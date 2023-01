Ukraine aktuell: Deutschland liefert Leopard-2-Panzer

Das Wichtigste in Kürze:

Deutschland liefert Leopard 2 an die Ukraine

Melnyk zu Panzerlieferungen: "Sollte nur erster Schritt sein"

Leopard-Lieferungen nicht ohne Folgen für die Bundeswehr

Selenskyj zum Korruptionsskandal: "Entlassungen sind notwendig"

In der Ukraine vermisste Briten sind tot

Deutschland liefert der Ukraine 14 Kampfpanzer vom Typ Leopard-2-A6. Das teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit in Berlin mit. Zudem erteilt die Bundesregierung anderen Staaten die Genehmigung zur Lieferung eigener Leopard-Panzer an die Ukraine. Ukrainische Soldaten sollten zügig an den Panzern in Deutschland ausgebildet werden. Zu dem Paket gehörten auch Munition, Logistik und Wartung der Systeme. Bundeskanzler Olaf Scholz habe dies am Mittwoch im Bundeskabinett verkündet.

"Die Entscheidung folgt unserer bekannten Linie, die Ukraine nach Kräften zu unterstützen. Wir handeln international eng abgestimmt und koordiniert", wird der Kanzler in der Mitteilung zitiert. Der Entscheidung waren monatelange Debatten vorausgegangen. Ziel sei es, rasch zwei Panzer-Bataillone mit Leopard-2-Panzern zusammenzustellen, teilte der Regierungssprecher mit.

Zuvor hatte der ukrainische Vize-Außenminister Andrij Melnyk die bevorstehende deutsche Entscheidung für die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern als historisch gewürdigt. Auch wenn sie mit Verspätung erfolge, sei sie "ohne jeden Zweifel ein wahrer Durchbruch sowie ein "Gamechanger für die Ukraine auf dem Schlachtfeld", sagte Melnyk der Deutschen Presse-Agentur (dpa). "Das wird in die Geschichte eingehen."

Der ukrainische Vize-Außenminister Andrij Melnyk, damals noch Botschafter der Ukraine in Deutschland (Archiv)

Dass Bundeskanzler Olaf Scholz scheinbar sogar dabei geholfen habe, die USA von der Lieferung ihrer M1-Abrams-Panzer zu überzeugen, sei sogar "ein Panzer-Doppelwumms", sagte Melnyk. Nach Berichten mehrerer US-Medien will die Regierung von US-Präsident Joe Biden bereits an diesem Mittwoch die Lieferung "einer größeren Anzahl" der M1 Abrams bestätigen.

Später ergänzte der ehemalige ukrainische Botschafter in Berlin in einem Fernsehinterview mit RTL/ntv, die angekündigten Panzerlieferungen sollten "nur ein erster Schritt" sein. Deutschland müsse darüber hinaus Tornado- und Eurofighter-Kampfjets, Kriegsschiffe und U-Boote an die Ukraine liefern, forderte Melnyk.

Militärexpertin sieht Forderungen kritisch

Die FDP-Militärexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann reagierte dagegen skeptisch auf die Forderungen Melnyks und der ukrainischen Regierung, zusätzlich zu den Leopard-Panzern auch moderne Kampfjets zu liefern. "Ich sehe das nicht mit den Flugzeugen, um das direkt zu sagen", sagte Strack-Zimmermann, die grundsätzlich eine vehemente Unterstützerin von Waffenlieferungen an die Ukraine ist.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann gibt sich erstmal zufrieden

Die Übergabe von Flugzeugen sei mit ganz anderen Herausforderungen und Risiken als die Lieferung von Panzern verbunden, machte sie deutlich. "Wenn ein Panzer unter Umständen nicht richtig bedient wird, dann bleibt er stehen. Bei einem Flugzeug fällt es runter." Außerdem sei es "unwahrscheinlich", eine Luftüberlegenheit zu bekommen.

Leopard-Lieferungen nicht ohne Folgen für die Bundeswehr

Die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr wird durch die erwartete Lieferung von Leopard-Kampfpanzern aus Deutschland in die Ukraine nach Ansicht des Vorsitzenden des Bundeswehrverbands, André Wüstner, weiter geschwächt. Die Lieferung sei "gut für die Ukraine einerseits, schlecht für die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr andererseits", sagte Wüstner am Mittwoch im Zweiten Deutschen Fernsehen.

Man dürfe nicht glauben, dass der Ukraine-Krieg in zwei, drei Monaten vorbei sei- und es werde nicht bei den bereits von Deutschland gelieferten und zugesagten Panzern bleiben. "Wenn wir nicht nur die Ukraine unterstützen wollen, sondern auch selbst wieder verteidigungsfähig sein wollen", müsse die Politik die Industrie stärken, damit das nötige Gerät in den kommenden Jahren verfügbar sei, forderte Wüstner. "In den letzten Monaten wurde zum Ausdruck gebracht, dass wir nur noch bedingt abwehrbereit sind - wenn überhaupt", sagte Wüstner. Die Politik trage nicht nur Verantwortung bei der Unterstützung der Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg, sondern auch bei der Landes- und Bündnisverteidigung, sagte er.

