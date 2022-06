Ukraine aktuell: "Extrem schwierige" Lage an der Front

Das Wichtigste in Kürze:

"Extrem schwierige" Lage an der Front

UNICEF erhält Erlös aus Versteigerung von Nobelpreis-Medaille

Bundeskanzler Scholz: Kremlchef Putin fürchtet Demokratien

US-Präsident Biden: Ukraine-Besuch "nicht wahrscheinlich"

Bundesnetzagentur warnt vor Gasmangellage im Winter

Die Ukraine hat Schwierigkeiten bei den Kämpfen im Osten des Landes eingeräumt. Der Gouverneur der Region Luhansk, Serhij Hajdaj, bezeichnet die Lage entlang der Front als "extrem schwierig". Die russische Armee habe einige Gebiete eingenommen und genügend Reserven für eine neue Großoffensive gesammelt. In der Großstadt Sjewjerodonezk seien russische Truppen in das Industriegebiet vorgedrungen. Dort werde bereits gekämpft, schrieb Hajdaj in seinem Telegram-Kanal. Ukrainische Truppen kontrollierten nur noch das Territorium des Chemiewerks Azot.

Auch Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, es gebe schwierige Kämpfe in Luhansk um die Städte Sjewjerodonezk und Lyssytschansk. Selenskyj hatte eine Verstärkung der russischen Angriffe im Vorfeld des EU-Gipfels am Donnerstag und Freitag vorausgesagt. Bei dem Treffen soll die Ukraine den Status eines EU-Beitrittskandidaten erhalten.

Spuren des Krieges bei Sjewjerodonezk

Krim meldet Attacke auf Förderplattformen

Die ukrainische Küstenverteidigung soll schwimmende Gasförderplattformen im Schwarzen Meer mit Raketen angegriffen haben. Bei einem von insgesamt drei Angriffen seien mindestens drei Menschen verletzt worden, teilte der von Moskau eingesetzte Gouverneur der Krim, Sergej Aksjonow, mit. Einige Menschen würden noch vermisst, 94 seien in Sicherheit gebracht worden, hieß es. Die Plattformen hatte das russische Militär im Zuge der Krim-Annexion 2014 besetzt.

Gesamte ukrainische Region Cherson auf russisches Fernsehen umgestellt

In der Region um die besetzte südukrainische Stadt Cherson werden nun überall russische statt ukrainische Fernsehsender ausgestrahlt. Spezialisten der russischen Armee hätten "den letzten der sieben Fernsehsendemasten in der Region Cherson neu konfiguriert für die Ausstrahlung russischer Sender", gab das Verteidigungsministerium in Moskau bekannt. Rund eine Million Einwohner in dem Gebiet könnten nun "kostenlos" die wichtigsten russischen Sender nutzen, darunter insbesondere diejenigen der staatlichen Sendergruppe VGTRK.

Die russische Armee hatte das an die annektierte Krim-Halbinsel grenzende Gebiet um Cherson bereits kurz nach Beginn ihrer Ukraine-Offensive Ende Februar eingenommen. Seitdem wird das Gebiet immer näher an Russland herangeführt. Vor anderthalb Wochen begann Russland mit der Ausgabe russischer Pässe, außerdem wurde der russische Rubel als Zahlungsmittel eingeführt.

Nobelpreis-Medaille für Flüchtlingskinder

Die 23-karätige Goldmedaille vor der Versteigerung

Der russische Journalist Dmitri Muratow hat bei der Versteigerung seiner Nobelpreis-Medaille in New York 103,5 Millionen Dollar erzielt. Das Geld geht nach Angaben des Auktionshauses Heritage Auctions an das Hilfsprogramm für geflüchtete ukrainische Kinder des UN-Kinderhilfswerks UNICEF. Den Zuschlag für die Medaille sicherte sich ein bisher anonym gebliebener Bieter per Telefon.

Muratow ist Chefredakteur der kremlkritischen Zeitung "Nowaja Gaseta". Ende März musste das Blatt sein Erscheinen einstellen, nachdem es von den Behörden wegen der Berichterstattung über die russische Invasion in der Ukraine mehrfach verwarnt worden war. Den Friedensnobelpreis hatte Muratow im vergangenen Jahr wegen seiner Verdienste um die Meinungsfreiheit gemeinsam mit der philippinischen Journalistin Maria Ressa erhalten.

