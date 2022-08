Ukraine aktuell: "Deutschland steht fest an Ihrer Seite"

Das Wichtigste in Kürze:

Bundeskanzler Scholz betont Solidarität mit der Ukraine

Fall Darja Dugina: Estland weist FSB-Behauptung zurück

Präsident Selenskyj verkündet neue "Kiewer Initiative"

USA fordert ihre Bürger auf, die Ukraine zu verlassen

Fast eine Million Kriegsflüchtlinge in Deutschland

Bundeskanzler Olaf Scholz hat der Ukraine anhaltende Unterstützung im Krieg gegen Russland zugesichert. "Die internationale Gemeinschaft wird Russlands illegale, imperialistische Annexion ukrainischen Territoriums niemals akzeptieren", sagte der SPD-Politiker bei einer Konferenz zur Lage auf der Krim, zu der er per Video aus Kanada zugeschaltet war.

Die Partner der Ukraine seien vereint wie nie. "Ich kann Ihnen versichern: Deutschland steht fest an der Seite der Ukraine, so lange die Ukraine unsere Unterstützung braucht." Weiter sagte Scholz, die Bundesrepublik werde mit ihren Partnern die Sanktionen gegen Russland aufrechterhalten, finanziell helfen, Waffen liefern und sich auch am Wiederaufbau beteiligen. "Ich bin sicher, die Ukraine wird den dunklen Schatten des Krieges überwinden, weil sie stark, mutig und vereint ist in ihrem Kampf für Unabhängigkeit und Souveränität - und weil sie Freunde in Europa und überall auf der Welt hat", erklärte der Kanzler.

"Modernisierung der ukrainischen Streitkräfte"

Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters, die sich auf Teilnehmer beruft, sagte Scholz der Regierung in Kiew weitere Waffenlieferungen zu, darunter drei zusätzliche Iris-T-Systeme, ein Dutzend Bergepanzer, 20 Raketenwerfer sowie Präzisionsmunition und Antidrohnengeräte. Die Lieferungen sollten im Jahr 2023, teilweise aber auch früher erfolgen. Das Volumen betrage mehr als 500 Millionen Euro. Der Haushaltsausschuss müsse den Ausgaben noch zustimmen. Scholz habe die Lieferungen auch als Beitrag zur Modernisierung der ukrainischen Streitkräfte bezeichnet.

Satellitenaufnahme der Ukraine - am unteren Bildrand die von Russland annektierte Halbinsel Krim (Archivbild)

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bekräftigte den Anspruch auf die Krim: "Ich möchte, dass Sie alle wissen: Wir werden auf jeden Fall zurückkommen!" Er warf Teilen der internationalen Gemeinschaft vor, die Ereignisse auf der Schwarzmeer-Halbinsel ausgeblendet zu haben. Für die Ukraine sei die Krim aber nicht irgendein Gebiet, sondern "Teil unseres Volkes, unserer Gesellschaft".

Mit der sogenannten Krim-Plattform, einem Online-Gipfel, will die Ukraine internationale Unterstützung für die Rückholung der 2014 von Russland annektierten Halbinsel mobilisieren.

"Eine Provokation" im Fall Darja Dugina

Der estnische Außenminister Urmas Reinsalu hat die Behauptung des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB zurückgewiesen, wonach die angebliche Mörderin der russischen Politikjournalistin Darja Dugina in sein Land geflohen sei. "Wir betrachten dies als eine Provokation der Russischen Föderation in einer sehr langen Reihe von Provokationen, und wir haben im Moment nichts mehr dazu zu sagen", erklärte Reinsalu.

Die 29-jährige Tochter des bekannten rechtsnationalistischen Ideologen Alexander Dugin galt als Verfechterin des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Sie wurde in der Nacht zum Sonntag durch einen Sprengsatz an ihrem Auto in einer Moskauer Vorstadtsiedlung getötet. Der FSB machte für den Anschlag eine 1979 geborene Ukrainerin verantwortlich und veröffentlichte dazu auch ein Video.

Spekulationen um Attentat auf Darja Dugina

Nach Einschätzung staatlicher russischer Medien hätte eigentlich Alexander Dugin selbst getroffen werden sollen. Andere Beobachter vermuten die Täter eher aufseiten Moskaus und sprechen von einem Machtkampf hinter den Kulissen des Kremls.

Die US-Regierung hat nach eigenen Angaben keine genaueren Informationen über die Hintergründe. "Wir wissen nicht wirklich, wer dahinter steckt und was das Motiv gewesen sein könnte", sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby.

Selenskyj verkündet neue "Kiewer Initiative"

Die Ukraine und eine Reihe von EU-Ländern haben zur Stärkung ihrer regionalen Zusammenarbeit die sogenannte Kiewer Initiative gegründet. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nannte die Nachbarstaaten Polen, Rumänien, Slowakei und Ungarn sowie die baltischen Republiken Estland, Lettland und Litauen als Teilnehmer. Man wolle vor allem in Sicherheitsfragen kooperieren, erklärte der Staatschef in Kiew. Das Bündnis stehe anderen Ländern offen.

