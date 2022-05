Ukraine aktuell: Finnland will zügigen NATO-Beitritt

Das Wichtigste in Kürze:

Finnland kündigt zügigen Antrag zur NATO-Aufnahme an

Nach Ankündigung aus Helsinki - Moskau droht dem Westen

Der Kreml verhängt Strafmaßnahmen gegen ehemalige Gazprom-Töchter

Die Kriegsparteien haben laut Menschenrechtlern Streumunition eingesetzt

Ukrainische Staatsanwältin kündigt Prozess wegen Kriegsverbrechen an

Als Folge des russischen Einmarschs in der Ukraine haben sich die Spitzen des finnischen Staates für einen NATO-Beitritt ausgesprochen. "Finnland muss unverzüglich einen Antrag auf NATO-Mitgliedschaft stellen", sagten Präsident Sauli Niinistö und Ministerpräsidentin Sanna Marin in Helsinki in einer gemeinsamen Erklärung.

Mehrere Diplomaten erklärten, dass die NATO-Bündnispartner davon ausgehen, dass Finnland rasch eine Mitgliedschaft gewährt werde. Dies würde den Weg für eine verstärkte Truppenpräsenz in Skandinavien während der einjährigen Ratifizierungsphase ebnen. Auch bei dem bisher ebenfalls neutralen EU-Land Schweden wird mit einem Beitrittswunsch gerechnet.

Moskau: "NATO bewegt sich unsere Richtung"

Ein NATO-Beitritt Finnlands wäre nach Einschätzung der Führung in Moskau "eindeutig" eine Bedrohung für Russland. Wie Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte, würde eine Ausweitung des Militärbündnisses und eine NATO-Annäherung an die russischen Grenzen "die Welt und unseren Kontinent nicht stabiler und sicherer machen". Russland werde die Folgen eines NATO-Beitritts Finnlands mit Blick auf seine eigene Sicherheit analysieren, sagte Peskow.

Kremlchef Wladimir Putin habe ohnehin bereits angewiesen, die Sicherheit der westlichen Flanke Russlands mit Blick auf die NATO-Aktivitäten zu stärken. "Die NATO bewegt sich in unsere Richtung", sagte Peskow. Alles hänge nun davon ab, wie sich der weitere Prozess der NATO-Erweiterung entwickele und welche militärische Infrastruktur an die Grenzen Russlands verlegt werde, sagte er.

Einer der engsten Verbündeten von Präsident Wladimir Putin warnte den Westen, dass die zunehmende militärische Unterstützung der Ukraine durch die USA und ihre Verbündeten einen Konflikt zwischen Russland und der NATO auslösen könnte. Der ehemalige Präsident und jetzige stellvertretende Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, sagte, ein solcher Konflikt mit der NATO berge immer das Risiko eines ausgewachsenen Atomkriegs.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg begrüßte den finnischen Wunsch zur NATO-Mitgl0iedschaft

Finnland hat 1300 Kilometer lange russische Grenze

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat den von der finnischen Führung geäußerten Wunsch zur Aufnahme in das Militärbündnis begrüßt. "Der Beitrittsprozess würde reibungslos und zügig verlaufen", erklärte Stoltenberg.

Finnland hat eine 1300 Kilometer lange Grenze und eine schwierige Vergangenheit mit Russland. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg blieb das Land neutral, um die Beziehungen zur damaligen Sowjetunion und dann Russland nicht zu belasten. Als EU-Mitglied ist Finnland aber bereits in einige gemeinsame militärische Strukturen eingebunden.

Russland sanktioniert Gazprom Germania

Russland hat gegen die Firma Gazprom Germania und andere ehemalige Tochterunternehmen seines staatlichen Gaskonzerns Sanktionen verhängt. Mit insgesamt 31 aufgelisteten Firmen dürften von russischer Seite keine Geschäfte mehr gemacht werden, hieß es aus Moskau. Die russische Regierung veröffentlichte eine Verfügung, nach der die Handelsverbote im Auftrag von Kremlchef Wladimir Putin in Kraft treten.

Gazprom Germania war Anfang April unter staatliche deutsche Kontrolle gestellt worden. Die Bundesregierung betonte in Berlin, die Versorgungssicherheit sei derzeit gewährleistet. Ein Sprecherin des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz sagte in Berlin: "Wir werten diese Ankündigungen aus. Noch liegen uns keine Details vor." Die Bundesregierung und die Bundesnetzagentur als Treuhänderin von Gazprom Germania seien bereits dabei, sich auf verschiedene Szenarien vorzubereiten.

Moskau will Anlegen von Gasvorräten verbieten

Gazprom Germania ist Eigentümerin weiterer wichtiger Unternehmen der deutschen Gaswirtschaft. Dazu gehören etwa der Gashändler Wingas, der unter anderem Stadtwerke beliefert und der Gasspeicherbetreiber Astora. Sie sind ebenfalls von den russischen Sanktionen betroffen.

Nach Angaben der russischen Agentur Interfax ist das Anlegen von Vorräten mit russischem Gas in den Speichern Europas künftig verboten. Unklar blieb, wie ein solches Verbot durchzusetzen wäre.

Video ansehen 02:23 Ukraine: Geflüchtete kehren nach Butscha zurück

HRW: Russland und Ukraine setzen Streumunition ein

Die russischen Streitkräfte haben in der Ukraine nach Erkenntnissen der Organisation Human Rights Watch (HRW) international geächtete Streumunition eingesetzt. Dadurch seien Hunderte Zivilisten getötet sowie Schulen, Wohn- und Krankenhäuser beschädigt worden, berichtete die Menschenrechtsorganisation in Genf. Human Rights Watch habe den russischen Einsatz solcher Munition in mehreren Städten dokumentiert, darunter in Charkiw und Mykolajiw.

