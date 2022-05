Ukraine aktuell: EU-Parlament will Sanktionen gegen Ex-Kanzler Schröder

Das Wichtigste in Kürze:

EU-Parlament will Strafmaßnahmen gegen Ex-Kanzler Schröder

Bundestag entzieht Altkanzler Schröder Sonderrechte

Scholz: Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen

Rotes Kreuz registriert hunderte Kriegsgefangene aus Azov-Stahlwerk

USA erwarten, dass Finnland und Schweden der NATO beitreten können

Das Europaparlament hat sich mit großer Mehrheit für EU-Sanktionen gegen den früheren deutschen Kanzler Gerhard Schröder ausgesprochen. Grund ist die anhaltende Tätigkeit des SPD-Politikers für russische Staatsunternehmen wie den Energiekonzern Rosneft. Die Resolution des Parlaments dürfte den Druck auf die zuständige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und den Außenbeauftragten Josep Borrell erhöhen, einen Vorschlag für die Aufnahme Schröders auf die EU-Sanktionsliste vorzulegen. Sollte dieser gebilligt werden, könnten Vermögenswerte Schröders in der Europäischen Union eingefroren werden

Bundestag entzieht Altkanzler Gerhard Schröder Sonderrechte

Der Haushaltsausschuss hat die Auflösung des Büros von Altkanzler Gerhard Schröder beschlossen. Das verbliebene Personal soll anderweitige Aufgaben übernehmen, hieß es in einem Antrag der Ampel-Koalition, der im Ausschuss eine Mehrheit fand. Anrecht auf ein Ruhegehalt und auf Personenschutz hat der Altkanzler aber weiterhin. Die Union hätte dem SPD-Politiker am liebsten auch sein Ruhegehalt gestrichen. Sie warf Schröder unter anderem vor, dem internationalen Ansehen Deutschlands zu schaden.

Schröder steht wegen seiner Russland-Kontakte, seiner Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin und seiner Posten bei russischen Staatskonzernen massiv in der Kritik. Der heute 78-Jährige war von 1998 bis 2005 Bundeskanzler. Danach übernahm er Aufgaben unter anderem für die Pipeline-Gesellschaft Nord Stream, die russische Gazprom und den Energiekonzern Rosneft. Weil er sich davon nach Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine nicht distanzierte, forderte ihn die SPD-Spitze zum Parteiaustritt auf. Es gibt auch Anträge auf einen Parteiausschluss.

Kanzler Scholz lehnt Diktatfrieden strikt ab

Bundeskanzler Olaf Scholz hat einem von Russland militärisch durchgesetzten Diktatfrieden in der Ukraine eine klare Absage erteilt. "Einen Diktatfrieden wird es nicht geben, weil die Ukrainer ihn nicht akzeptieren und wir auch nicht", sagte Scholz in einer Regierungserklärung im Bundestag in Berlin. "Uns alle eint ein Ziel: Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen, die Ukraine muss bestehen", betonte er. Erst wenn Russlands Präsident Wladimir Putin begreife, dass er die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine nicht brechen könne, "wird er bereit sein, ernsthaft über Frieden zu verhandeln", sagte der Bundeskanzler. Dafür sei es wichtig, die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine zu stärken.

Scholz sicherte der Ukraine weitere deutsche Unterstützung zu - bei Sanktionen gegen Russland, der Aufnahme ukrainischer Geflüchteter, wirtschaftlicher Hilfe und "ja, auch bei der Lieferung von Waffen einschließlich schwerem Gerät".

Der SPD-Politiker wies darauf hin, diese Unterstützung sei in Deutschland nicht unumstritten. Er wolle daher klarstellen: "Einem brutal angegriffenem Land bei der Verteidigung zu helfen, darin liegt keine Eskalation." Vielmehr sei dies ein Beitrag, den Angriff zu beenden.