Will enger mit Nachbarstaaten kooperieren: Wolodymyr Selenskyj (Archivfoto)

USA rufen ihre Bürger zum Verlassen der Ukraine auf

Kurz vor dem ukrainischen Unabhängigkeitstag haben die USA vor verstärkten russischen Angriffen auf zivile Infrastruktur und Regierungsgebäude in der Ukraine gewarnt. "Das Außenministerium hat Informationen, dass Russland seine Anstrengungen verstärkt, in den nächsten Tagen in der Ukraine zivile Ziele und Regierungseinrichtungen anzugreifen", heißt es auf der Seite der US-Botschaft in Kiew. Daher würden US-Bürger aufgerufen, die Ukraine mit privaten Transportmitteln - sofern sicher - auf dem Landweg zu verlassen.

Die Ukraine begeht am Mittwoch ihren Unabhängigkeitstag, zugleich sind es am Mittwoch genau sechs Monate seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine am 24. Februar. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Wochenende gewarnt, dass Russland in dieser Woche "etwas besonders Widerwärtiges und Gewalttätiges unternehmen könnte". In der Stadt Kiew wurden alle öffentlichen Zusammenkünfte untersagt, in der zweitgrößten Stadt Charkiw im Nordosten wurde eine Ausgangssperre verhängt.

Am 18. Mai hatten die USA ihre Botschaft in Kiew wieder eröffnet (Archivbild)

EU-Parlamentarier wollen schärfere Sanktionen

Etliche Abgeordnete des Europaparlaments fordern eine drastische Ausweitung von EU-Einreiseverboten gegen russische Unterstützer des Ukraine-Kriegs. Es müssten zumindest die mehr als 6000 Personen mit Strafmaßnahmen belegt werden, die auf einer Liste der Stiftung des inhaftierten Kremlgegners Alexej Nawalny stünden, heißt es in einem Brief, der an den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell geschickt wurde. Die Sanktionen sollten demnach auch das Einfrieren von Vermögen umfassen.

Als Hintergrund der Forderung wird in dem Brief insbesondere die öffentliche Debatte über Russen genannt, die trotz des Krieges Visa für Urlaubsreisen in der EU bekommen. Bislang stehen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg nach offiziellen Angaben lediglich 1214 Russen auf der Sanktionsliste der Europäischen Union.

In der EU nicht mehr gerne gesehen: russischer Reisepass

Die US-Regierung weist die Forderung der Ukraine zurück, eine allgemeine Visa-Sperre für Russen zu verhängen. Die Vereinigten Staaten würden "russischen Dissidenten oder anderen, die von Menschenrechtsverletzungen bedroht sind, nicht die Wege zu Zuflucht und Sicherheit versperren wollen", sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Washington.

"Schwere Folter" nach Einnahme von Mariupol?

Bei der Schlacht um Mariupol gefangengenommene ukrainische Kämpfer haben dem russischen Militär nach ihrer Freilassung schwere Misshandlungen vorgeworfen. Ehemalige Mitglieder des Asow-Regiments berichteten unter anderem von Gefangenen, denen durch Schläge Knochen gebrochen worden seien. Einer der im Rahmen eines Gefangenenaustauschs freigekommenen Männer sprach davon, Fälle von "schwerer Folter" beobachtet zu haben. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.

War wochenlang umkämpft: das Werk Azovstal in Mariupol

Die Hafenstadt Mariupol war im Mai nach heftigen Kämpfen endgültig unter russische Kontrolle gelangt. Damals hatten sich die letzten Kämpfer des Asow-Regiments ergeben, die wochenlang in einem Stahlwerk Widerstand gegen die russische Belagerung geleistet hatten.

UN sollen sich mit AKW-Sicherheit befassen

Russland hat für diesen Dienstag eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats zur Situation um das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja beantragt. Dies meldet die staatliche Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf den russischen Vize-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Dmitri Poljanskij. Russische Truppen haben Europas größtes AKW im Zuge ihres Einmarschs in die Ukraine besetzt. Beide Seiten werfen sich gegenseitig Angriffe auf das AKW-Gelände vor, wodurch eine nukleare Katastrophe drohe.

Wurde mehrfach beschossen: das Atomkraftwerk Saporischschja (Archiv)

Erster Zug mit Mais aus Ukraine in Rostock eingetroffen

Ein erster Zug mit 1200 Tonnen Mais aus der Ukraine ist am Getreideterminal Rostock (GTR) entladen worden. "Es ist ein Testzug. Vier weitere sollen noch folgen", sagte GTR-Standortleiter Jacob Lubig. Der Futtermais wurde an der ukrainisch-polnischen Grenze umgeladen und dann per Bahn via Polen nach Rostock gebracht.

Aufgrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sind viele Exportwege für die dortige Landwirtschaft versperrt. Allerdings lief nach einer Übereinkunft zwischen den Kriegsparteien und internationalen Vermittlern der Export über das Schwarze Meer in diesem Monat wieder an. Am Getreideterminal im Rostocker Überseehafen werden Weizen, Gerste und Mais per Schiene oder Straße angeliefert und dann per Schiff exportiert. Das meiste geht in den Nahen Osten, aber auch nach Nordafrika und in den Iran.