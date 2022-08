Ukraine aktuell: Erstes Schiff mit ukrainischem Getreide verlässt Odessa

Das erste Schiff seit Monaten mit ukrainischem Getreide für den Weltmarkt hat nach türkischen Angaben den Hafen von Odessa verlassen. Es sei vereinbart worden, dass das unter der Flagge von Sierra Leone fahrende Frachtschiff "Razoni" mit einer Ladung von 26.000 Tonnen Mais in Richtung Libanon ausläuft, teilte das türkische Verteidigungsministerium mit. Andere Lieferungen sollen demnach folgen.

Am 22. Juli hatten die Ukraine und Russland sich auf ein von der Türkei und den Vereinten Nationen vermitteltes Abkommen zum Getreide-Export geeinigt. Die Ukraine und Russland verpflichten sich darin, sichere Korridore für die Frachtschiffe auf dem Schwarzen Meer zu respektieren und dort auf militärische Aktivitäten zu verzichten.

Am vergangenen Mittwoch war in Istanbul das im Abkommen vorgesehene Koordinationszentrum für den Getreideexport eröffnet worden. Dort sollen Vertreter der Ukraine und Russlands sowie der Türkei und der Vereinten Nationen künftig gemeinsam die sichere Durchfahrt ukrainischer Frachtschiffe auf den festgelegten Routen überwachen. Die Schiffe sollen außerdem in Istanbul bei ihrer Ankunft und Abfahrt inspiziert werden, um heimliche Waffenlieferungen zu verhindern.

In den ukrainischen Häfen sind wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine seit Ende Februar bis zu 25 Millionen Tonnen Getreide blockiert. Die Ukraine zählt zu den weltgrößten Exporteuren von Weizen und anderem Getreide. Die Exportblockade trifft insbesondere ärmere Länder, die stark von Importen aus Russland und der Ukraine abhängig sind.

Wolodymyr Selenskyj kürzlich beim Truppenbesuch im Süden der Ukraine

Selenskyj: "Kein Angriff bleibt unbeantwortet"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eine Reaktion auf "einen der brutalsten Bombenangriffe" auf Mykolajiw im Süden seines Landes angekündigt. "Kein russischer Angriff bleibt von unseren Militärs und Geheimdienstlern unbeantwortet", sagte Selenskyj in einer neuen Videoansprache. Der Staatschef erinnerte in diesem Zusammenhang an Olexij Wadaturskyj, den Besitzer eines der größten ukrainischen Getreidehandelsunternehmen, der in Mykolajiw getötet wurde. Wadaturskyj wurde 74 Jahre alt. Auch seine Frau Rajissa sei ums Leben gekommen, hieß es.

Wie zuvor bereits der ukrainische Generalstab berichtete Selenskyj von Truppenverlegungen der Russen in besetzte Gebiete im Süden. "Ein Teil der russischen Kräfte wird von seinen Positionen im Osten in den Süden verlegt - in die Gebiete Cherson und Saporischschja. Aber das wird ihnen dort nicht helfen", meinte der Präsident. Dank aus dem Westen gelieferter Waffen hatte die Ukraine in Cherson zuletzt mehrere Gegenoffensiven gestartet, die nach Einschätzung des britischen Geheimdienstes erfolgreich waren.

Odessa: Schwarzmeer-Region unter Beschuss

Die Ukraine hat neue russische Raketenangriffe auf die Schwarzmeer-Region Odessa gemeldet. Der Stadtrat von Odessa teilte unter Berufung auf das Kommando Süd der ukrainischen Armee mit, zwei russische Raketen vom Typ "Iskander" seien von der Halbinsel Krim aus abgeschossen worden. Sie seien in einem Steinbruch eingeschlagen, hieß es.

Zuvor waren auf der seit 2014 von Russland annektierten Krim Feierlichkeiten zum "Tag der Marine" abgesagt worden - unter Verweis auf einen angeblichen Drohnen-Angriff der Ukrainer. Die ukrainische Marine teilte hingegen mit, die Russen hätten den Vorfall "erfunden".

Neubauer: AKW-"Streckbetrieb" wäre vertretbar

Mit Blick auf eine mögliche Verschärfung der Energiekrise in Deutschland hält die bekannte Klimaaktivistin Luisa Neubauer eine auf wenige Monate begrenzte Laufzeitverlängerung für deutsche Atomkraftwerke für akzeptabel. Der sogenannte Streckbetrieb mit alten Brennstäben "wäre ein Provisorium und keine grundlegende Weichenstellung", sagte Neubauer dem "Tagesspiegel" (Montagsausgabe). Zugleich bezweifelte sie allerdings den Nutzen einer solchen Maßnahme.

Luisa Neubauer von der Bewegung "Fridays for Future" (Archiv)

Wegen der Befürchtung eines Stopps russischer Gaslieferungen wird derzeit über eine mögliche Verlängerung der Laufzeiten der drei letzten noch laufenden Atomkraftwerke in Deutschland diskutiert. Union und FDP werben dafür, SPD und insbesondere Grüne sind nach wie vor skeptisch. Nach geltendem Atomrecht müssten alle Meiler Ende Dezember vom Netz gehen.

