Ukraine aktuell: EU verurteilt russische "Kriegsverbrechen" in Mariupol

Das Wichtigste in Kürze:

EU sieht russische "Kriegsverbrechen" in Mariupol

Ukrainische Regierung weist russisches Ultimatum zurück

Mehrere Todesopfer bei Angriff auf Einkaufszentrum in Kiew

Erster Schichtwechsel in Tschernobyl seit fast vier Wochen

Biden will noch diese Woche Polen besuchen

"In Mariupol spielen sich massive Kriegsverbrechen ab", sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell vor Beratungen mit den EU-Außen- und Verteidigungsministern in Brüssel. Russland zerstöre die Ukraine ohne jeglichen Respekt für die Kriegsregeln.

Auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock kritisierte das Vorgehen des russischen Militärs in scharfen Worten. Letztlich müssten Gerichte darüber entscheiden, "aber für mich sind das klar und eindeutig Kriegsverbrechen", sagte die Grünen-Politikerin mit Blick auf Berichte über Angriffe gegen zivile Ziele wie etwa Krankenhäuser. Die Bilder, die die EU aus dem Kriegsgebiet erreichten, seien "einfach herzzerreißend". Dies mache es umso notwendiger, dass die Europäische Union und die Weltgemeinschaft, die an eine regelbasierte Ordnung glaubten, "dieses Regime isolieren müssen". Die Ministerin kündigte zudem ihre Zustimmung zu einer Verdopplung der EU-Militärhilfe für die Ukraine auf eine Milliarde Euro an.

Belagert: die ukrainische Hafenstadt Mariupol

Borrell forderte mit Blick auf den EU-Gipfel am Donnerstag eine weitere Verschärfung der Sanktionen gegen Russland, vor allem im Energiebereich. Auch Irland, Litauen und andere Mitgliedsländer sprachen sich dafür aus. Der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis warnte vor einer Sanktions-"Müdigkeit" in der EU und setzte sich für ein Ölembargo gegen Moskau ein. Die EU müsse bereit sein, bei den Sanktionen weiter zu eskalieren, sollte Russland den Krieg in der Ukraine weiter eskalieren.

Ukraine ignoriert russisches Ultimatum

Die Ukraine hat ein Ultimatum zur Übergabe der belagerten Hafenstadt Mariupol an die russischen Streitkräfte abgelehnt. "Es wird keine Kapitulation, kein Niederlegen der Waffen geben", sagte Vize-Regierungschefin Irina Wereschtschuk der "Ukrajinska Prawda" am Montagmorgen. Dies sei der russischen Seite bereits übermittelt worden.

Der russische Generalmajor Michail Misinzew hatte am Sonntagabend mit Blick auf die Lage in Mariupol erklärt, es habe sich dort eine "schreckliche humanitäre Katastrophe" entwickelt. "Allen, die ihre Waffen niederlegen, wird ein freies Geleit aus Mariupol garantiert." Dazu solle an diesem Montag morgen ein Korridor eingerichtet werden, so der Leiter des Nationalen Zentrums für Verteidigung. Laut Misinzew sollte auch Zivilisten ermöglicht werden, die Hafenstadt in Richtung Russland oder ukrainisch kontrollierte Gebiete zu verlassen.

Menschen fliehen aus Mariupol im Südosten der Ukraine

Nach russischer Darstellung befinden sich derzeit noch 130.000 Zivilisten in Mariupol. Der dortige Stadtrat hatte der Führung in Moskau zuletzt vorgeworfen, Einwohner gegen ihren Willen nach Russland gebracht zu haben. Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, bezeichnete entsprechende Berichte als "verstörend".

Konsul vergleicht Mariupol mit Stalingrad

Manolis Androulakis, Griechenlands Generalkonsul in Mariupol, berichtete nach seiner Rückkehr in die Heimat: "Mariupol wird sich in die Liste der Städte einreihen, die durch den Krieg völlig zerstört wurden - wie Guernica, Stalingrad, Grosny, Aleppo." Er rief die Menschen dazu auf, "ihre Stimmen zu vereinen, um einen Waffenstillstand zu fordern".

Androulakis war nach Auskunft des Außenministeriums in Athen der letzte EU-Diplomat, der Mariupol verließ. Er schilderte schlimme Szenen aus der Hafenstadt, in der er nach russischen Angriffen verstreute menschliche Gliedmaßen auf den Straßen gesehen habe. Die Zivilisten würden "blind" getroffen und seien "hilflos", sagte der Generalkonsul. Und er betonte: "Helden sind die Menschen, die dort geblieben sind und versuchen werden, ihr Leben von Grund auf neu aufzubauen."