Keine schnelle EU-Mitgliedschaft

Der Kanzler ging auch auf den angestrebten EU-Beitritt der Ukraine ein und dämpfte Hoffnungen auf eine schnelle Mitgliedschaft. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron habe Recht, wenn er darauf hinweise, dass der Beitrittsprozess "keine Sache von ein paar Monaten oder einigen Jahren" sei, sagte Scholz. Aus Fairness gegenüber anderen Beitrittskandidaten dürfe es "keine Abkürzungen" in die EU geben.

Rotes Kreuz registriert hunderte Kriegsgefangene aus Azov-Stahlwerk

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) hat hunderte ukrainische Kriegsgefangene aus dem Azov-Stahlwerk in Mariupol registriert. Auf russische und ukrainische Bitten hin habe ein IKRK-Team am Dienstag vor Ort begonnen, bei ukrainischen Kämpfern, die das Stahlwerk verließen, persönliche Daten abzufragen. Darunter seien auch Verwundete, hieß es. Die Prozedur dient dazu, nachverfolgen zu können, wo sich die Kriegsgefangenen befinden - und sie dabei zu unterstützen, im Kontakt mit ihren Angehörigen zu bleiben. Das IKRK erklärte, es beteilige sich nicht am Transport der Kriegsgefangenen und verwies auf die Verpflichtung aller Vertragsstaaten der Genfer Konventionen, dem Roten Kreuz Zugang zu Kriegsgefangenen zu gewähren.

Weitere ukrainische Soldaten aus Stahlwerk in Gefangenschaft

Russland hat nach eigenen Angaben hunderte weitere ukrainische Soldaten aus dem belagerten Stahlwerk in Mariupol gefangengenommen. In den vergangenen 24 Stunden hätten sich weitere 771 Kämpfer der Asow-Brigade ergeben, teilte das Verteidigungsministerium mit. "Insgesamt haben sich seit dem 16. Mai 1.730 Kämpfer ergeben, darunter 80 Verwundete."

Busse brachten am Dienstag ukrainische Kämpfer aus dem Stahlwerk in russisch besetztes Gebiet

Das Ministerium veröffentlichte ein Video, auf dem zu sehen ist, wie Soldaten, die sich offenbar ergeben haben, den Industriekomplex verlassen. Manche von ihnen sind sichtlich verletzt, einige gehen auf Krücken. Russische Soldaten tasten die Gefangenen ab und kontrollieren ihre Taschen. Die Ukraine und Russland machen widersprüchliche Angaben dazu, wie viele Kämpfer, die sich seit Wochen in den Bunkern und Tunneln des riesigen Werkgeländes verschanzt haben, kapituliert haben.

Soldaten, die medizinische Behandlung benötigten, seien in ein Krankenhaus in Nowoasowsk gebracht worden, erklärte Moskau weiter. Die Stadt liegt in russisch kontrolliertem Gebiet. Kiew hofft auf einen Gefangenenaustausch der Soldaten aus Mariupol mit Russland. Russische Behörden haben aber mehrfach betont, dass zumindest ein Teil der Gefangenen nicht als Soldaten, sondern als Neonazi-Kämpfer angesehen werde.

USA werfen Russland Misshandlungen in Mariupol vor

Die USA beschuldigen die russischen Streitkräfte, schwere Misshandlungen in der umkämpften Hafenstadt Mariupol verübt zu haben. Ein US-Vertreter sagte, die russischen Soldaten hätten ukrainische Beamte dort "verprügelt" und mit "Stromschlägen" malträtiert. Außerdem würden sie "Häuser plündern". Russische Beamte seien "besorgt, dass diese Taten die Einwohner von Mariupol noch mehr zum Widerstand gegen die russische Besatzung anspornen könnten". Die Stadtverwaltung von Mariupol teilte auf Telegram mit, die Russen versuchten, den "Handelshafen wieder in Ordnung zu bringen, um Getreide, Metallwaren und andere Produkte im Wert von Millionen Dollar zu exportieren". Es handle sich um "Diebstahl".

