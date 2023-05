Ukraine aktuell: IAEA warnt vor Atomunfall

Das Wichtigste in Kürze:

IAEA hält Atomunfall für reale Gefahr

Luftalarm in großen Teilen der Ukraine

Moskau wirft Kiew "Terroranschlag" vor

Die Internationale Atomenergie-Behörde (IAEA) ist angesichts der angespannten Lage um das frontnahe ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja alarmiert. Die Situation werde immer unberechenbarer, das Gefahrenrisiko in dem russisch besetzten AKW steige, erklärte IAEA-Chef Rafael Grossi. "Ich bin extrem besorgt über die sehr realen Sicherheitsrisiken", warnte er in einem Lagebericht. "Wir müssen jetzt handeln, um einen drohenden schweren Atomunfall zu verhindern."

Am Freitag hatte der von Moskau eingesetzte Verwaltungschef der Region Saporischschja die Teil-Evakuierung von Russland besetzter Orte angeordnet, darunter auch Enerhodar, wo der Großteil des AKW-Personals lebt. Betroffen seien Familien mit Kindern, ältere Menschen, Behinderte und Patienten von Krankenhäusern. Begründet wurde dies damit, dass es in der Region in den vergangenen Tagen vermehrt ukrainische Bombenangriffe gegeben habe.

Rafael Grossi am AKW Saporischschja (Ende März)

Grossi forderte erneut eine Vereinbarung zwischen Russland und der Ukraine, um das Atomkraftwerk zu schützen. Es wird seit März 2022 von der russischen Armee kontrolliert. Das AKW wurde bereits wiederholt beschossen, was Angst vor einer atomaren Katastrophe schürte.

Die ukrainischen Behörden haben am Samstagabend Luftalarm für etwa zwei Drittel des Landes ausgelöst. Die Warnungen erstrecken sich von der Hauptstadt Kiew über zahlreiche Regionen der Ukraine.

Die russische Armee wehrte nach eigenen Angaben eine ukrainische Rakete über der seit 2014 annektierten Halbinsel Krim ab. "Die Luftabwehr hat eine ballistische Rakete über der Republik Krim abgeschossen", erklärte der von Moskau eingesetzte Gouverneur Sergej Aksjonow. Die Rakete sei mit dem ukrainischen Hrim-2-System abgefeuert worden. Es gebe keine Schäden oder Opfer, fügte Aksjonow hinzu.

Moskau wirft Kiew "Terroranschlag" vor

Russland hat die Ukraine für den Anschlag auf den kremlnahen Schriftsteller Sachar Prilepin verantwortlich gemacht. Die Ermittlungen seien zwar noch gar nicht abgeschlossen, erklärte das Außenministerium in Moskau. "Doch schon jetzt geht aus den Materialien (...) klar hervor, dass von einem erneuten Terroranschlag die Rede ist, der vom Kiewer Regime organisiert und ausgeführt wurde und hinter dem westliche Kuratoren stehen."

Der zerstörte Wagen von Sachar Prilepin

Ein Vertreter des ukrainischen Geheimdienstes SBU sagte auf Anfrage der Internetzeitung Ukrajinska Prawda, man werde eine Beteiligung an solchen Attentaten "weder bestätigen noch dementieren".

Der 47 Jahre alte Prilepin war am Samstagvormittag schwer verletzt worden, als ein an seinem Auto angebrachter Sprengsatz detonierte. Sein Fahrer starb. Kurz nach der Explosion, die sich in der russischen Region Nischni Nowgorod östlich von Moskau ereignete, nahm die Polizei einen 1993 geborenen Mann als Tatverdächtigen fest. Dieser habe gestanden, auf Anweisung der Ukraine gehandelt zu haben, hieß es.

Der Zustand des Autors sei "kritisch", berichteten russische Medien

Prilepin ist ein überzeugter Anhänger des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Er hat auch schon dort gekämpft. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Kriegsunterstützer in Russland Ziel eines Attentats wurde: Erst vor einigen Wochen starb der prominente Militärblogger Wladlen Tatarski durch eine Explosion in einem St. Petersburger Café. Im vergangenen August kam zudem Darja Dugina - Tochter des rechtsnationalistischen Ideologen Alexander Dugin - nahe Moskau durch eine Autobombe ums Leben.

Selenskyj gibt Kriegsgefangenen Versprechen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Befreiung aller von Russland gefangen genommener Landsleute als Ziel formuliert. "Wir müssen und wir werden alle unsere Leute aus russischer Gefangenschaft zurückholen", sagte Selenskyj in einer neuen Videoansprache. Wie viele Ukrainer und wie viele Russen mehr als 14 Monate nach Kriegsbeginn auf der jeweils anderen Seite festgehalten werden, ist unklar.

Wolodymyr Selenskyj während seiner Videobotschaft am Samstagabend

Wenige Stunden vor Selenskyjs Ansprache war ein weiterer Gefangenenaustausch zwischen den Kriegsparteien bekannt geworden. Übereinstimmenden Angaben zufolge kamen dabei drei Piloten der russischen Luftwaffe sowie 45 ukrainische Kämpfer frei. Es soll sich um Angehörige des Asow-Regiments handeln, die an der Schlacht um Mariupol teilgenommen hatten.

Sechs Ukrainer beim Minenräumen getötet

Bei Minenräumarbeiten in der südlichen Region Cherson sind nach ukrainischen Angaben mehrere Menschen durch russischen Beschuss umgekommen. "Sechs unserer Spezialisten wurden getötet", teilte der staatliche ukrainische Rettungsdienst über den Onlinedienst Telegram mit.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte Ende September die Annexion von Cherson und drei weiteren ukrainischen Regionen verkündet. Im November eroberten ukrainische Truppen die Regionalhauptstadt zurück. Damals betonte Putin, Cherson bleibe trotz des russischen Truppenabzugs Teil des russischen Staatsgebiets.

wa/fw (dpa, afp, rtr)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.