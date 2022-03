Ukraine aktuell: Evakuierung in Mariupol vorerst gestoppt

Die wichtigsten Informationen in Kürze:

Evakuierung in Mariupol vorerst gestoppt

Welternährungsprogramm warnt vor Nahrungsmittelkrise

Moskau nimmt Facebook und Twitter ins Visier

Blinken lehnt Flugverbotszone ab

Ukrainischer Botschafter will von Deutschland Patriot-Raketen

Eine von beiden Seiten vereinbarte Feuerpause, um Zivilisten aus zwei ukrainischen Städten in Sicherheit zu bringen, ist nach kurzer Zeit gescheitert. Die Stadtverwaltung von Mariupol teilte im Messengerdienst Telegram mit, die Evakuierung sei "aus Sicherheitsgründen verschoben" worden, weil die russischen Truppen weiterhin die Stadt und deren Umgebung bombardierten. Nach ukrainischen Angaben sollten 200.000 Menschen Mariupol und 15.000 Wolnowacha verlassen.

Die Bürgerinnen und Bürger wurden aufgerufen, wieder in Schutzräume zurückzukehren und auf weitere Informationen zu warten. Eigentlich war ein humanitärer Korridor für mehrere Stunden geplant. Wie die russische Agentur RIA und Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau meldet, hätten keine Ukrainer die humanitären Korridore bei Mariupol und Wolnowacha genutzt. Der russische Außenminister Sergej Lawrow bekräftigte, die russischen Streitkräfte griffen nur die militärische Infrastruktur der Ukraine an.

Stadtverwaltung: "Furchtbare humanitäre Situation"

Der strategisch wichtige Hafen von Mariupol steht nach Angaben von Bürgermeister Wadym Boitschenko nach tagelangen "rücksichtslosen" Angriffen unter russischer "Blockade". Sein Stellvertreter Sergej Orlow sprach von einer "furchtbaren" humanitären Situation in Mariupol, nachdem die 450.000-Einwohner-Stadt über 40 Stunden lang beschossen worden sei. Orlow warf den russischen Streitkräften auch Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser vor.



Mariupol und Wolnowacha: Brüchige Waffenruhe Raus aus Mariupol Russland hatte für die eingekesselten ukrainischen Städte Mariupol und Wolnowacha für Samstag eine Feuerpause und einen humanitären Korridor angekündigt. Doch schon am frühen Nachmittag waren alle Hoffnungen verflogen: Das Moskauer Verteidigungsministerium verkündete, die Ukrainer hätten die Möglichkeit nicht genutzt, um sich in Sicherheit zu bringen.

Mariupol und Wolnowacha: Brüchige Waffenruhe Medikamente und Lebensmittel fehlen Von "unerbittlichen Angriffen" der russischer Seite hatte Mariupols Bürgermeister Wadym Bojtschenko vor der angekündigten Feuerpause gesprochen. Er hatte gehofft, dass durch den humanitären Korridor auch Lebensmittel und Medikamente in die Stadt gebracht und wichtige Infrastruktur wieder instandgesetzt werden könnte.

Mariupol und Wolnowacha: Brüchige Waffenruhe Wolnowacha - abgeschnitten von der Außenwelt Auch die Infrastruktur von Wolnowacha mit rund 20.000 Einwohnern wurde durch russische Angriffe stark getroffen. Die Kleinstadt steht seit Tagen ebenfalls unter dem militärischen Druck der vorrückenden russischen Armee. (Anm. der Red: Dieses Bild von Wolnowacha wird über dpa von der russischen Staatsagentur TASS zur Verfügung gestellt.)

Mariupol und Wolnowacha: Brüchige Waffenruhe Raus aus Wolnowacha "Die humanitären Korridore und Wege sind mit der ukrainischen Seite abgestimmt“, hatte das Verteidigungsministerium in Moskau mitgeteilt. Zivilisten aus beiden Städten sollten während der Feuerpause auch mit privaten Fahrzeugen ihre Heimat verlassen können. (Anm. der Red: Dieses Bild von Wolnowacha wird über dpa von der russischen Staatsagentur TASS zur Verfügung gestellt.)

Mariupol und Wolnowacha: Brüchige Waffenruhe Luftschutzkeller im Sportzentrum Der Bürgermeister Mariupols hatte von einer Blockade der Stadt gesprochen. Ukrainische Kräfte hätten die "Eindringlinge" auch in der zweiten Woche des Krieges nicht in die Stadt gelassen. Die Bevölkerung hat sich derweil in improvisierten Bunkern versucht vor den Angriffen zu schützen.

