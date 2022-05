Ukraine aktuell: Großbritannien sieht schwere Verluste des russischen Militärs

Das Wichtigste in Kürze:

Geheimdienste in London: Russland verliert ein Drittel der Truppen

Gouverneur: Ukraine kontrolliert weiter zehn Prozent von Luhansk

Frauen der Kämpfer von Mariupol: Lage ist katastrophal

Finnland und Schweden wollen der NATO beitreten

Wirtschaftsforscher konstatiert "ökonomischen Selbstmord" Russlands

Die russische Offensive im Donbass im Osten der Ukraine ist nach Erkenntnissen britischer Militärgeheimdienste weit hinter den ursprünglichen Zeitplan zurückgefallen. "Unter den derzeitigen Bedingungen ist es unwahrscheinlich, dass Russland seinen Vorstoß in den kommenden 30 Tagen dramatisch beschleunigen kann", hieß es in einem Lagebericht. "Trotz kleiner anfänglicher Vorstöße hat Russland in den vergangenen Monaten keine substanziellen Territorialgewinne verzeichnet, während es kontinuierlich hohe Verluste hinnehmen musste."

Allerdings hat sich die Frontlinie im ostukrainischen Donbass am Sonntag zugunsten von Russland verschoben. Das geht aus Angaben des ukrainischen Militärs hervor. Russische Kräfte seien an einigen Stellen vorgerückt. Es wird zudem erwartet, dass Russland in Izium im Süden des Landes Streitkräfte zusammenzieht. Die Ukraine hat hier nach eigenen Angaben eine Gegenoffensive gestartet, die teilweise Erfolg habe.

Gouverneur: Ukraine kontrolliert weiter zehn Prozent von Luhansk

Ungeachtet schwerer russischer Angriffe kontrolliert die ukrainische Armee nach Angaben des regionalen Gouverneurs weiter rund zehn Prozent des ostukrainischen Gebiets Luhansk. Insbesondere die Außenbezirke der Städte Rubischne, Sjewjerodonezk und Lyssytschansk hätten die Russen bislang nicht einnehmen können, teilte Serhij Hajdaj mit. Man bereite sich auf weitere Offensiven des Gegners vor. Moskau hatte in der vergangenen Woche erklärt, dass prorussische Separatisten mit Hilfe der russischen Armee knapp elf Wochen nach Kriegsbeginn bis an die Verwaltungsgrenzen von Luhansk vorgedrungen seien. Hajdaj bewertete diese Aussagen damals als "Fantasie".

Die humanitäre Lage in der Region Luhansk bezeichnete der Gouverneur als zunehmend schwierig und konstatierte: "Es gibt absolut kein Gas, kein Wasser und keinen Strom." Nahe des Dorfes Bilohoriwka versuchen die russischen Streitkräfte seit drei Wochen erfolglos, einen Fluss zu überqueren. Nach Hajdajs Angaben erlitten die russischen Truppen schwere Verluste an Soldaten und Ausrüstung. Aus abgehörten Telefongesprächen habe die ukrainische Seite erfahren, "dass ein ganzes russisches Bataillon sich geweigert hat anzugreifen, weil sie gesehen haben, was passiert". Luftaufnahmen zeigten Dutzende von zerstörten Panzerfahrzeugen am Flussufer sowie zerstörte Pontonbrücken.

Zerstörte russische Panzer am Ufer des Flusses Siwerskyj Donez

Russischer Raketenbeschuss fortgesetzt

Das russische Militär hat nach Angaben aus Moskau feindliche Stellungen im Osten der Ukraine mit Hochpräzisionsraketen beschossen. Dabei seien Kommandozentralen und Waffenlager ins Visier genommen worden, teilte das Verteidigungsministerium mit. Zudem seien zwei Raketenabwehrsysteme vom Typ S-300 und eine Radarstation in der Region Sumy im Nordosten des Landes zerstört worden. Russische Flugabwehrsysteme hätten zudem 15 ukrainische Drohnen in den Regionen Donezk und Luhansk vernichtet. In der ebenfalls ostukrainischen Region Donezk wurden am Sonntag nach Angaben der Regionalverwaltung bei russischen Angriffen drei Zivilisten getötet und 13 verletzt.

Neue US-Haubitzen treffen an der Front ein

Die Ukraine hat nach US-Angaben zahlreiche neue US-Haubitzen vom Typ M-777 an die Frontlinien gebracht. Das twitterte die US-Botschaft in Kiew. 89 der 90 zugesagten Geschütze seien inzwischen geliefert. Die Lieferungen der M-777 waren als wichtig angesehen worden, weil sie eine lange Reichweite und eine hohe Treffgenauigkeit haben.

Frauen der Kämpfer von Mariupol: Lage katastrophal

Mehrere Ehefrauen der letzten ukrainischen Kämpfer in der Hafenstadt Mariupol haben katastrophale Zustände in dem eingekesselten Stahlwerk Azovstal beklagt. Pro Person gebe es nur noch ein Glas Wasser am Tag, sagte eine der Frauen in einem Interview, aus dem ukrainische Medien zitierten. Sie habe zuletzt vor einigen Stunden mit ihrem Mann telefonieren können, so die Frau. Sie und die anderen forderten einmal mehr eine Evakuierung aller verschanzten Kämpfer - zuerst der Schwerverletzten unter ihnen. Deren Situation sei "schrecklich": Manchen fehlten Arme oder Beine, es gebe kaum noch Medikamente oder Betäubungsmittel.

