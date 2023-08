Ukraine aktuell: Griechenland bietet F-16-Trainings an

Athen will ukrainische Piloten ausbilden. Washington verkauft Hubschrauber an Polen. Moskau will Jugendlichen das Steuern von Drohnen beibringen. Brüssel soll Schutzstatus von Flüchtlingen verlängern. Der Überblick.

Bei seinem Besuch in Athen hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj von Premierminister Kyriakos Mitsotakis das Angebot erhalten, dass ukrainische Soldaten in Griechenland als F-16-Piloten ausgebildet werden könnten. Selenskyj bedankte sich und sagte, er nehme es gerne an. "Wir brauchen die Unterstützung Griechenlands bei der Vorbereitung unserer Piloten für die Flieger F-16", sagte er nach einem Gespräch mit Mitsotakis.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (Mitte links) und der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis (Mitte rechts) Bild: Thanassis Stavrakis/AP/picture alliance

Der größte Teil der griechischen Luftwaffe besteht aus F-16-Jets, die Piloten gelten als äußerst erfahren. Erst am Sonntag hatten Dänemark und die Niederlande der Ukraine zugesagt, Dutzende F-16-Kampfflugzeuge für den Abwehrkampf gegen die russischen Angreifer zu liefern. Voraussetzung ist aber, dass die Ausbildung ukrainischer Piloten abgeschlossen ist.

Selenskyj war kurzfristig zu einem informellen Treffen der Staats- und Regierungschefs von Balkan- und osteuropäischen Ländern nach Athen gereist. Er verwies im Beisein von Mitsotakis auch auf das griechische Versprechen, die ukrainische Hafenstadt Odessa wieder aufzubauen. Das hatte Griechenland zugesagt, weil in Odessa viele Ukrainer griechischer Herkunft leben.

96 Apache-Hubschrauber für Polen

Das US-Außenministerium hat dem Verkauf von Militärhubschraubern an Polen zugestimmt, mit denen das EU- und NATO-Land seine Armee verstärken will. Die geschätzten Kosten für die 96 Helikopter des Herstellers Boeing und die dazugehörige Ausrüstung beliefen sich auf 12 Milliarden US-Dollar (rund 11 Milliarden Euro), teilte die zuständige US-Behörde, die Defense Security Cooperation Agency, mit.

US-Soldat beobachtet polnische Kollegen auf einem Apache-Kampfhubschrauber bei einer Waffenschau in Kielce, Polen (Archiv) Bild: Janek Skarzynski/AFP/Getty Images

Das Rüstungsgeschäft werde die Sicherheit des NATO-Verbündeten verbessern und Polens Fähigkeit erhöhen, gegenwärtigen und künftigen Bedrohungen zu begegnen, hieß es in der Mitteilung. Warschau hatte den Kauf der Kampfhubschrauber vergangenes Jahr bei den USA beantragt.

Polen fühlt sich von Russland bedroht und rüstet massiv auf. In diesem Jahr will es vier Prozent seiner Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgeben. Die NATO hatte sich in Friedenszeiten ein Ziel von zwei Prozent gesetzt.

Ukrainische Drohnen abgeschossen

Die russische Luftabwehr hat am frühen Dienstagmorgen nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau vier ukrainische Drohnen abgewehrt. Zwei Drohnen seien über der Region Moskau zerstört worden, zwei weitere seien über der Grenzregion Brjansk im Südwesten des Landes abgestürzt, teilte das Ministerium bei Telegram mit. Es habe keine Toten oder Verletzten gegeben.

Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Zuvor war der Flugbetrieb an allen drei Moskauer Flughäfen laut Tass in der Nacht vorübergehend ausgesetzt oder verzögert worden. Die Flughäfen Domodedowo und Scheremetjewo nahmen nach einer kurzen Unterbrechung den Flugverkehr wieder auf. Wnukowo blieb vorerst noch geschlossen.

Jugendliche als Drohnenpiloten

Russische Jugendliche sollen ab dem im September beginnenden Schuljahr die Steuerung von Drohnen lernen. Ein vom Bildungsministerium veröffentlichter Lehrplan sieht vor, Schülern beizubringen, wie Drohnen militärisch eingesetzt werden und die Steuerung auch selbst praktisch zu üben.

Drohnen-Ausbildung in der russischen Hauptstadt Moskau (22.03.2023) Bild: Anton Denisov/SNA/IMAGO

Den Angaben zufolge soll es auch darum gehen, gegnerische Drohnen abzuwehren. Der Drohnenkurs richtet sich den Angaben zufolge an Schüler im Alter zwischen 15 und 17 Jahren. Er ist Teil des wiedereingeführten Militärunterrichts nach sowjetischem Vorbild an russischen Schulen ab dem Schuljahr 2023/2024. Der Militärunterricht beinhaltet demnach auch ein Modul für Kalaschnikow-Gewehre und Handgranaten.

ProAsyl: Schutzstatus für Kriegsflüchtlinge verlängern

Die rund vier Millionen ukrainischen Kriegsflüchtlinge in der Europäischen Union sollten nach Meinung von Experten weiter besonderen Schutz genießen. "Die EU-Innenminister und -Innenministerinnen müssen diese Entscheidung nun möglichst schnell offiziell treffen, damit die Menschen mehr Sicherheit haben und die Behörden sich entsprechend vorbereiten können", teilte die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl der "Neuen Osnabrücker Zeitung" mit.

Auch Engelhard Mazanke, Chef von Deutschlands größter Ausländerbehörde in Berlin, fordert einen schnellen Entschluss. Seine Behörde brauche eine verbindliche Lösung, wie es nach Auslaufen der aktuellen Regelung am 4. März 2024 weitergehe. "Die hier lebenden Ukrainer wollen das jetzt wissen", sagte er der Zeitung. "Das ist auch nachvollziehbar, weil sie beispielsweise für einen Wohnberechtigungsschein eine Aufenthaltserlaubnis von einem Jahr brauchen."

Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags Bild: Hendrik Schmidt/dpa/picture alliance

Ähnlich äußerte sich der Deutsche Städtetag. "Die Städte brauchen schnell die Sicherheit, dass die Verlängerung der EU-Massenzustromrichtlinie kommt und Rechtssicherheit über den Aufenthaltsstatus der Geflüchteten aus der Ukraine schafft", sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Weiter forderte er eine automatische Anpassung der Geldzuschüsse an die steigenden Flüchtlingszahlen sowie eine dauerhafte Finanzierung der Integrationskosten. Nach der Ministerpräsidentenkonferenz im November müsse Schluss damit sein, "dass wir uns […] immer von einer temporären Lösung zur nächsten hangeln", forderte der Städtetagschef.

Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine aktivierte die Europäische Union die sogenannte "Richtlinie zum vorübergehenden Schutz". Diese Verordnung sorgt dafür, dass Menschen im Falle einer großen Fluchtbewegung jenseits eines Asylverfahrens schnell und unbürokratisch einen Aufenthaltstitel erhalten. Zweimal wurde die Richtlinie bereits automatisch um je sechs Monate verlängert und gilt nun bis 4. März. Eine dritte Verlängerung sieht die Richtlinie nicht vor. Die EU-Innenminister müssen auf Vorschlag der EU-Kommission darüber abstimmen.