Mariupol und Wolnowacha: Brüchige Waffenruhe Vorwurf: Angriffe auf Krankenhäuser Der stellvertretende Bürgermeiste von Mariupol, Sergej Orlow, warf den russischen Streitkräften auch Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser vor.

Mariupol und Wolnowacha: Brüchige Waffenruhe An der Frontlinie Mariupol liegt in der Nähe der früheren Frontlinie zwischen pro-russischen Separatisten aus der Ostukraine und der ukrainischen Armee. Die Einnahme der Hafenstadt würde einen Zusammenschluss der russischen Truppen mit Einheiten aus der Krim und dem Donbass ermöglichen. Autorin/Autor: Diana Hodali



Mariupol liegt am Asowschen Meer und hat knapp eine halbe Million Einwohner. Die angekündigte Evakuierung galt als Vorbote für die Einnahme der Hafenstadt. Dies würde einen Zusammenschluss der russischen Truppen mit Einheiten aus der Krim und dem östlichen Donbass ermöglichen.

Putin kritisiert Sanktionen

Der russische Präsident Wladimir Putin übte scharfe Kritik an westlichen Sanktionen gegen sein Land. Diese glichen einer Kriegserklärung, sagte er. In einer im staatlichen Fernsehen übertragenen Rede vor Flugbegleiterinnen, die der Präsident vor dem Internationalen Frauentag am Dienstag traf, begründete Putin die russische Invasion in der Ukraine abermals damit, dass dort die russischsprachige Bevölkerung sowie Russlands eigene Interessen verteidigt werden müssten. Zudem wiederholte er frühere Forderungen, die Ukraine müsse "entmilitarisiert" und "entnazifiziert" werden sowie einen neutralen Status haben.

Mehrmals Luftalarm in Kiew

Der Vormarsch auf die Hauptstadt der Ukraine dauert unterdessen an. "Die Hauptanstrengungen der Besatzer konzentrieren sich auf die Einkreisung Kiews", hieß es. Die Millionenmetropole erlebte mehrmals Luftalarm. Alle Bewohner sollten sich in Luftschutzbunkern in Sicherheit bringen. Auch die Millionenstadt Charkiw versuchen die russischen Truppen zu umzingeln. Im Osten hätten russische Soldaten vor, von den Separatistengebieten Luhansk und Donezk einen Landkorridor zur von Russland annektierten Halbinsel Krim zu schaffen, teilte der ukrainische staatliche Informationsdienst mit. Doch schlügen ukrainische Kräfte zurück und brächten Angreifern Niederlagen bei. Die Darstellung kann derzeit nicht unabhängig verifiziert werden, ebenso wenig wie russische Angaben.

Die NATO wirft den russischen Streitkräften in der Ukraine den Einsatz von Streubomben und anderen Waffenarten vor, die gegen das Völkerrecht verstoßen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen prangerte an, auch zivile Ziele würden zunehmend mit Bomben und Raketen attackiert. Russland streitet den Beschuss ziviler Ziele kategorisch ab. Nach UN-Angaben ist bisher der Tod von 331 Zivilisten dokumentiert, darunter 19 Kinder. Die Ukraine nennt weit höhere Zahlen. Auch die Angaben der Kriegsparteien zu Opfern unter der Zivilbevölkerung und zu gefallenen Soldaten lassen sich nur schwer überprüfen.

WFP: Versorgungslage in Ukraine schwierig

Das Welternährungsprogramm (WFP) der Vereinten Nationen äußerte sich besorgt über die Versorgungslage der Zivilbevölkerung in der Ukraine. "Die Lage für die Menschen in der Ukraine hat sich durch die erbitterten Kämpfe dramatisch zugespitzt", sagte der Direktor des WFP in Deutschland, Martin Frick, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Die Menschen harrten in Kellern aus und könnten nur unter größter Gefahr Besorgungen machen.

"Gerade aus Kiew und Charkiw erreichen uns Berichte, dass Nahrungsmittel ausgehen und Trinkwasser knapp wird", sagte Frick. Die Priorität der UN-Organisation sei es jetzt, Versorgungswege nach Kiew und zu den Epizentren des Konflikts zu etablieren, bevor die Kämpfe weiter eskalieren. Das WFP baue seine Präsenz in der ganzen Region aus, "aber es ist ein Wettlauf gegen die Zeit".

Aeroflot stoppt internationale Flüge

Die russische Fluggesellschaft Aeroflot stellt wegen der westlichen Sanktionen alle internationalen Flüge ein. Einzige Ausnahme sind Verbindungen nach Belarus, wie das Unternehmen mitteilte. Demnach werden Flüge ins Ausland am Samstagabend gestoppt. Flüge nach Russland soll es ab Dienstag vorerst nicht mehr geben. Inlandsflüge sind nicht betroffen.

