentur AP, dass mit dem Paket Verträge für bis zu drei Arten von Drohnen und andere Waffen, Munition und Ausrüstung finanziert werden, die möglicherweise erst in ein oder zwei Jahren an der Front in der Ukraine zum Einsatz kommen.

Deutschland liefert weitere Waffen

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz kündigte an, Deutschland werde in den kommenden Monaten zusätzliche Waffen im Wert von mehr als 500 Millionen Euro an die Ukraine liefern. So sollen unter anderem drei zusätzliche Luftabwehrsysteme des Typs Iris-T an die Ukraine geliefert werden, außerdem ein Dutzend Bergepanzer, 20 auf Pick-Up-Fahrzeuge montierte Raketenwerfer sowie Antidrohnengeräte und Präzisionsmunition. Die Finanzierung muss noch vom Parlament genehmigt werden, und ein Teil der Mittel wird erst im nächsten Jahr geliefert werden.

Jewgeni Roisman ist festgenommen worden - er gilt als letzter scharfer Kritiker des Kreml (Archivbild)

Oppositioneller Jewgeni Roisman in russischer Haft

In Russland ist der prominente Oppositionspolitiker und frühere Bürgermeister der Millionenstadt Jekaterinburg, Jewgeni Roisman, festgenommen worden. Ihm werde die Verbreitung von Falschnachrichten über die russische Armee im Zuge des Moskauer Angriffskriegs gegen die Ukraine vorgeworfen, wie das Internetportal e1.ru berichtete. Demnach drohten ihm bis zu zehn Jahre Gefängnis. Roisman war einer der letzten scharfen Kritiker des Kreml, der noch auf freiem Fuß war.

Ukrainische Getreide-Ausfuhr offenbar fast auf Vorkriegsniveau

Die Ukraine dürfte nach Angaben aus US-Regierungskreisen bis Ende August fast so viel Getreide exportieren wie in einem durchschnittlichen Monat vor Beginn des russischen Angriffskriegs. Dank "intensiver internationaler Zusammenarbeit" sei das Land auf dem Weg, vier Millionen Tonnen landwirtschaftlicher Produkte auszuführen, sagte ein hoher Beamter des US der Nachrichtenagentur AFP.

Ankunft eines Getreide-Frachter aus der Ukraine in dem irländischen Hafen Foynes Port (am Sonnabend)

Vor Kriegsbeginn hatte die Ukraine als einer der größten Exporteure von Weizen, Mais, Gerste und Sonnenblumenöl monatlich rund fünf Millionen Tonnen Getreide exportiert. Nach der russischen Invasion der Ukraine waren die Ausfuhren drastisch eingebrochen.

Ende Juli hatten die Ukraine und Russland - unter Vermittlung der Türkei und der UN - Abkommen zur Ausfuhr von in ukrainischen Häfen blockierten Getreides unterzeichnet. Laut dem Vertreter des US-Außenministeriums gelang infolge der Vereinbarung in den vergangenen Wochen die Ausfuhr von mehr als 720.000 Tonnen Getreide auf 33 Schiffen.

Erheblich wichtiger waren dem US-Regierungsvertreter zufolge aber von der Europäischen Union organisierte Ausfuhren über alternative Routen. Über Flüsse, Eisenbahnstrecken und Straßenverbindungen seien monatlich zwischen 2,5 und drei Millionen Tonnen ukrainischer Agrarprodukte in die EU und auf den restlichen Weltmarkt gelangt. Die EU hatte für eine Beschleunigung des Getreide-Exports die Bereitstellung zusätzlicher Lastwagen organisiert und Hürden für den Transport per Eisenbahn abgebaut.

nob/fab/AR/wa (afp, dpa, ap)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.