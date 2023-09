Ukraine aktuell: IAEA fordert russischen Rückzug aus AKW

Russland müsse den besetzten Atommeiler Saporischschja umgehend verlassen, heißt es in einer IAEA-Resolution. Für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sollen in der EU weiter von Sonderregeln gelten. Ein Überblick.

Das Wichtigste in Kürze:

IAEA-Mitgliedstaaten fordern russischen Abzug aus AKW Saporischschja

Ukraine-Flüchtlinge sollen in EU weiter von Sonderregeln profitieren

Selenskyj: Ukraine hat NATO-Mitgliedschaft verdient

Polens Justizminister sieht Ukraine hinter Raketen-Unfall vom November

Russland feiert Jahrestag Annexion ukrainischer Gebiete

Die Mitgliedstaaten der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) haben von Russland den sofortigen Abzug aus dem besetzten ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja gefordert. Soldaten müssten sich zurückziehen, und die Anlage müsse wieder unter ukrainische Kontrolle gebracht werden, heißt es in einer Resolution, die bei der jährlichen Generalkonferenz der IAEA in Wien verabschiedet wurde.

Außerdem wird gefordert, dass die IAEA-Beobachter, die dauerhaft in dem AKW stationiert sind, freien Zugang zu allen Bereichen der Anlage erhalten. Bislang ist dem Team der IAEA die Besichtigung mehrerer Reaktor-Dächer verwehrt worden. IAEA-Chef Rafael Grossi hatte sich zuletzt besorgt über die eingeschränkte technische Wartung und die russische militärische Präsenz im größten europäischen Kernkraftwerk geäußert. Grossi hat außerdem angesichts der Kampfhandlungen rund um das frontnahe AKW wiederholt vor einem schweren Atomunfall gewarnt.

Die Resolution wurde mit den Stimmen von 69 Staaten angenommen. Sechs Länder, darunter Russland, China und Iran, stimmten dagegen. 32 Staaten, darunter Pakistan und Südafrika, enthielten sich der Stimme.

Ukraine-Flüchtlinge sollen in EU weiter von Sonderregeln profitieren

Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine können mindestens bis März 2025 problemlos in der EU bleiben. Darauf einigten sich die EU-Innenminister in Brüssel. Die Verlängerung der Sonderregeln biete Gewissheit für die mehr als vier Millionen ukrainischen Flüchtlinge, die in der EU einen sicheren Hafen gefunden hätten, teilte der spanische Vorsitz des EU-Innenministerrats mit.

Elke Büdenbender (M.), Ehefrau von Bundespräsident Steinmeier, liest Flüchtlingskindern in Schloss Bellevue vor (Archiv) Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Die EU-Staaten hatten kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vor 19 Monaten die Richtlinie für den Fall eines "massenhaften Zustroms" von Vertriebenen aktiviert. Sie wurde zuletzt bis zum 4. März 2024 verlängert - und jetzt ein weiteres Mal. Vorteil der Regel ist, dass die Betroffenen kein langwieriges Asylverfahren durchlaufen müssen. Zudem haben sie unmittelbar etwa das Recht auf Sozialleistungen, Bildung, Unterkunft sowie auf eine Arbeitserlaubnis. Die Einigung muss noch formell bestätigt werden.

Selenskyj: Ukraine hat NATO-Mitgliedschaft verdient

Nach dem Besuch von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Kiew hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erneut auf eine Mitgliedschaft seines Landes in dem westlichen Militärbündnis gepocht. "Die Ukraine verdient es, ein NATO-Mitglied zu werden - und sie wird es werden", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg (l.) und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in Kiew Bild: Ukrainian Presidential Press Office/AP Photo/picture alliance

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten am Donnerstag hatte Stoltenberg gesagt, die ukrainischen Verteidiger machten bei ihrer Gegenoffensive "sukzessive Boden gut". Es war der zweite Besuch des NATO-Generalsekretärs in Kiew seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022.

Russland attackiert Ziele im Süden und Osten der Ukraine

Russische Raketen sind am Donnerstagabend in Cherson im Süden und in Krasnohoriwka in der Region Donezk eingeschlagen. Nach ukrainischen Angaben starben dabei mindestens fünf Menschen. Moskaus Truppen haben Cherson und andere Siedlungen am Westufer des Dnipro-Flusses bereits vor Monaten verlassen. Sie beschießen Cherson und die umliegenden Gebiete allerdings weiterhin von Stellungen am Ostufer des Flusses aus. Auf Krasnohoriwka westlich der von Russland gehaltenen Stadt Donezk und nahe der seit langem umkämpften Stadt Marjinka flogen russische Streitkräfte innerhalb einer Stunde zwei Luftangriffe, melden ukrainische Quellen.

Polens Justizminister sieht Ukraine hinter Raketen-Unfall

Eine Rakete, die vor zehn Monaten in Polen nahe der Grenze eingeschlagen war, stammte nach Angaben des polnischen Justizministers Zbigniew Ziobro tatsächlich aus der Ukraine. Ein Gutachten im Auftrag der Staatsanwaltschaft habe ergeben, dass es sich um eine ukrainische Rakete aus sowjetischer beziehungsweise russischer Produktion gehandelt habe, sagte der Minister nach Angaben der Agentur PAP in Lublin.

Przewodow - vor zehn Monaten nach dem Raketeneinschlag Bild: UGC via REUTERS

Bei dem Raketeneinschlag im polnischen Przewodow waren zwei Menschen ums Leben gekommen. Das Dorf Przewodow liegt nur sechs Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt. Der Westen ging nach dem Einschlag am 15. November 2022 relativ schnell davon aus, dass dort eine ukrainische Flugabwehrrakete niedergegangen war, die zur Verteidigung gegen Angriffe des russischen Militärs eingesetzt wurde. Unmittelbar nach der Explosion gab es in Medienberichten aber auch Spekulationen über eine russische Rakete.

Russland feiert Jahrestag der Annexion ukrainischer Gebiete

Mit einem großen Festkonzert auf dem Roten Platz in Moskau feiert Russland an diesem Freitag den ersten Jahrestag der völkerrechtswidrigen Annexion der ukrainischen Gebiete Cherson, Saporischschja, Donezk und Luhansk. Zwar kontrollieren die russischen Besatzer keine dieser Regionen ganz und mussten okkupierte Teile angesichts der Gegenoffensive der Ukraine wieder aufgeben. Dennoch verfolgt Russland in seinem bereits seit mehr als eineinhalb Jahren dauernden Angriffskrieg weiter das Ziel einer kompletten Einnahme der Gebiete im Osten der Ukraine.