In dem Stahlwerk, das seit Wochen von Russen und prorussischen Separatisten umzingelt und beschossen wird, haben sich nach ukrainischen Angaben rund 1000 Verteidiger von Mariupol verschanzt. Rund 600 sollen verletzt sein, hieß es zuletzt. Die ukrainische Armee ist weit von Mariupol entfernt und hat derzeit keine Chance, die weitgehend von den Russen eingenommene Stadt zu befreien. "Die Stimmung ist pessimistisch, weil es fast keine Hoffnung auf Rettung gibt", sagte die Frau eines Kämpfers in dem Interview. "Sie bereiten sich auf den letzten Kampf vor, weil sie nicht an eine diplomatische Lösung glauben."

Phosphorbomben auf Stahlwerk abgeworfen?

Der Mariupoler Stadtratsabgeordnete Petro Andrjuschtschenko warf Russland unterdessen vor, das Stahlwerk Azovstal mit Phosphorbomben beschossen haben. Der Einsatz solcher Waffen gegen Menschen ist verboten. Beweise für diese Darstellung liegen nicht vor. Solche Brandbomben entzünden sich durch Kontakt mit Sauerstoff und richten verheerende Schäden an. Der Kommandeur der Donezker Separatistenbrigade Wostok, Alexander Chodakowski, und russische Kriegskorrespondenten hingegen berichteten von Angriffen mit Brandraketen. Beide Seiten veröffentlichten ein Video mit Luftaufnahmen, auf denen ein Feuerregen zu sehen ist, der auf das Werk niedergeht.

Norderweiterung der NATO rückt näher

Zum Ärger Moskaus nehmen die NATO-Beitrittspläne von Finnland und Schweden Gestalt an. Finnlands Präsident Sauli Niinistö und Regierungschefin Sanna Marin verkündeten am Sonntag gemeinsam, dass die Regierung einen Antrag auf Beitritt zur NATO stellen will. Die Zustimmung des Parlaments in Helsinki steht noch aus, eine Mehrheit gilt aber als sicher. Die Rede war von einem "neuen Zeitalter". Das Land ist seit Jahrzehnten bündnisfrei und teilt sich mit Russland eine rund 1300 Kilometer lange Grenze. Lange galt ein Beitritt in die Militärallianz als undenkbar, doch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat zu einem Umdenken geführt. Auch im ebenfalls bisher bündnisfreien Schweden sprach sich die Regierungspartei am Sonntag für eine NATO-Mitgliedschaft aus.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte den geplanten NATO-Beitritt Finnlands in einem Telefonat mit Niinistö am Samstag als Fehler bezeichnet. Von Russland gehe keine Bedrohung für das Nachbarland aus, sagte er nach Angaben des Kremls. Finnlands Abkehr von der traditionellen Neutralität werde zu einer Verschlechterung der nachbarschaftlichen Beziehungen führen.

IW-Chef konstatiert "ökonomischen Selbstmord" Russlands

Mit dem Krieg gegen die Ukraine raubt der russische Präsident Wladimir Putin seinem Land nach Überzeugung des Wirtschaftsforschers Michael Hüther sämtliche Perspektiven. "Russland begeht mit dem Krieg in der Ukraine ökonomischen Selbstmord", sagte der Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten". Das Land werde außerdem "politisch degradiert" und erreiche seine militärischen Ziele nicht.

Prägnante Analyse: Wirtschaftsforscher Michael Hüther

Russland sei eine "ressourcenbasierte Oligarchenökonomie" mit einer extremen Korruption, fügte Hüther an. Ersatz für die wegbrechenden Erdgasmärkte im Westen werde das Land kurzfristig nicht finden, weil es an den nötigen Pipelines fehle. Faktisch werde etwa Deutschland niemals wieder Gas aus Russland beziehen. Der aktuelle Schwenk zu Flüssigerdgas aus anderen Ländern werde nicht rückgängig gemacht werden, da der Aufbau der Importinfrastruktur so teuer sei, sagte Hüther.

Ministerin will Abschlüsse für ukrainische Schüler ermöglichen

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger möchte, dass kurz vor dem Abschluss stehende ukrainische Schülerinnen und Schüler diesen in Deutschland machen können. Der Abschluss sei Grundvoraussetzung, um eine Berufsausbildung oder ein Studium aufnehmen zu können. "Das sollten wir ihnen unbedingt ermöglichen", betonte die FDP-Politikerin. Es gebe noch zahlreiche Details zu klären: "Wer koordiniert die Abschlussprüfungen? Wer nimmt sie ab? Welche Räume stehen dafür bereit? Darüber bin ich mit meinem ukrainischen Amtskollegen und den Ländern im Gespräch", sagte Stark-Watzinger weiter.

Die Ministerin sprach sich dafür aus, ukrainische Lehrerkräfte, die nach Deutschland geflüchtet sind, rasch in den Schuldienst zu integrieren. "Wir müssen jetzt die Berufsabschlüsse von ukrainischen Lehrern schnell anerkennen", forderte sie. Eine Möglichkeit seien sogenannte Hybridmodelle: "Sie können sofort als vollwertige Arbeitskräfte eingesetzt werden und fehlende Qualifikationen berufsbegleitend nachholen."