Ein zerstörtes Hochhaus in Mariupol

Weitere Evakuierungen über Korridore erfolgt

Aus von Russland belagerten Gebieten sind nach ukrainischen Angaben am Sonntag fast 7300 Menschen herausgebracht worden. Vier von sieben humanitären Korridoren hätten funktioniert, sagte Vize-Regierungschefin Wereschtschuk. Rund 4000 Menschen wurden demnach aus der umkämpften Hafenstadt Mariupol nach Saporischschja gebracht. Weitere Evakuierungen habe es in der Region Kiew gegeben.

19 Kinder, die meisten von ihnen Waisen, wurden inzwischen aus einem Sanatorium in Mariupol geholt, wo sie seit Wochen festsaßen. Die Kinder im Alter von vier bis 17 Jahren seien in die von pro-russischen Separatisten kontrollierte Stadt Donezk gebracht worden, berichtete eine der Betreuerinnen der Nachrichtenagentur AFP.

Vize-Kommandeur der Schwarzmeerflotte getötet?

Bei den Gefechten um Mariupol soll auch der stellvertretende Kommandeur der russischen Schwarzmeerflotte getötet worden sein. Andrej Nikolajewitsch Pali sei "bei den Kämpfen zur Befreiung von Mariupol" ums Leben gekommen, berichtete der Gouverneur von Sewastopol, Michail Raswoschajew. Er machte dafür "ukrainische Nazis" verantwortlich. Die russische Marine reagierte bisher nicht auf die Bitte um eine Stellungnahme. Sewastopol liegt auf der 2014 von Russland annektierten Halbinsel Krim und ist der Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte.

Ein gepanzertes Fahrzeug verlässt ein Schiff der Schwarzmeerflotte (Archiv)

Erster Schichtwechsel in Tschernobyl seit fast vier Wochen

In der Atomruine von Tschernobyl hat es nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) zum ersten Mal seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine einen Schichtwechsel gegeben. "Die Ukraine hat die IAEA darüber informiert, dass etwa die Hälfte des Personals endlich nach Hause gehen konnte, nachdem es fast vier Wochen lang an dem von Russland kontrollierten Standort gearbeitet hatte", erklärte IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi. Die ukrainische Atomaufsicht habe zudem bestätigt, dass die Angestellten "durch andere ukrainische Mitarbeiter ersetzt wurden". Russische Soldaten hatten am 24. Februar die Kontrolle über das stillgelegte Atomkraftwerk im Norden der Ukraine übernommen. Rund hundert ukrainische Techniker waren seitdem auf dem Gelände eingeschlossen und arbeiteten fast vier Wochen am Stück ohne Ablösung.

Keine Gefahr mehr durch freigesetztes Ammoniak

Nach dem Austritt von hochgiftigem Ammoniak aus einem Chemiewerk in der Nähe der ukrainischen Stadt Sumy besteht nach Darstellung der Behörden keine Gefahr für die Bevölkerung. Das teilte der staatliche Zivilschutz auf Telegram mit. Er sprach von einem "leichten Ammoniak-Austritt". Durch Beschuss sei ein Tank beschädigt worden. Die betroffene Stelle sei abgedichtet worden. Den Angaben zufolge wurde ein Mitarbeiter des Unternehmens verletzt.

Der regionale Militärchef Dmytro Schywytzky hatte in der Nacht zum Montag an alle Bewohner im Umkreis von fünf Kilometern um das Chemiewerk "Sumychimprom" appelliert, möglichst Keller oder Wohnungen im Erdgeschoss aufzusuchen, um nicht mit dem Ammoniak in Kontakt zu kommen. Das stark stechend riechende Gas ist leichter als Luft, es steigt also nach oben. Nach Angaben des Zivilschutzes arbeiten Spezialisten daran, die Ammoniakwolke im Nordosten der Ukraine unschädlich zu machen. Eine unabhängige Klärung des Vorfalls vor Ort war nicht möglich.

Neue Gesprächsrunde zwischen Russland und Ukraine

Unterhändler der Ukraine und Russlands haben für diesen Montag eine neue Verhandlungsrunde per Videoschalte vereinbart. Am Morgen wollten die beiden Teams die Gespräche aufnehmen, sagte der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak am Sonntagabend der Nachrichtenagentur Unian. "Zuletzt haben Arbeitsgruppen beider Seiten intensiv gearbeitet." Am Montag vor einer Woche waren die bisher letzten Friedensgespräche auf höherer Ebene geführt worden.

Nach Ansicht Podoljaks könnten die Verhandlungen mit Moskau über ein Ende des Kriegs noch mehrere Wochen dauern. Allerdings gebe es inzwischen Anzeichen, dass Moskaus Position zuletzt "angemessener" und realistischer worden sei. Russland forderte die Neutralität der Ukraine sowie eine Entmilitarisierung des Nachbarlandes. Zudem verlangt die Regierung in Moskau die Anerkennung der Krim als russisches Staatsgebiet sowie die Unabhängigkeit der abtrünnigen sogenannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk. Die Ukraine hat bisher Kompromissbereitschaft bei den Gesprächen über die Neutralität des Landes signalisiert, fordert aber starke Sicherheitsgarantien des Westens. Zudem besteht Kiew auf territorialer Unversehrtheit.