Dmitri Muratow mit dem letzten Druck seiner Zeitung vom 28. März 2022

"Manche unterschätzten die Komplexität"

Der russische Staatschef Wladimir Putin​ führt aus Sicht von Bundeskanzler Olaf Scholz einen Kampf gegen Demokratien. "Putin scheint Angst davor zu haben, dass der Funke der Demokratie auf sein Land überspringen könnte. Deshalb betreibt er seit Jahren eine Politik, die eine Auflösung von NATO und EU zum Ziel hat", sagte Scholz in einem Interview des "Münchner Merkur". Putin wolle ein gespaltenes Europa und zurück zu einer Politik der Einflusszonen. Er müsse aber akzeptieren, dass in seiner Nachbarschaft eine Gemeinschaft von Demokratien und Rechtsstaaten immer enger zusammengewachsen sei.

Der Kanzler bekräftigte seine Forderung, Russland müsse die Truppen aus der Ukraine zurückziehen. "Es ist klar, dass ein Diktatfrieden nach Putins Gnaden inakzeptabel ist", betonte Scholz. Er verwies auch auf die EU-Sanktionen gegen Russland. "Die halten wir durch, solange es nötig ist."

Olaf Scholz in seinem Büro im Bundeskanzleramt in Berlin

Zu Vorwürfen, Deutschland liefere zu spät und zu wenige Waffen an das ukrainische Militär, sagte der Kanzler: "Vieles, was gerade hierzulande gesagt wird, ist einfach nicht wahr." Manche unterschätzten die Komplexität der Angelegenheit. "Wer glaubt, Kriegswaffen wären verfügbar wie Autos beim Händler, der irrt."

EU vor "historischer Entscheidung"

Deutschland und Frankreich haben an die anderen EU-Länder appelliert, der Ukraine den Status eines Beitrittskandidaten zu verleihen. Die Europäische Union stehe vor einem "historischen Moment", erklärte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Die Ukraine und auch das Nachbarland Moldau nicht einzuladen, wäre "eine fatale Entscheidung". Baerbocks französische Kollegin Catherine Colonna warb ebenfalls für eine "historische Entscheidung".

Video ansehen 01:26 Ukraine in "europäischen Kreis" aufnehmen

Aus Berlin verlautete, es liefen zwar noch "intensive Abstimmungen" in der Europäischen Union, aber es sehe gut aus, die nötige Einstimmigkeit auf dem EU-Gipfel in dieser Woche erzielen zu können. Es dürfe allerdings "keine Rabatte oder Abkürzungen" in dem langjährigen Beitrittsverfahren geben. Das hatte auch Bundeskanzler Olaf Scholz mehrfach betont.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in einer neuen Videoansprache, sein Land beweise jeden Tag, dass es schon Teil eines vereinten europäischen Werteraums sei. Russland sei sehr nervös wegen der Bestrebungen der Ukraine, der Europäischen Union beizutreten, fügte der Staatschef hinzu.

Borrell reagiert auf Kritik Russlands

Die EU hat nach russischer Kritik an Beschränkungen des Bahntransits zwischen der Ostsee-Exklave Kaliningrad und dem russischen Kernland eine Überprüfung von Leitlinien zu Sanktionen zugesichert. Vorsorglich werde man die rechtlichen Aspekte der Leitlinien zu Import- und Exportbeschränkungen für bestimmte Produkte noch einmal überprüfen, kündigte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell an. Der Kreml hatte zuvor die von Litauen ausgehenden Beschränkungen als "illegal" und "wirklich beispiellos" bezeichnet.

Litauen hat seit Samstag den Bahntransit von Waren über sein Territorium nach Kaliningrad verboten, die auf westlichen Sanktionslisten stehen. Laut dem Chef der Gebietsverwaltung in Kaliningrad, Anton Alichanow, betrifft dies 40 bis 50 Prozent aller Transitgüter, etwa Baumaterialien und Metalle. Die Exklave Kaliningrad um das ehemalige Königsberg liegt zwischen Litauen und Polen. Sie ist nur etwa 500 Kilometer von Berlin, aber mehr als 1000 Kilometer von Moskau entfernt.

Biden verzichtet wohl auf Ukraine-Besuch

US-Präsident Joe Biden wird im Rahmen seiner bevorstehenden Europareise voraussichtlich nicht die Ukraine besuchen. Ein Besuch in der Ukraine während dieser Reise sei "nicht wahrscheinlich", antwortete Biden auf entsprechende Reporterfragen in seinem Heimatstaat Delaware.