Die ukrainische Armee habe solche Munition mindestens ein Mal eingesetzt. Dies sei in einem Dorf bei Charkiw erfolgt, das unter russischer Kontrolle war.

Seit 2010 gibt es einen internationalen Vertrag, nach dem Einsatz, Lagerung, Handel und Produktion von Streumunition verboten sind. Offiziell gilt er allerdings nur für die 110 Vertragsstaaten. Russland und die Ukraine gehören nicht dazu.

Erster Prozess wegen Kriegsverbrechen angekündigt

Die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft hat den ersten Prozess wegen Kriegsverbrechen gegen einen russischen Soldaten angekündigt. Laut einer Mitteilung des Büros der Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa wird ein 21-jähriger Russe beschuldigt, aus dem Fenster eines gestohlenen Autos heraus einen Zivilisten getötet zu haben, der Zeuge des Diebstahls war.

Iryna Wenediktowa, Generalstaatsanwältin der Ukraine, kündigt Prozesse wegen Kriegsverbrechen an

Nach einem Angriff auf seinen Konvoi in der Nordukraine am 28. Februar wollte der Soldat den Angaben zufolge mit vier Kameraden in dem gestohlenen Auto fliehen. Der 62-jährige Zivilist war demnach mit seinem Fahrrad unweit seines Hauses im Dorf Tschupachiwka unterwegs. Er war nicht bewaffnet.

UN: "Ungeheure Menschenrechtsverletzungen"

Nach UN-Angaben werden in der Ukraine seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs "ungeheure Menschenrechtsverletzungen" begangen. Das sagte die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, zum Auftakt einer Sondersitzung des UN-Menschenrechtsrats in Genf.

In der Region der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind nach Angaben des UN-Menschenrechtsrates bislang rund tausend Leichen geborgen worden. Viele der überprüften

Menschenrechtsverletzungen könnten als Kriegsverbrechen eingestuft werden. Das Ausmaß ungesetzlicher Tötungen, einschließlich der Indizien für Hinrichtungen in Gebieten nördlich von Kiew, sei schockierend, sagte Bachelet.

Der Rat wird im Laufe des Tages entscheiden, ob Ermittler mit einer offiziellen Untersuchung der Ereignisse in Raum Kiew und anderen Regionen seit der russischen Invasion beauftragt werden. Russland weist Vorwürfe zurück, dass bei dem von ihm so bezeichneten militärischen Sondereinsatz Zivilisten ein Ziel seien.

Kiew schlägt Tauschgeschäft für Mariupol vor

Die ukrainische Führung schlägt dem russischen Militär ein Tauschgeschäft für die im Stahlwerk Azovstal in Mariupol verschanzten letzten Verteidiger der Hafenstadt vor. Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschuk sagte: "Wir wollen unsere schwerverwundeten Jungs in einem humanitären Korridor aus Azovstal abtransportieren." Im Gegenzug lasse das ukrainische Militär russische Kriegsgefangene "nach Standardregeln für deren Austausch" frei. Die Verhandlungen dazu dauerten noch an.

Nach Angaben eines Sanitäters herrscht in dem Stahlwerk inzwischen ein absoluter Mangel an Medikamenten.

Rauch über dem Stahlwerk von Azovstal in Mariupol

Der weiträumige Industriekomplex ist die letzte Bastion der ukrainischen Truppen in der schwer zerstörten Hafenstadt Mariupol. Das russische Militär fordert von den Verteidigern die Kapitulation, die ukrainischen Truppen lehnen das kategorisch ab.

Scholz telefoniert mit Selenskyj

Bundeskanzler Olaf Scholz hat nochmals mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gesprochen. Nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Hebestreit informierte sich Scholz in dem Telefonat über den Verhandlungsprozess zwischen der Ukraine und Russland zur Beendigung des Krieges und die aktuelle Lage.

Selenskyj schrieb bei Twitter, er habe mit Scholz über Defensivhilfe, Kooperation im Energiesektor und schärfere Sanktionen gegen Russland gesprochen. Er lobte zugleich den Dialog zwischen beiden Ländern.

Video ansehen 13:28 Ukraine: Auslandskämpfer gegen Putin

Tschechen kämpfen in der Ukraine

Der tschechische Präsident Milos Zeman hat es mehr als 100 Bürgern seines Landes erlaubt, für die Ukraine in den Krieg zu ziehen. Er billigte entsprechende individuelle Anträge, wie ein Sprecher des Staatsoberhaupts in Prag mitteilte. Nach dem Wehrgesetz ist es tschechischen Bürgern normalerweise verboten, für fremde Armeen Kriegsdienst leisten.

Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte ausländische Freiwillige dazu aufgerufen, sich am Widerstand gegen die Ende Februar begonnene russische Invasion zu beteiligen. Tschechien ist seit 1999 Mitglied der NATO. Dessen Generalsekretär Jens Stoltenberg hat eine direkte Beteiligung der Allianz am Ukraine-Krieg wiederholt ausgeschlossen.

Siemens zieht sich aus Russland zurück

"Wir verurteilen den Krieg in der Ukraine und haben beschlossen, unsere industriellen Geschäftsaktivitäten in Russland in einem geordneten Prozess zu beenden", sagte Siemens-Chef Roland Busch. Damit zieht sich der Konzern nach rund 170 Jahren aus Russland zurück. Das Unternehmen habe Verfahren eingeleitet, um seinen Industriebetrieb und alle industriellen Geschäftsaktivitäten einzustellen. Nach der russischen Invasion in der Ukraine sei bereits das Neugeschäft eingestellt worden. Siemens erwirtschaftete zuletzt rund ein Prozent seines Gesamtumsatzes in Russland.