Drei weitere Monate Kriegsrecht

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bereitet die Bevölkerung seines von Russland angegriffenen Landes auf einen längeren Krieg vor. In seiner abendlichen Videoansprache machte er den Menschen in den russisch besetzten Gebieten im Süden zugleich Hoffnung, dass die Ukraine sie befreien werde. "Cherson, Melitopol, Berdjansk, Enerhodar, Mariupol und alle unsere Städte und Gemeinden, die unter Besatzung, unter vorübergehender Besatzung sind, sollen wissen, dass die Ukraine zurückkehren wird", sagte er. Wie lange dies dauern werde, hänge von der Lage auf dem Schlachtfeld ab.

In diesen Zusammenhang verkündete er auch die Verlängerung des Kriegsrechts und der allgemeinen Mobilmachung um weitere 90 Tage bis zum 23. August. Einen Tag später feiert die Ukraine traditionell ihren Unabhängigkeitstag. "Unsere Armee und alle, die den Staat verteidigen, müssen über alle rechtlichen Mittel verfügen, um in Ruhe zu agieren", sagte Selenskyj.

Zerstört russisches Kriegsgerät bei Charkiw

Präsidentenberater Oleksiy Arestowytsch rechtfertigte die Verlängerung des Kriegsrechts um 90 Tage. Der vom russischen Präsidenten Putin begonnene Krieg werde bis in den Herbst dauern, sagte Arestowytsch im ukrainischen Fernsehen. Man mache der Bevölkerung nur falsche Hoffnung, wenn das Kriegsrecht wie bisher immer nur um 30 Tage verlängert werde. Im Krieg sei eine ehrliche Kommunikation mit der Gesellschaft notwendig.

Der Gesetzentwurf zur Verlängerung des Kriegsrechts muss noch durch das Parlament in Kiew gebilligt werden, die Bestätigung durch die Abgeordneten gilt als sicher.

Türkei bleibt vorerst bei Veto zu NATO-Beitritt von Schweden und Finnland

Die US-Regierung ist optimistisch, dass der Widerstand der Türkei gegen einen NATO-Beitritt von Finnland und Schweden überwunden werden kann. Der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, sagte, er sei "zuversichtlich", dass auf die "Sorgen der Türkei" eingegangen werden könne und dass die beiden skandinavischen Länder letztlich dem westlichen Verteidigungsbündnis beitreten könnten. "Wir haben ein sehr gutes Gefühl, wo das hinführen wird."

Ähnlich äußerte sich Präsident Joe Biden. Auf die Frage eines Journalisten, ob die Türkei umgestimmt werden könne, sagte Biden: "Ich fahre nicht in die Türkei, aber ich denke, wir werden das schon hinkriegen."

Mevlut Cavusoglu (l) und Antony Blinken diskutieren die NATO-Norderweiterung in New York

US-Außenminister Antony Blinken traf in New York seinen türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu. Dieser nannte die Gespräche mit seinem US-Kollegen "äußerst positiv". Blinken habe gesagt, dass die Sorgen der Türkei legitim seien, so Cavusoglu. Die Türkei verstehe die Sicherheitssorgen Finnlands und Schwedens. Es müsse aber auch auf die türkischen Sicherheitsbedenken eingegangen werden. Die Türkei begründet ihren Widerstand mit der angeblichen Unterstützung der beiden Nordländer für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK und die Kurdenmiliz YPG in Syrien.

Schweden und Finnland hatten am Mittwoch gemeinsam ihre Mitgliedsanträge bei der NATO eingereicht. Sie wollen dem westlichen Militärbündnis unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine beitreten. Beide Staaten verfolgten bisher eine Politik der militärischen Bündnisfreiheit.

USA eröffnen wieder Botschaft in Kiew

Die USA haben ihre Botschaft in der ukrainischen Hauptstadt Kiew nach dreimonatiger Schließung wieder geöffnet. Außenminister Antony Blinken sagte: "Das ukrainische Volk hat mit unserer Sicherheitsunterstützung sein Heimatland gegen den skrupellosen russischen Einmarsch verteidigt, und als Folge dessen weht die 'Stars and Stripes' (die US-Nationalflagge) wieder über der Botschaft."

