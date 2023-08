Ukraine Aktuell: Empörung nach Angriff auf Medizinzentrum

Das Wichtigste in Kürze:

Angriff auf medizinische Einrichtung in Kupjansk

Lob für Diplomatie-Initiative Saudi-Arabiens

Kiew will Drohnenangriffe ausweiten

Russland hat nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj das Land erneut mit Raketenangriffen überzogen. In Kupjansk im Gebiet Charkiw im Osten der Ukraine sei ein Zentrum für Bluttransfusionen bombardiert worden, teilte der Staatschef mit. Es gebe Berichte über Tote und Verletzte. Rettungskräfte löschten das Feuer.

In Saporischschja sei ein Schlag gegen das Werk Motor Sich verübt worden, ergänzte Selenskyj in seiner am Samstagabend in Kiew verbreiteten Videobotschaft. Nach Darstellung Selenskyjs wurde auch die Region Chmelnyzkyj getroffen. Details nannte er nicht. "Ein Teil der Raketen wurde abgeschossen. Danke unseren Kämpfern der Luftverteidigung", sagte der Staatschef. Russland feuerte demnach einmal mehr Raketen seines Typs Kinschal (Dolch) und Kalibr-Marschflugkörper auf die Ukraine ab.

Präsident Selenskyj wendet sich Tag für Tag per Videobotschaft an die Bevölkerung seines Landers Bild: Presidential Office of Ukraine

Selenskyj mahnte die Bevölkerung zur Ruhe. Die Zahl der russischen Attacken sei egal. Die Ukraine werde ihre Freiheit verteidigen. "Und Russland wird es nicht schaffen, das internationale Recht durch Terror oder Krisen oder irgendwelche Einschüchterungen zu ersetzen", betonte er.

Lob für Treffen in Dschidda

Selenskyj lobte in seiner Ansprache das Treffen von Verbündeten der Ukraine in der saudi-arabischen Stadt Dschidda, bei dem es um einen möglichen künftigen Frieden geht. Dort seien 42 Staaten von verschiedenen Kontinenten vertreten, die durch das internationale Recht vereint seien. Ein Kernpunkt von Selenskyjs "Friedensformel" ist der Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine. In Dschidda seien auch wichtige bilaterale Treffen geplant, sagte Selenskyj. Russland ist nicht eingeladen.

Vertreter aus 42 Staaten beraten in Dschidda über die Zukunft der Ukraine Bild: Ayman Yaqoob/AA/picture alliance

Selenskyj dankte in seiner Videobotschaft einmal mehr unter anderem Deutschland für die jüngsten Verteidigungspakete. Die Ukraine erwarte in der kommenden Woche neue Zusagen von Hilfspaketen von Verbündeten. "Je größer die Konsolidierung der Welt bei der Wiederherstellung eines gerechten Friedens ist, desto schneller wird den Bomben und Raketen, mit denen Moskau die Normen des internationalen Rechts ersetzen will, ein Ende gesetzt", sagte er.

Sicherheitssekretär gibt sich siegessicher

Der nationale Sicherheitssekretär der Ukraine, Olexij Danilow, erklärte, man werde die Drohnenangriffe auf russische Ziele ausweiten. "Russische Ziele sind das beste Übungsgelände für ukrainische Waffen und Reklame auf dem weltweiten Rüstungsmarkt", schrieb der Sekretär des Nationalen Rates für Sicherheit und Verteidigung auf Twitter, das nun X heißt.

Olexij Danilow ist Sicherheitssekretär der Ukraine Bild: Ukrinform/dpa/picture alliance

Der August sei bisher ein erfolgreicher Monat, meinte er mit Blick auf Treffer gegen russische Schiffe. "Mit jedem neuen Kampfeinsatz werden ukrainische Kampf- und Marinedrohnen immer präziser, das Bedienungspersonal wird erfahrener, die Kampfkoordination effektiver. Hersteller erhalten Möglichkeiten, die taktischen und technischen Eigenschaften zu verbessern", so Danilow. Er kündigte mehr Einsätze in weiterer Entfernung an.

Drohnenangriffe auf russische Schiffe

In der Nacht zu Samstag war ein russischer Tanker zwischen Russland und der von Moskau annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim von einer Seedrohne am Maschinenraum getroffen worden. Einsatzkräfte pumpten nach russischen Angaben Wasser aus dem Schiff, damit es nicht untergeht.

Ukraine-Krieg: Angriff auf russisches Marineschiff To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Schon am Freitag hatte eine Seedrohne Medien zufolge ein Schiff der Schwarzmeerflotte in Noworossijsk getroffen. Auf Bildern ist zu sehen, dass es Schlagseite hatte. Vor der Krim-Metropole Sewastopol wurde nach russischen Angaben eine ukrainische Seedrohne zerstört.

Russland wirft der Ukraine inzwischen immer wieder vor, seine Grenzregionen und Städte mit Drohnen anzugreifen, auch die Hauptstadt Moskau. Die Attacken stehen allerdings in keinem Verhältnis zu den russischen Angriffen mit Drohnen, Marschflugkörpern und Raketen auf das Nachbarland seit Beginn des Kriegs vor mehr als 17 Monaten. Dabei sterben immer wieder viele Menschen oder werden verletzt.