"Feindlicher Beschuss" in Kiew

Bei einem Angriff auf ein Einkaufszentrum in der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind mindestens sechs Menschen getötet worden. Vor dem Einkaufszentrum Retroville im Nordwesten Kiews lagen am Morgen sechs Leichen, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur afp berichtet. Bürgermeister Vitali Klitschko hatte in der Nacht zunächst einen Toten gemeldet.

Feuerwehrleute bekämpfen den Brand in dem Kiewer Einkaufszentrum

Das zehnstöckige Gebäude war am späten Sonntagabend von einer gewaltigen Explosion erschüttert worden. Der gesamte südliche Teil des Einkaufszentrums und Autos auf einem Parkplatz wurden zerstört. Im Boden klafft ein mehrere Meter großer Krater. Feuerwehrleute und Soldaten suchten in den Trümmern nach weiteren Opfern. Der ukrainische Rettungsdienst hatte in der Nacht auf Facebook erklärt, "feindlicher Beschuss" habe mehrere Stockwerke des Einkaufszentrums im Stadtviertel Podilsky in Brand gesetzt. Auf Aufnahmen von Überwachungskameras, die die Behörden veröffentlichten, war eine große Explosion gefolgt von mehreren kleineren Detonationen zu sehen.

Video ansehen 01:47 Wohnhäuser und Einkaufszentrum in Kiew zerstört

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko hat für die ukrainische Hauptstadt eine weitere Ausgangssperre angekündigt. Sie soll von Montag 20.00 Uhr Ortszeit bis Mittwochmorgen 07.00 Uhr dauern. Läden, Apotheken und Tankstellen würden am Dienstag geschlossen bleiben, so Klitschko. Teile der Stadt werden immer wieder von russischen Truppen angegriffen. "Ich rufe alle auf, zu Hause zu bleiben oder in Schutzräumen, wenn der Alarm losgeht."

80 gefallene ukrainische Kämper in Riwne?

Bei einem russischen Angriff sind nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau im Nordwesten der Ukraine mehr als 80 Kämpfer getötet worden. Auf dem Truppenübungsplatz Nowa Ljubomyrka im Gebiet Riwne sei mit Raketen ein Zentrum zur Vorbereitung von Nationalisten und Söldnern zerstört worden, teilte das Ministerium mit. Zudem sei in einem Vorort von Kiew ein Stützpunkt der ukrainischen Streitkräfte eingenommen worden. Dabei hätten sich mehr als 60 Soldaten und Offiziere ergeben. Die Angaben aus dem Kriegsgebiet lassen sich nur schwer oder nicht überprüfen.

"Ein großflächiger und hinterhältiger Krieg"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in einer Video-Botschaft Russland mit Nazi-Deutschland gleichgesetzt und dem Kreml einen Plan zur Auslöschung der Ukraine vorgeworfen. "Hört darauf, was jetzt in Moskau gesagt wird: 'Endlösung', aber jetzt bereits in Bezug auf die ukrainische Frage", sagte Selenskyj in einer Rede vor Abgeordneten des israelischen Parlaments. Das 44-jährige Staatsoberhaupt mit jüdischen Wurzeln erinnerte dabei an die sogenannte "Endlösung der Judenfrage", wie die Ermordung von Millionen Juden in Europa durch Nazi-Deutschland genannt wurde.

Video ansehen 00:36 Selenskyj spricht vor der Knesset

Der vor etwas mehr als drei Wochen begonnene russische Einmarsch in die Ukraine sei nicht nur eine "militärische Spezialoperation" - wie der Krieg in Russland bezeichnet wird, betonte Seleskyj. "Das ist ein großflächiger und hinterhältiger Krieg, der auf die Vernichtung unseres Volkes, unserer Kinder, unserer Familien, unseres Staates abzielt." Die Ukraine befinde sich damit in einer ähnlich prekären Situation wie der jüdische Staat im Nahen Osten. Im Hinblick auf die ständigen russischen Raketenangriffe sagte Selenskyj: "Jeder in Israel weiß, dass Ihre Raketenabwehr die beste ist. Jeder weiß, dass Ihre Waffen stark sind." Für ihn stelle sich daher die Frage, warum Israels Regierung bisher weder Waffen an Kiew geliefert noch sich den westlichen Sanktionen gegen Moskau angeschlossen habe.

Selenskyjs Videobotschaft an die Knesset wurde auch öffentlich gezeigt

Israels Außenminister Yair Lapid ging auf Selenskyjs Vorwurf nicht ein. Er erklärte lediglich, dass Israel der ukrainischen Bevölkerung so viel wie möglich helfen werde. Ministerpräsident Naftali Bennett hatte zuletzt versucht, zwischen Russland und der Ukraine zu vermitteln.