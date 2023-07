Ukraine aktuell: Gespräche über US-Sicherheitsgarantien

Die von den G7 versprochenen Sicherheitsgarantien für die Ukraine sollen nun ausgearbeitet werden. Kiew bestätigt Konferenz in Saudi-Arabien. Unser Überblick.

Das Wichtigste in Kürze:

Gespräche mit USA über Sicherheitsgarantien beginnen

In Saudi-Arabien wird Selenskyjs "Friedensformel" beraten

"Der Krieg kehrt nach Russland zurück"

Die Ukraine will in dieser Woche mit den USA Gespräche über Sicherheitsgarantien vor einem geplanten NATO-Beitritt des Landes beginnen. Man werde über konkrete und langfristige Verpflichtungen sprechen, sagte der Leiter des Präsidialamtes in Kiew, Andrij Jermak. Es gehe darum, der Ukraine jetzt zu einem Sieg gegen den russischen Angriffskrieg zu verhelfen und danach künftige Aggressionen Moskaus zu verhindern.

Die G7-Gruppe der sieben führenden Industrienationen hatte beim NATO-Gipfel in Vilnius Sicherheitsgarantien für die Ukraine angekündigt. Sie sollen solange gelten, bis die von Russland angegriffene Ukraine NATO-Mitglied werden könne.

30 Nationen beraten Selenskyjs "Friedensformel"

Jermak kündigte außerdem ein Treffen von Vertretern der verbündeten Staaten in Saudi-Arabien für die kommende Woche an. Dabei gehe es um die Umsetzung der "Friedensformel" des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj für eine Lösung des Konflikts. Kern der Formel ist die Forderung nach einem Abzug russischer Truppen aus der Ukraine.

Nachdem im Juni in Kopenhagen die Botschafter der Unterstützerstaaten beraten hatten, kämen nun die nationalen Sicherheitsberater zusammen, um die Friedensformel der Ukraine in die Tat umzusetzen, sagte Jermak. Den Abschluss solle ein Gipfel der Staats- und Regierungschefs vor Ende des Jahres bilden.

Russland ist an diesem Prozess nicht beteiligt.

Selenskyj: Krieg kehrt nach Russland zurück

Nach einem Drohnenangriff auf Moskau hat der ukrainische Präsident von einer Rückkehr des Krieges nach Russland gesprochen. "Allmählich kehrt der Krieg auf das Territorium Russlands zurück - in seine symbolischen Zentren und Militärstützpunkte", sagte Selenskyj in der westukrainischen Stadt Iwano-Frankiwsk. Dies sei ein "unvermeidlicher, natürlicher und absolut fairer Prozess".

Schäden an einem Bürogebäude in Moskau nach dem Drohnenangriff vom Sonntag Bild: Alexander Nemenov/AFP/Getty Images

Moskau hatte am Sonntag mehrere ukrainische Drohnenangriffe eingeräumt. Das russische Verteidigungsministerium meldete 25 Drohnen, die auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim unschädlich gemacht worden seien, sowie drei weitere in Moskau. Zwei Bürogebäude in der Hauptstadt seien beschädigt. Es habe keine Opfer gegeben.

rb/ack (AFP, AP, dpa, epd, KNA, Reuters)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.