Selenskyj fordert Entscheidungen in Panzer-Debatte

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bislang zurückhaltend auf Berichte über die Zusage von Kampfpanzen aus deutscher Produktion reagiert. "Die Diskussionen müssen mit Entscheidungen enden", sagte er in seiner täglichen Videoansprache. "Unsere Alliierten kennen die Zahl der Panzer, die wir brauchen." Es gehe nicht um fünf oder zehn oder fünfzehn Panzer. "Der Bedarf ist größer."

Präsident Wolodymyr Selenskyj

In Berlin wird erwartet, dass die Bundesregierung an diesem Mittwoch die Lieferung von Leopard-Kampfpanzer in die Ukraine verkündet - und das auch anderen Ländern erlaubt. Nach Medienberichten soll mindestens eine ukrainische Kompanie mit der Version Leopard 2A6 aus Beständen der Bundeswehr ausgestattet werden. Dafür wären 14 der Waffensysteme nötig. Zuvor hatte bereits Polen angekündigt, der Ukraine eine Kompanie Leopard-Panzer liefern zu wollen. Auch Finnland und weitere Länder sind dazu bereit.

"Entlassungen im Korruptionsskandals sind notwendig"

Die Entlassung hochrangiger ukrainischer Regierungsvertreter im Zuge eines mutmaßlichen Korruptionsskandals in der Armee hat Präsident Selenskyj als "notwendig" verteidigt. "Wir brauchen einen starken Staat", sagte er in seiner täglichen Videoansprache. Die Entlassungen seien "notwendig für unsere Verteidigung - und es hilft unserer Annäherung an die europäischen Institutionen".

"Alle internen Probleme, welche die Stärkung des Staates verhindern, werden gerade geregelt - und sie werden auch künftig geregelt", sagte der Präsident weiter. Am Dienstag waren infolge eines mutmaßlichen Korruptionsskandals in der ukrainischen Armee mehrere Vize-Minister, Gouverneure und hochrangige Beamte zurückgetreten oder entlassen worden.

An diesem Mittwoch wurde bekannt, dass ein weiterer ranghoher Beamter aus dem Verteidigungsministerium seinen Posten räumen musste. Wie die Chefin des Ausschusses für Korruptionsbekämpfung im ukrainischen Parlament, Anastassija Radina, per Facebook mitteilte, wurde Bohdan Chemlnyzkyj, Direktor der Einkaufsabteilung im Verteidigungsministerium, entlassen. Zuvor war schon Vizeverteidigungsminister Wjatscheslaw Schapowalow wegen der Affäre zurückgetreten.

Schweizer Abgeordnete wollen Waffenweitergabe an Kiew ermöglichen

Eine Parlamentskommission in Bern will es anderen Ländern künftig ermöglichen, Waffen aus der Schweiz an die Ukraine weiterzugeben. Unter Berufung auf ihre strikte Neutralität hat sich die Schweiz bisher geweigert, Ländern die Lieferung von Schweizer Waffen aus ihrem Besitz an die Ukraine zu erlauben.

Mit 14 zu 11 Stimmen beschloss die Kommission nun eine Initiative, wonach die Schweiz auf die sogenannte Nichtwiederausfuhr-Erklärung verzichten soll, wenn die Wiederausfuhr des Kriegsmaterials in die Ukraine im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine erfolgt. Geht es nach der Kommission, soll die Gesetzesänderung rasch in Kraft treten und bis Ende 2025 befristet sein.

Zwei in der Ukraine vermisste Briten sind tot

Bei einem Hilfseinsatz in der Ukraine sind nach Angaben der Familien zwei britische Staatsangehörige ums Leben gekommen. Die beiden Männer im Alter von 28 und 48 Jahren wurden seit mehr als zwei Wochen vermisst. Sie waren als zivile Hilfskräfte ins Kriegsgebiet gereist und wurden beim Versuch einer Evakuierung aus der Stadt Soledar getötet.

Nach Angaben der Eltern wurde das Auto der Männer von Artillerie getroffen, als sie eine ältere Frau in Sicherheit bringen wollten. Vor rund zwei Wochen hatte die russische Söldnergruppe Wagner behauptet, die Leiche eines vermissten Briten samt Ausweis sowie die Dokumente eines zweiten britischen Staatsbürgers gefunden zu haben.

as/mak/rb/cw (AFP, AP, dpa, epd, KNA, Reuters)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.