Die russische Flugaufsicht empfiehlt zudem russischen Fluggesellschaften mit im Ausland geleasten Maschinen, Passagier- und Transportflüge einzustellen. Damit solle eine Beschlagnahmung der Maschinen aufgrund der westlichen Sanktionen verhindert werden. Die meisten europäischen Lufträume sind wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine mittlerweile für russische Fluglinien gesperrt.

ARD und ZDF stoppen Berichterstattung

Die russischen Behörden ordneten die Sperrung des Online-Netzwerks Facebook und des Kurznachrichtendienstes Twitter an. Die Medienaufsichtsbehörde Roskomnadsor erklärte zur Begründung, Facebook habe russische Medien "diskriminiert", indem es seit Oktober 2020 in 26 Fällen die Accounts von Kreml-treuen Medien beschnitten habe. Zudem schränkten die Behörden den Zugang zu den Websites der Deutschen Welle (DW) und weiterer unabhängiger Medien ein. Die ARD und das ZDF teilten ebenfalls mit, sie setzten ihre Berichterstattung aus dem Studio Moskau zunächst aus.

US-Außenminister Antony Blinken (vorne, 2. v. r.) bei einem Außenministertreffen in Brüssel

Blinken lehnt Flugverbotszone über Ukraine ab

US-Außenminister Antony Blinken bekräftigte das Nein der NATO zur Durchsetzung einer Flugverbotszone über der Ukraine. Wie NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg gesagt habe, trage man Verantwortung dafür, dass sich der Krieg nicht über die Ukraine hinaus ausbreite, sagte Blinken nach Gesprächen mit Alliierten in Brüssel. Eine Flugverbotszone könne nur umgesetzt werden, wenn man NATO-Flugzeuge in den ukrainischen Luftraum schicke und russische Flugzeuge abschieße. Dies könnte zu einem großen Krieg in Europa führen.

Präsident Joe Biden habe deutlich gemacht, dass man keinen Krieg mit Russland führen werde, ergänzte Blinken. Aber man werde große Anstrengungen mit Verbündeten und Partnern unternehmen, um den Ukrainern die Mittel zu geben, sich wirksam zu verteidigen.

Botschafter fordert deutsche Patriot-Raketen

Der ukrainische Botschafter in Berlin hat von Deutschland gefordert, "schwere Waffen" und Patriot-Flugabwehrsystemen zu liefern. Im Gespräch mit dem Fernsehsender "Welt" sagte Andrij Melnyk: "Diese Waffensysteme stehen auf der Liste, die wir gestern an die Bundesregierung geschickt haben." Man sei nun an einem Punkt, wo auch schwere Waffen geliefert werden müssten. "Jetzt ist auch ein Panzer für uns eine Defensivwaffe", so der Diplomat. Deutschland und andere NATO-Staaten unterstützen die ukrainischen Streitkräfte mit Waffen. Die Bundesregierung hat bereits 1000 Panzerfäuste und 500 Luftabwehrwaffen zur Verfügung gestellt, eine weitere Lieferung ist geplant.

Lauterbach will Kriegsverletzte in Deutschland versorgen

Die Bundesregierung bereitet sich darauf vor, Kriegsverletzte und kranke Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen und auf Krankenhäuser im gesamten Bundesgebiet zu verteilen. "Zu den Verwundeten des Krieges kommen noch diejenigen, die ihre medizinische Versorgung verlieren", sagte Gesundheitsminister Karl Lauterbach den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Dazu zählten Krebspatienten oder Dialyse-Patienten. "Weil wir mit sehr vielen Fällen rechnen, werden wir die Menschen auf die Bundesländer verteilen."

Direkte Telefonleitung

Die Streitkräfte der USA und Russlands haben inmitten des Ukraine-Kriegs eine direkte Telefonleitung aktiviert, um mögliche Missverständnisse und damit Zusammenstöße von Soldaten beider Länder zu verhindern. Die Leitung zwischen dem Europa-Hauptquartier der US-Streitkräfte in Stuttgart und dem russischen Verteidigungsministerium sei diese Woche eingerichtet worden, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby. Das sei wichtig, um "das Risiko von Fehlkalkulationen zu senken und in der Lage zu sein, in Echtzeit miteinander zu sprechen, sollte dies notwendig sein". Von Bedeutung sei dies auch, weil der Luftraum über der Ukraine direkt an NATO-Mitgliedstaaten angrenze.