Washington hatte seine diplomatische Vertretung in Kiew zehn Tage vor Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine am 24. Februar geschlossen und die Botschaftsaktivitäten zunächst vorübergehend in die westukrainische Stadt Lwiw und dann nach Polen verlegt.

Die neue US-Botschafterin in Kiew, Bridget Brink (Archivfoto)

Kurz nach der Wiedereröffnung der Botschaft bestätigte der US-Senat die Karrierediplomatin Bridget Brink für den Posten der Botschafterin für die Ukraine bestätigt. Brink war bislang die US-Gesandte in der Slowakei. Zuvor hatte sie unter anderem im Außenministerium in Washington als Expertin für Osteuropa und den Kaukasus sowie als stellvertretende Botschafterin in Usbekistan und Georgien gearbeitet.

Baerbock: Russland nutzt Hunger als Kriegswaffe

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat Russland vorgeworfen, die Blockade von Getreideexporten aus der Ukraine als Kriegswaffe einzusetzen. "Russland hat einen Kornkrieg begonnen, der eine globale Nahrungsmittelkrise angefacht hat", sagte Baerbock bei einem von den USA abgehaltenen Außenministertreffen bei den Vereinten Nationen in New York. Moskau tue dies, indem es nicht nur ukrainische Häfen blockiere, sondern auch Silos, Straßen, Eisenbahnen und Felder zerstöre.

Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock: "Russland hat einen Kornkrieg begonnen"

"Russland führt seinen brutalen Krieg nicht nur mit Panzern, Raketen und Bomben", sagte Baerbock weiter. "Russland führt diesen Krieg mit einer anderen schrecklichen und leiseren Waffe: Hunger und Entbehrung." Dies passiere in einer Zeit, in der im Nahen Osten und in Afrika bereits Millionen von Hunger bedroht seien - durch die Klimakrise, die COVID-Pandemie und regionale Konflikte.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres forderte, "Russland muss den sicheren Export von in ukrainischen Häfen gelagertem Getreide zulassen". Es sei notwendig, den extrem wichtigen Getreideproduzenten Ukraine wieder an den Weltmarkt zu bringen - genauso wie von Russland und Belarus produzierte Lebens- und Düngemittel. Der von Russland begonnene Krieg drohe, viele Millionen Menschen in eine Ernährungsunsicherheit zu stürzen und eine Krise auszulösen, "die Jahre andauern könnte".

Der Export von Getreide über die ukrainischen Häfen im Schwarzen Meer ist wegen des russischen Angriffskrieges zum Erliegen gekommen. Dies bedroht Lieferungen vor allem nach Afrika und Asien. Nach Angaben der Bundesregierung unterbindet Russland in der Ukraine die Ausfuhr von 20 Millionen Tonnen Getreide.

Weizenlager in der Ukraine

Den Vereinten Nationen zufolge hat der weltweite Hunger einen neuen Höchststand erreicht. Die Zahl der Menschen mit starker Ernährungsunsicherheit habe sich in den vergangenen zwei Jahren von 135 auf heute 276 Millionen erhöht. Mehr als eine halbe Million Menschen sei vom Hungertod bedroht - fünf Mal mehr als noch 2016. Der Krieg in der Ukraine facht diese Entwicklung weiter an: Zusammen produzieren die Ukraine und Russland fast ein Drittel des Weizens und der Gerste der Welt und die Hälfte des Sonnenblumenöls.

EU vereinbart verpflichtende Gasreserven

Zur Sicherung der Energieversorgung in der EU müssen Gasspeicher künftig vor dem Winter zu einem Mindestmaß befüllt werden. Vertreter der EU-Staaten und des Europaparlaments einigten sich am Donnerstag auf ein entsprechendes Gesetz. Es sieht vor, dass die Gasspeicher in diesem Jahr bis zum 1. November zu 80 Prozent gefüllt werden, und in den kommenden Jahren zum gleichen Stichtag zu 90 Prozent. Die Verpflichtung soll Ende 2025 auslaufen, wie der Rat der EU-Staaten mitteilte. Die EU-Institutionen verständigten sich zudem darauf, Vorräte an Flüssiggas (LNG) bei den Speichermengen mitzuzählen.

