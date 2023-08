Ukraine aktuell: Dorf Robotyne im Süden zurückerobert

Die strategisch wichtige Ortschaft Robotyne soll wieder vollständig unter ukrainischer Kontrolle sein. Präsident Selenskyj will per Gesetz Korruption im Krieg mit Hochverrat gleichsetzen. Ein Überblick.

Das Wichtigste in Kürze:

Umkämpfte Ortschaft Robotyne wieder in ukrainischer Hand

Russe unter Spionageverdacht festgenommen

Selenskyj will Korruption für Kriegsdauer mit Landesverrat gleichsetzen

Flugverkehr in der Region Moskau zeitweise unterbrochen

Zweites Handelsschiff erreicht von Odessa aus rumänische Gewässer

Ukrainische Truppen haben nach eigenen Angaben die umkämpfte Ortschaft Robotyne im Südosten des Landes zurückerobert. "Robotyne ist befreit worden", zitiert das Militär die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar in einer Erklärung. Die Armee versuche im Zuge ihrer Gegenoffensive, gegen die russischen Invasionstruppen weiter im Süden vorzustoßen. Das ukrainische Militär hatte vor wenigen Tagen mitgeteilt, Soldaten hätten in Robotyne die Nationalflagge gehisst. Das Dorf stehe allerdings immer noch unter russischem Beschuss hieß es damals.

Robotyne liegt ungefähr 100 Kilometer vor Berdjansk und 85 Kilometer von Melitopol entfernt. Beide Städte sind in Händen russischer Truppen und gelten als strategisch wichtig. Die Zeitung "New York Times" hatte vergangene Woche berichtet, dass US-Strategen der Ukraine geraten hätten, die Front in Richtung Melitopol voranzutreiben und dabei russische Minenfelder sowie andere Verteidigungsanlagen zu durchbrechen - auch wenn die Ukrainer dabei weitere Soldaten und Ausrüstung verlieren sollten.

FSB: Russischer Staatsbürger unter Spionageverdacht festgenommen

Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat nach eigenen Angaben einen ehemaligen russischen Mitarbeiter des US-Konsulats in Wladiwostok wegen der Weitergabe von Informationen zum Ukraine-Konflikt an die Vereinigten Staaten festgenommen. Er habe die "illegalen Aktivitäten des Mannes unterbunden", erklärte der FSB. Ihm werde vorgeworfen, ein Informant der US-Botschaft in Moskau gewesen zu sein.

Außerdem wird der Festgenommene beschuldigt, gegen Bezahlung Informationen über die russischen Mobilmachungsprozesse in den Regionen an die politische Abteilung der US-Botschaft weitergegeben zu haben. Er soll die USA auch über Proteste vor den Präsidentschaftswahlen in Russland 2024 informiert haben. Der Vorfall droht, das ohnehin gespannte Verhältnis zwischen Moskau und Washington weiter zu belasten.

Selenskyj sagt Korruption den Kampf an

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will nach eigenen Angaben das Parlament in Kiew zu strengeren Strafen bei Korruption auffordern. Den Abgeordneten werde er einen Entwurf zukommen lassen, wonach der Straftatbestand der Korruption für die Dauer des Kriegs mit Landesverrat gleichzusetzen sei, so Selenskyj in einem Interview. "Ob der Gesetzgeber diesen Vorschlag unterstützen wird, weiß ich nicht - aber ich werde es auf jeden Fall vorschlagen", sagte er.

Selenskyj zeigte sich überzeugt, dass eine solche rechtliche Gleichstellung für die Dauer des russischen Angriffskriegs gegen sein Land hilfreich sein könnte. Eine erfolgreiche Bekämpfung von Korruption und Schattenwirtschaft läge auch in der Hand der Bürger und Unternehmen, mahnte er. "Wir müssen ehrlich sein, wir müssen Steuern zahlen", sagte er in dem Onlinevideo-Interview.

Präsident Wolodymyr Selenskyj skizziert in einem Interview seine Pläne zur Korruptionsbekämpfung Bild: president.gov.ua

Die Gesetzgebung in der Ukraine sieht für Korruption bisher unterschiedliche Strafen vor, von Geldstrafen bis zu vier Jahren Haft. In besonders schweren Fällen können es bis zu zwölf Jahre sein. Landesverrat hingegen wird mit 15 Jahren bis lebenslang bestraft. Eine Verbesserung der Korruptionsbekämpfung ist ein wichtiger Teil der Voraussetzungen der Europäischen Kommission für einen möglichen EU-Beitritt der Ukraine. Auch fordert die Europäische Union, dass Standards im Kampf gegen Geldwäsche eingehalten werden und ein Gesetz gegen den übermäßigen Einfluss von Oligarchen umgesetzt wird.

