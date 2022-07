Ukraine aktuell: G20-Außenministertreffen auf Bali - mit Lawrow

Das Wichtigste in Kürze:

Der russische Außenminister nimmt an internationalen Beratungen teil

Putin sieht den Ukraine-Krieg erst am Anfang

Selenskyj braucht weitere Waffen

Bundestag entscheidet gegen Lieferung von Fuchs-Panzern

Scholz glaubt an deutsche Solidarität mit der Ukraine

Probelauf für den großen Gipfel auf Bali: Im Schatten des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine beraten die Außenminister der G20-Staatengruppe an diesem Freitag über die künftige internationale Zusammenarbeit. An dem Treffen auf der indonesischen Insel Bali nehmen auch der russische Außenminister Sergej Lawrow und dessen chinesischer Amtskollege Wang Yi teil. Für Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) bilden die Gespräche den Auftakt einer mehrtägigen Asienreise.

Putin: Haben in der Ukraine noch nicht richtig losgelegt

Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Regierung in Kiew und ihre Verbündeten gewarnt, dass die Militäraktion in der Ukraine erst ganz am Anfang stehe. "Jeder sollte wissen, dass wir noch nicht ernsthaft begonnen haben", sagte der Kreml-Chef in einer seiner schärfsten Reden seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine am 24. Februar.

Kremlchef Putin bei seiner vom Fernsehen übertragenen Ansprache

"Der kollektive Westen" habe einen "Krieg" in der Ukraine entfesselt, sagte Putin weiter. Russland lehne Friedensverhandlungen nicht ab. "Aber diejenigen, welche sie ablehnen, sollten wissen, dass es härter wird mit einer Einigung mit uns" zu einem späteren Zeitpunkt, fügte Putin hinzu.

Siehe auch: NATO gegen Putin: Verteidigung oder Aggression?

Selenskyj ruft mit Nachdruck nach mehr Waffen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Westen mit Nachdruck zu weiteren Waffenlieferungen im Krieg gegen Russland aufgerufen. "Je größer die Verteidigungshilfe für die Ukraine jetzt ist, desto eher wird der Krieg mit unserem Sieg enden und desto geringer werden die Verluste aller Länder der Welt sein", sagte er in seiner täglichen Videobotschaft. Kiews Partner besäßen genaue Informationen über die Bedürfnisse der Ukraine. Das gelte sowohl für die Luftverteidigung als auch für moderne Artillerie.

Vor dem Hintergrund des angekündigten Rückzugs von Boris Johnson als britischer Premierminister hob Selenskyj die Rolle Großbritanniens als Waffenlieferant hervor. London habe Kiew unter anderem Systeme zur Luftverteidigung und Panzerabwehr überlassen, aber auch etwa Artillerie, Munition und gepanzerte Fahrzeuge. "Die Rolle Großbritanniens beim Schutz der Freiheit ist wirklich global."

Keine Parlamentsmehrheit für die Lieferung von 200 Fuchs-Panzern

Die Forderung von CDU und CSU, der Ukraine kurzfristig 200 Transportpanzer vom Typ Fuchs zu liefern, hat im Bundestag keine Mehrheit gefunden. Das Parlament stimmte in der vergangenen Nacht gegen einen entsprechenden Antrag der Unionsfraktion.

Sitzung des Deutschen Bundestages

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte vor einem "Ausplündern" der Bundeswehr gewarnt. "Wir unterstützen die Ukraine mit allem, was möglich und verantwortbar ist. Aber wir müssen die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands gewährleisten", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Scholz glaubt an lange Solidarität mit der Ukraine

Bundeskanzler Olaf Scholz ist überzeugt, dass Deutschland seine Solidarität mit der Ukraine lange aufrechterhalten kann. Er habe sehr vorsichtig bei dem Thema agiert, sagt Scholz im ZDF.

Vielleicht sei dies die Grundlage dafür, dass dann auch die Akzeptanz in der Bevölkerung erhalten bleibe, wenn die Lage schwieriger werde, fügte er auf die Frage nach den Folgen der hohen Energiepreise für die Stimmung in der Bevölkerung hinzu.