Ein Erdgasspeicher in Harsefeld westlich von Hamburg

Die EU-Kommission hatte das Gesetz im März vorgeschlagen, um die Gasversorgung angesichts des Kriegs in der Ukraine zu sichern und Preisausschläge einzudämmen. Die EU hat sich vorgenommen, so schnell wie möglich von russischen Energie-Lieferungen loszukommen. In Deutschland gilt bereits seit dem 30. April ein neues Gasspeichergesetz, nach dem die Speicher schon zum 1. November dieses Jahres zu 90 Prozent gefüllt sein müssen.

Russland erwartet geringere Öl- und Gasförderung

Angesichts westlicher Sanktionen rechnet die russische Regierung im laufenden Jahr mit einem Rückgang bei der Förderung ihrer wichtigen Exportgüter Öl und Gas. Die Förderung von Öl und Ölkondensat könnte um etwa neun Prozent auf 475,3 Millionen Tonnen sinken nach 524 Millionen Tonnen im Jahr 2021. Diese Prognose veröffentlichte das Wirtschaftsministerium in Moskau. Der Ölexport werde mit 228,3 Millionen Tonnen nahezu stabil bleiben nach 231,0 Millionen Tonnen im Jahr 2021. Vergangenes Jahr waren für 2022 aber noch deutlich höhere Exporte erwartet worden.

Die Gewinnung von Gas und Gaskondensat könnte auf 721 Milliarden Kubikmeter sinken nach 764 Milliarden Kubikmeter vergangenes Jahr, meldeten russische Nachrichtenagenturen. Das Ministerium prognostizierte für 2022 die Ausfuhr von 185 Milliarden Kubikmeter nach 206 Milliarden Kubikmeter im Jahr zuvor. Auch hier waren die letzten Vorhersagen für dieses Jahr noch optimistischer gewesen. Wegen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine bemühen sich EU-Mitglieder und andere westliche Staaten, ihre Importe von Öl und Gas aus Russland zu verringern. Als Strafmaßnahme werden die russischen Energieförderer zudem nicht mehr mit westlicher Technologie oder Ersatzteilen beliefert.

Trudeau nennt Schließung von CBC-Büros in Moskau inakzeptabel

Kanadas Premierminister Justin Trudeau hat die von der russischen Regierung angeordnete Schließung der Moskauer Büros des kanadischen Senders CBC verurteilt. Die Schließung der CBC-Büros durch den Kreml sei "inakzeptabel". Journalisten müssten "frei von Zensur, Einschüchterung und Einmischung" arbeiten können. Die Wahrheit sei, dass verantwortungsvoller Journalismus, das Teilen dessen, was tatsächlich mit Bürgern passiert, eine tiefe Bedrohung für Putin und seinen illegalen Krieg und seine autoritären Tendenzen sei, sagte Trudeau vor Journalisten in Ottawa. Russland blockiert die Arbeit zahlreicher ausländischer Sender in Moskau, darunter auch die der Deutschen Welle.

Leben in den Trümmern des eigenen Hauses in der Region Wyschhorod bei Kiew

G7-Hilfspaket für die Ukraine geplant

Die Finanzminister und Notenbankchefs der sieben führenden Industrienationen (G7) beraten an diesem Donnerstag und Freitag in Bonn und Königswinter über die Finanzierung der Ukraine. Der von Russland angegriffene Staat benötigt in etwa 15 Milliarden Euro, um in den nächsten drei Monaten liquide zu bleiben. Es wird erwartet, dass die USA rund die Hälfte der Summe beisteuern. US-Finanzministerin Janet Yellen hat die EU sowie die G7-Partner Japan, Kanada und Großbritannien aufgerufen, mehr zu tun.

Deutschland will als G7-Gastgeber laut Regierungskreisen sein Engagement ausweiten. Zahlen sind bislang nicht durchgesickert. Die Ukraine hofft, dass die Gelder überwiegend als Zuschüsse gewährt werden, die anders als Kredite nicht zurückgezahlt werden müssten.

