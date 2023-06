Ukraine aktuell: Gegenoffensive? Selenskyj hält sich bedeckt

Der ukrainische Präsident bietet Kanada Hilfe bei den Waldbränden an. Die Lage an der Front erwähnt er nur am Rande. Unser Überblick.

Das Wichtigste in Kürze:

Selenskyj dankt Kanada für neue Militärhilfe

Botschafter Makeiev spricht von Milliardenschäden in den Flutgebieten

Polen bestreitet Verbindung zu Nord-Stream-Sabotage

Russischer Güterzug an der Grenze zur Ukraine entgleist

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich nach dem Besuch von Kanadas Premierminister Justin Trudeau für neue Militärhilfe aus Ottawa bedankt. Wichtig sei vor allem die Lieferung von Artilleriemunition vom Kaliber 155, sagte er in seiner täglichen Videoansprache . Er lobte zudem Kanadas Einsatz für eine internationale Koalition, die der Ukraine bei der Beschaffung westlicher Kampfjets helfen soll.

Die Ukraine sehe den Sinn internationaler Beziehungen im Geben und Nehmen, sagte Selenskyj. Daher sei Kiew auch bereit, Kanada bei der Bekämpfung der Waldbrände zu helfen, falls eine solche Unterstützung nötig sei.

Präsident Wolodymyr Selenskyj bei seiner Videoansprache von Samstagabend Bild: Presidential Office of Ukraine

Schweigen über die Großoffensive

Auf die Lage an der Front ging Selenskyj vor dem Hintergrund schwerer Kämpfe nur am Rande ein. "Ich danke all jenen, die ihre Positionen halten, und jenen, die vorrücken", sagte er. Die ukrainische Regierung hat bisher Berichte zurückgewiesen, dass die großangelegte Gegenoffensive bereits begonnen habe, und hält sich in dieser Hinsicht an eine strenge Informationssperre.

Russische Verluste durch eigene Minenfelder?

Nach britischer Einschätzung haben die ukrainischen Streitkräfte bei den Kämpfen im Süden und Osten des Landes in den vergangenen 48 Stunden Fortschritte erzielt. In einigen Gebieten seien sie wahrscheinlich gut vorangekommen und hätten die erste russische Verteidigungslinie überwunden, erklärte das britische Verteidigungsministerium. In anderen Gebieten sei der Vormarsch dagegen langsamer gewesen.

Auf russischer Seite habe es wohl einige glaubwürdige Verteidigungseinsätze gegeben. Andere Einheiten hingegen hätten sich ungeordnet zurückgezogen. Es gebe mehrere Berichte über Opfer unter den russischen Truppen beim Rückzug durch eigene Minenfelder.

Botschafter spricht von Milliardenschäden in den Flutgebieten

Nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms im Süden der Ukraine spricht der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, von Schäden in Milliardenhöhe. "Städte, Infrastruktur, ganze Industrien müssen wieder aufgebaut werden", sagte der Diplomat den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Die Gesamtschäden werden erst sichtbar, wenn das Wasser abgelaufen ist."

Eine junge Frau und ihr Hund werden in der Region Cherson mit einem Boot gerettet Bild: Libkos/AP Photo/picture alliance

Präsident Selenskyj rief die internationale Hilfsorganisationen erneut dazu auf, sich nach der Flutwelle auf dem von Russland besetzten Gebiet zu engagieren. Am rechten, von Kiew kontrollierten Dnipro-Ufer, seien inzwischen 3000 Menschen vor den Wassermassen in Sicherheit gebracht worden. Im russisch kontrollierten Gebiet erhielten die Menschen aber von Moskau keine wirkliche Hilfe, sagte Selenskyj.

Warschau bestreitet Verbindung zu Nord-Stream-Sabotage

Bei den Ermittlungen zur Sabotage an den Ostsee-Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 sollen einige Spuren auch nach Polen führen. Die US-amerikanische Zeitung "Wall Street Journal" berichtet, deutsche Ermittler würden Hinweise überprüfen, wonach das Sabotage-Team Polen als operative Basis genutzt habe.

"Polen hat nichts mit der Sprengung von Nord Stream 1 und Nord Stream 2 zu tun", schrieb daraufhin der Sprecher des Koordinators der Geheimdienste, Stanislaw Zaryn, auf Twitter. Es sei unbegründet, das Land mit diesen Ereignissen in Verbindung zu bringen. Die deutschen Behörden haben den Bericht - wie auch weitere zuvor - nicht kommentiert.

Russischer Güterzug an der Grenze zur Ukraine entgleist

Fünfzehn Waggons eines leeren Güterzuges sind in der südlichen russischen Region Belgorod an der Grenze zur Ukraine entgleist. "Nach vorläufigen Informationen gibt es keine Verletzten", erklärte der örtliche Gouverneur auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. Zur Ursache gibt es noch keine Informationen.

In den vergangenen Wochen hat es immer wieder Explosionen und Angriffe in der Region Belgorord gegeben, für die die Behörden die Ukraine oder pro-ukrainische Saboteure verantwortlich machen. Die Ukraine hat sich bisher nicht zu Angriffen innerhalb Russlands bekannt

rb/sti (AFP, AP, dpa, epd, KNA, Reuters)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.