Joe Biden in Rehoboth Beach, wo er sich zu einem verlängerten Wochenende aufhielt

Ende Juni nimmt Biden in Deutschland am Gipfel der G7-Staaten im bayerischen Elmau teil, anschließend reist er nach Madrid zum NATO-Gipfel. Für Mitte Juli plant Biden eine Reise nach Israel und Saudi-Arabien. "Und dann werde ich direkt nach Hause kommen", sagte Biden.

Bundesnetzagentur macht sich Sorgen

Die Bundesnetzagentur sieht Fortschritte bei der Befüllung der Gasspeicher in Deutschland, fordert aber weitere Anstrengungen, um eine Gasmangellage im Winter zu vermeiden. "Wir sind bei der Befüllung jetzt bei über 57 Prozent", berichtete der Präsident der Bonner Behörde, Klaus Müller. "Wir haben etwas aufgeholt." In zwölf Wochen beginne aber bereits die Heizsaison. Wichtig seien die Gasflüsse. Diese seien nicht garantiert. "Im Kern führt Russland einen Wirtschaftskrieg gegen Europa, insbesondere gegen Deutschland."

Müller rief erneut Haushalte und Industrie zu Einsparungen auf. Er äußerte sich nicht dazu, ob in Kürze die zweite von drei Warnstufen des Notfallplans Gas ausgerufen wird. Seit Ende März gilt bereits die Frühwarnstufe. Im Fall einer Gasmangellage wäre die dritte Stufe fällig. Dann kann die Bundesnetzagentur in den Markt eingreifen und entscheiden, wer noch wieviel Gas erhält.

Erdgasspeicher in Rehden (Niedersachsen)

Der Branchenverband Kernenergie sprach sich für eine befristete Laufzeitverlängerung der letzten deutschen Atomkraftwerke aus. "Wir plädieren dafür, alle verfügbaren Quellen zu nutzen, um die Energiekrise besser zu überstehen", sagte ein Verbandssprecher dem "Münchner Merkur". Um einen Weiterbetrieb zu ermöglichen, sei aber Eile nötig. "Die Kraftwerke befinden sich im Abschaltungsprozess. Je länger man wartet, desto schwieriger wird es, sie wieder hochzufahren."

Die Beschaffung neuer Brennstäbe rechtzeitig vor dem Jahresende hält der Branchenverband für machbar. Zwar sei Russland ein traditioneller Lieferant. Uran gebe es aber auch in Australien oder Kanada, so der Sprecher. Doch auch hier sei Eile geboten: "Wenn wir mehr Uran wollen, müssen wir es bald bestellen, weil es nicht so schnell verfügbar ist."

RWE passt Personalplanung an

Der westdeutsche Energiekonzern RWE will die Frühverrentung von bestimmten Mitarbeitern verzögern. Damit reagiert der Konzern auf den vom Bundeswirtschaftsministerium geplanten Mehr-Einsatz von Kohlekraft. Zudem solle der absehbar höhere Personalbedarf über Einstellung von Ausgebildeten und vom externen Arbeitsmarkt gedeckt werden, sagte eine RWE-Sprecherin der Zeitung "Rheinische Post".

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will angesichts gedrosselter russischer Lieferungen den Einsatz von Gas für die Stromerzeugung und Industrie senken. Dafür sollen mehr Kohlekraftwerke zum Einsatz kommen. Experten der Denkfabrik Agora Energiewende rechnen deshalb mit steigenden Treibhausgasemissionen. Diese Maßnahme dürfe "allenfalls eine kurzfristige Notfallmaßnahme" sein, die unter anderem durch "einen schnelleren Ausbau der Erneuerbaren Energien" kompensiert werden müsse, sagte Simon Müller, Deutschland-Direktor von Agora, der "Rheinischen Post".

Ben Stiller informiert sich vor Ort

US-Filmstar Ben Stiller hat als Sonderbotschafter des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR die Ukraine besucht und Präsident Wolodymyr Selenskyj getroffen. "Ukrainer spüren die Unterstützung der ganzen Welt, vieler bekannter Menschen. Und Ben Stillers Besuch bestätigt das noch einmal", schrieb Selenskyj auf Instagram. Dazu postete er ein Video, das das Treffen der beiden zeigt.

Ben Stiller im ukrainischen Irpin

Stiller besuchte unter anderem den durch russische Truppen schwer zerstörten Kiewer Vorort Irpin. "Krieg und Gewalt richten Menschen auf der ganzen Welt zugrunde", sagte der 56-Jährige. "Niemand flieht einfach so aus seinem Zuhause. Schutz zu suchen ist ein Recht, das allen Menschen gewährt werden muss."

rb/nob/wa/gri (AFP, AP, dpa, epd, KNA, Reuters)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.