Resnikow: F-16 werden "ernsthafter Game-Changer"

Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow hält den Einsatz westlicher F-16-Kampfjets bereits ab dem kommenden Frühjahr für wahrscheinlich. Die Ukraine habe mit den Ausbildungskursen für Piloten, Ingenieure und Techniker begonnen, begründete Resnikow den von ihm veranschlagten Zeitplan. Sein Land werde "die Infrastruktur für die F-16" bis dahin vorbereiten müssen, sagte er dem Springer-Verlag.

Verteidigungsminister Oleksij Resnikow setzt auf die Schlagkraft von F-16-Kampjets Bild: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

Der Minister erwartet demnach, dass die westlichen Jets sich als ein "ernsthafter Game-Changer" im Kampf gegen die russischen Truppen erweisen werden. "Wir müssen die Vorherrschaft Russlands am Himmel beenden, neben dem Schlachtfeld", sagte Resnikow. Die ukrainischen Streitkräfte könnten mit F-16-Kampfjets ihre Kapazitäten am Himmel stärken, um den Luftraum zu schützen. "Das wäre schon ein großer Durchbruch für uns. Sehr groß."

Die ukrainische Luftwaffe bemüht sich derzeit, ihre aus der Sowjetzeit stammende Luftflotte zu verstärken. Dänemark, die Niederlande und zuletzt Norwegen hatten der Ukraine kürzlich die Lieferung von F-16-Jets zugesagt.

Flugverkehr in Region Moskau zeitweise unterbrochen

Der Flugverkehr an den beiden großen Moskauer Flughäfen Domodedowo und Wnukowo sowie am Militärflughafen Schukowsk ist in der Nacht zum Montag erneut ausgesetzt worden. Vorübergehend seien die Flughäfen von Russlands Hauptstadt für Starts und Landungen geschlossen worden, berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf die Luftverkehrsdienste. Kurz darauf habe sich der Betrieb jedoch wieder normalisiert. Später teilte Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin mit, eine Richtung Moskau fliegende Drohne sei in der Nähe von Ljuberzy südöstlich der Hauptstadt zerstört worden.

Ruhender Luftverkehr am Flughafen Moskau Domodedowo (Archivbild) Bild: Marina Lystseva/dpa/picture alliance

Einen weiteren Drohnenangriff wehrten die russischen Streitkräfte nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau in der Nacht zum Montag in der Region Brjansk ab. Zwei Drohnen seien von der Luftabwehr über dem südwestlichen Gebiet nahe der Grenze zur Ukraine zerstört worden, teilte das Ministerium mit. Die Führung in Moskau beschuldigte ukrainische Truppen, den Angriff verübt zu haben.

Tote bei russischen Raketenangriffen

Bei einem russischen Raketenangriff auf die zentralukrainische Region Poltawa sind nach Angaben der örtlichen Behörden zwei Menschen getötet worden. Zwei weitere Personen seien mit leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilt Regionalgouverneur Dmytro Lunin über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. Ziel des Angriffs sei eine Industrieanlage gewesen. Dem ukrainischen Militär zufolge wurde auch die Region um die südöstliche Stadt Krywyj Rih aus der Luft angegriffen und getroffen.

Zweites Schiff hat "temporären Korridor" im Schwarzen Meer durchquert

Knapp sechs Wochen nach dem Aus des Getreideabkommens mit Russland hat nach Angaben aus Kiew ein zweites Frachtschiff nach dem Auslaufen im südukrainischen Hafen von Odessa sichere Gewässer erreicht. Der unter liberianischer Flagge fahrende Frachter "Primus", der im Besitz einer Reederei aus Singapur sei, habe "rumänische Gewässer erreicht, nachdem er erfolgreich durch unseren temporären Schwarzmeer-Korridor gefahren ist", ließ der ukrainische Präsident Selenskyj verlauten. Er dankte "allen, die dies möglich gemacht haben". Das Schiff hat nach seinen Angaben Stahl für den afrikanischen Markt geladen.

Die "Primus" auf ihrem Weg durch das Schwarze Meer Richtung Rumänien Bild: Stringer/AFP

Russland war Mitte Juli aus dem Getreideabkommen ausgestiegen, das der Ukraine trotz des Krieges den Transport von Getreide über das Schwarze Meer ermöglicht hatte. Die Ukraine öffnete Anfang August dann von mehreren Schwarzmeerhäfen aus Seewege für Handelsschiffe - ungeachtet der russischen Ankündigung, nach dem Auslaufen des Getreideabkommens jedes Schiff aus der Ukraine oder mit dem Ziel Ukraine im Schwarzen Meer als feindliches Objekt ins Visier zu nehmen.

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.