Ukraine aktuell - FSB: Wagner-Söldner sollen Chef festnehmen

Aus Russland wird ein möglicher Aufstand des russischen Militärunternehmers Jewgeni Prigoschin und dessen Privatarmee gemeldet. Der Chef der Gruppe Wagner hat nach eigenen Angaben mit seinen in der Ukraine kämpfenden Söldnern die Grenze nach Russland überquert. Sie hätten die südrussische Stadt Rostow erreicht, behauptete Prigoschin in einer auf Telegram veröffentlichten Audioaufnahme. Er und seine Männer seien bereit, "bis zum Äußersten" gegen das russische Militär vorzugehen. Sie würden jeden vernichten, der sich ihnen in den Weg stelle.

Der russische Geheimdienst FSB appellierte an die Wagner-Söldner, ihren Chef in Gewahrsam zu nehmen. "Wir rufen die Kämpfer der Privatarmee dazu auf, (...) alle Kampfhandlungen gegen das russische Volk einzustellen, die verbrecherischen und verräterischen Befehle Prigoschins nicht zu befolgen und Maßnahmen zu seiner Festnahme zu ergreifen", heißt es in einer Erklärung des FSB. Prigoschins Äußerungen seien "ein Aufruf zu einem bewaffneten zivilen Konflikt auf russischem Territorium".

Im Stadtzentrum von Moskau fuhren gepanzerte Fahrzeuge auf. In der Hauptstadt seien die Sicherheitsmaßnahmen erhöht und alle wichtigen Objekte unter verstärkte Bewachung genommen worden, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur TASS. Zuvor waren Videos im Internet aufgetaucht, auf denen ein Schützenpanzer und ein gepanzerter Militärlaster vor der Staatsduma, dem russischen Parlament, patroullieren. Auch in der Millionenstadt Rostow-am-Don in der Nähe zur ukrainischen Grenze waren Panzerfahrzeuge zu sehen.

Prigoschin: "Wer uns Widerstand leistet, wird getötet"

Prigoschin, der Chef der russischen Privatarmee Wagner, hatte Moskaus Militärführung einen Angriff auf seine Söldner vorgeworfen und mit Gegenmaßnahmen gedroht. Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu habe Wagner-Lager im Hinterland mit Artillerie, Hubschraubern und Raketen angreifen lassen, sagte Prigoschin in einer am Freitag auf Telegram verbreiteten Sprachnachricht.

Prigoschin droht, 25.000 Söldner stünden unter seinem Befehl - hier eine Werbung für die Gruppe Wagner in Moskau (Archivbild) Bild: Natalia Kolesnikova/AFP/Getty Images

Er habe 25.000 Männer unter Befehl, die nun aufklären würden, warum solch eine Willkür im Land herrsche. "Wer versucht, uns Widerstand zu leisten, den werden wir als Bedrohung betrachten und sofort töten", drohte Prigoschin. Das russische Verteidigungsministerium bestritt einen Angriff auf Wagner-Söldner und sprach von einer Provokation. Die Sicherheitsorgane leiteten Ermittlungen gegen Prigoschin wegen des Aufrufs zu einem bewaffneten Umsturz ein.

Ex-Verbündeter rückt von Prigoschin ab

Der wichtige russische Armeegeneral Sergej Surowikin stellte sich in dem Konflikt demonstrativ auf die Seite des Machtapparats in Moskau. Surowikin, der Vizechef des russischen Generalstabs ist, rief den Wagner-Chef in einer Videobotschaft dazu auf, die Rivalitäten einzustellen. "Der Gegner wartet nur darauf, dass sich bei uns die innenpolitische Lage zuspitzt", sagte er.

Der Konflikt zwischen dem Chef der Gruppe Wagner und dem Verteidigungsministerium - hier dessen Sitz in Moskau - schwelte schon länger Bild: Valery Sharifulin/TASS/dpa/picture alliance

Surowikin gilt eigentlich als Verbündeter Prigoschins, entschied sich nun aber allem Anschein nach zur Loyalität mit der politischen Führung. Zugleich erinnerte er in seiner Ansprache daran, dass er mit Prigoschin erfolgreich gegen ukrainische Truppen gekämpft habe.

Die USA beobachten die Lage nach eigener Aussage engmaschig. Man werde sich mit den Verbündeten und Partnern über die Entwicklungen beraten, sagt ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates im Weißen Haus. Präsident Joe Biden werde über die Vorgänge fortlaufend informiert. Ähnlich äußerte sich Kremlsprecher Dmitri Peskow mit Blick auf die Unterrichtung des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Selenskyj: Energisch gegen Korruption vorgehen

Der ukrainische Präsident forderte in seiner täglichen Videobotschaft dazu auf, das System der Rekrutierung im Land grundsätzlich zu überprüfen. Zuvor hatte Wolodymyr Selenskyj verlangt, einen Beamten außer Dienst zu stellen, der sich seit Beginn des russischen Angriffskrieges Immobilien in Spanien gekauft haben soll und "über den das ganze Land redet". Am Donnerstag hatte das Internetportal "Ukrajinska Prawda" berichtet, Familienmitglieder des Kreiswehrersatzamt-Leiters von Odessa hätten drei Millionen Euro in Gebäude an der spanischen Küste und in Luxusautos investiert. Der Fall war bereits im April durch einen Ex-Abgeordneten publik gemacht worden.

Hintergrund der Vorwürfe sind Informationen des ukrainischen Geheimdienstes SBU, wonach sich Männer im wehrfähigen Alter bei Musterungsärzten und Kreiswehrersatzämtern gegen Schmiergeldzahlungen freikaufen. Obwohl im Rahmen der Generalmobilmachung für diese Gruppe eine Ausreisesperre gelte, verließen viele Personen mittels Bestechung das Land. Dafür würden jeweils mehrere Tausend Euro hingeblättert. Der Nichtregierungsorganisation Transparency International zufolge gehört die Ukraine zu den korruptesten Ländern Europas.

Grossi verhandelt über Schutz für AKW Saporischschja

In der russischen Ostsee-Exklave Kaliningrad sprach der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, mit russischen Vertretern über mögliche Schutzmaßnahmen für das von Moskau kontrollierte Atomkraftwerk Saporischschja in der Südukraine. "Ein Treffen zum richtigen Zeitpunkt", schrieb der Argentinier im Anschluss auf Twitter, ohne inhaltliche Details zu nennen.

Die russische Atombehörde Rosatom teilte mit, man habe die IAEA zu konreten Schritten aufgefordert, um den vorgeblichen Beschuss der Nuklearanlage durch ukrainische Truppen zu verhindern. Rosatom-Chef Alexej Lichatschow habe seinerseits Grossi über die von Russland getroffenen Maßnahmen zur Sicherheit der Anlage informiert.

Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte erklärt, Russland habe das Kraftwerksgelände vermint und plane, dort einen Terroranschlag durchzuführen. Das AKW liegt nahe der Front und war in der Vergangenheit mehrfach unter Beschuss geraten, was international die Sorge um einen möglichen Atomunfall nährte. Europas größtes Kernkraftwerk bezieht überdies sein Kühlwasser aus dem Kachowka-See, dessen Wasserspiegel nach der Zerstörung des Staudamms vor rund zwei Wochen absinkt. Die Wasservorräte in Kühlteichen des AKW sollen aber noch für mehrere Monate reichen.

jj/fab (dpa, afp, rtr, ap)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.