Ukraine aktuell: Deutschland hat Flugabwehrsystem Patriot geliefert

Das Wichtigste in Kürze:

Ukraine bekommt modernes Flugabwehrraketensystem

USA sorgen sich um möglichen Einsatz von Atomwaffen

Polen will Grenze zu Kaliningrad elektronisch überwachen

Polen und Ukraine beenden Getreidestreit

Zum Schutz vor russischen Luftangriffen hat Deutschland der Ukraine das zugesagte Luftabwehrsystem Patriot geliefert. Dies teilte die Bundesregierung in ihrer aktualisierten Aufstellung zu Waffenlieferungen an das Land mit. Sie hatte die Abgabe des Patriot-Systems Anfang Januar zusammen mit der Lieferung von Marder-Schützenpanzern angekündigt.

Das vom US-Unternehmen Raytheon hergestellte Patriot-System dient der Bekämpfung von größeren Zielen in der Luft wie Flugzeugen, Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern. Eine Patriot-Batterie kann bis zu 50 Ziele im Blick behalten und fünf Objekte gleichzeitig bekämpfen. Die Reichweite beträgt laut Bundeswehr rund 68 Kilometer.

Kanzler Olaf Scholz im August auf einem Gepard-Panzer auf einem Truppenübungsplatz in Schleswig-Holstein

Deutschland hat die ukrainische Luftabwehr bereits mit der Lieferung von Flugabwehrpanzern vom Typ Gepard und des modernen Luftverteidigungssystems Iris-T unterstützt.

Verbündete sollen Einsatz russischer Waffen genau beobachten

Die USA haben ihre Verbündeten aufgefordert, auf Anzeichen für den Einsatz von russischen Atomwaffen in der Ukraine zu achten. "Wir alle haben beobachtet und uns Sorgen gemacht, dass (Staatschef) Wladimir Putin eine seiner Meinung nach nicht-strategische taktische Atomwaffe einsetzen (...) könnte", erklärte die stellvertretende Außenministerin Wendy Sherman. Putin könnte damit eine Eskalation mit einem kontrollierten Risiko erzwingen, so Sherman.

Polen will Grenze zu Kaliningrad elektronisch überwachen

Der polnische Innenminister Mariusz Kaminski hat die Installation eines elektronischen Überwachungssystems an der Grenze zur russischen Exklave Kaliningrad angekündigt. "Wir werden alles, was an der Grenze geschieht, überwachen können", sagte Kaminski. Polen will entlang der 200 Kilometer langen und momentan mit Stacheldraht gesicherten Grenze rund 3000 Kameras und Bewegungssensoren installieren.

Die Regierung in Warschau hatte Russland und Belarus in der Vergangenheit vorgeworfen, Migranten illegal über Kaliningrad nach Polen zu schleusen. Zwischen Polen und Belarus, einem Verbündeten Moskaus, gibt es bereits einen fünf Meter hohen Grenzzaun mit einem ähnlichen Überwachungssystem.

Polen und Ukraine beenden Getreidestreit

Im Konflikt um das Überangebot von günstigem ukrainischem Getreide auf dem polnischen Markt haben beide Länder eine Einigung erzielt. Das bestätigte der polnische Landwirtschaftsminister Robert Telus nach einem Treffen mit seinem Kollegen Mykola Solski und anderen ukrainischen Regierungsvertretern. Jeder Transport von Getreide, das für den Transit bestimmt ist, werde künftig von einem Konvoi begleitet, so Telus weiter. Zudem sollen Transitfuhren mit ukrainischem Getreide durch Polen mit GPS-Siegeln gesichert werden.

Polnische Landwirte protestieren Anfang April gegen günstige ukrainische Agrarprodukte auf dem Markt

Polen hatte am Samstag ein Importverbot für Getreide und andere landwirtschaftliche Produkte verhängt. Die Regierung in Warschau reagierte damit auf Proteste von Landwirten, die sich durch die günstigen Importe unter Druck gesetzt fühlten. Die wegen des russischen Angriffskrieges beschränkten Getreideexporte der Ukraine laufen nicht nur über das Schwarze Meer oder die Donau, sondern auch auf dem Landweg durch Polen.

EU-Staaten stoppen Import ukrainischen Getreides

se/mak (rtr, dpa, afp)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.