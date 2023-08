Ukraine aktuell: Deutscher Finanzminister erstmals in Kiew

Das Wichtigste in Kürze:

Erstmals besucht Finanzminister Lindner die Ukraine

Neue Angriffe auf Schwarzmeer-Region Odessa

Präsident Selenskyj kündigt Vergeltung an

Russische Verteidigungslinien sehr stark vermint

Bundesfinanzminister Christian Lindner ist am Montagmorgen zu politischen Gesprächen in Kiew eingetroffen. Der FDP-Chef ist zum ersten Mal seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Lindner kam mit dem Zug in Kiew an. Wie in diesen Fällen üblich, wurde der Besuch im Vorfeld geheim gehalten.

Deutschland unterstützt das angegriffene Land mit Waffenlieferungen, aber auch finanziell. Seit 2022 hat Deutschland dem Land direkte finanzielle Hilfen in Höhe von rund 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, wie es im Finanzministerium hieß. Außerdem hatten Deutschland und andere Gläubiger im Juli 2022 angekündigt, der Ukraine einen Aufschub bei der Rückzahlung von Schulden zu geben.

Dieses Gebäude wurde am 2. August in der Region Odessa von einer Drohne getroffen Bild: Telegram Channel of Odesa Region Governor Oleh Kiper/dpa/picture alliance

Wieder Angriffe auf Odessa

Russische Streitkräfte haben die südukrainische Region Odessa am Schwarzen Meer nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe in der Nacht zum Montag ein weiteres Mal mit Raketen und Kamikaze-Drohnen angegriffen. Die Luftabwehr in der Region und über der gleichnamigen Hafenstadt sei aktiviert worden, berichtete das Nachrichtenportal "Ukrajinska Prawda" unter Berufung auf die Luftwaffe und die regionale Militärverwaltung. In Odessa seien mehrere Explosionen zu hören gewesen.

Mindestens drei Menschen seien verletzt worden, berichtete der Gouverneur der ukrainischen Schwarzmeerregion, Oleh Kiper, im Onlinedienst Telegram. Infolge des feindlichen Angriffs auf Odessa seien mehrere Brände durch herabfallende Raketensplitter ausgebrochen.

Seit dem Ausstieg des Kremls aus dem Abkommen zur Verschiffung von ukrainischem Getreide im Juli werden die Schwarzmeerhäfen um Odessa immer wieder von russischen Truppen angegriffen.

Selenskyj droht mit Vergeltung für getötete Familie bei Cherson

Nach der Tötung einer vierköpfigen Familie durch russischen Artilleriebeschuss im Süden der Ukraine hat Präsident Wolodymyr Selenskyj Vergeltung angekündigt. "Wir werden kein Verbrechen Russlands unbeantwortet lassen", sagte er in seiner allabendlichen Videobotschaft.

Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigt Vergeltung für getötete Zivilisten an Bild: president.gov.ua

Im Dorf Schyroka Balka in der Region Cherson waren durch die Angriffe am Sonntag nach Behördenangaben insgesamt fünf Menschen getötet worden, darunter die Familie mit Vater, Mutter, einem zwölfjährigen Sohn und einem erst gut drei Wochen alten Baby. Die Region wurde im Verlauf des Tages 17 Mal beschossen, wie Selenskyj sagte. Dabei wurden insgesamt laut Behörden sieben Menschen getötet und etwa 15 weitere verletzt.

Auch ukrainische Grenzregion Sumy unter heftigem Beschuss

Russland hat nach Angaben der regionalen Militärverwaltung von Sumy abermals das ukrainische Gebiet nahe der russischen Grenze angegriffen. Allein am Sonntag sei die Region im Nordosten der Ukraine 21 Mal mit Mörsern und Artillerie beschossen worden, teilte die Militärverwaltung in der Nacht zum Montag via Facebook mit. Insgesamt seien 144 Explosionen registriert worden. Mindestens zwei Wohngebäude seien beschädigt worden. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen.

Verteidigungsminister der Ukraine: Olexij Resnikow (Archivbild vom April) Bild: Sebastian Christoph Gollnow/dpa/picture alliance

Ukrainischer Verteidigungsminister: Fünf Minen pro Quadratmeter

Die russischen Verteidigungslinien sind nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministers Olexij Resnikow teilweise so dicht vermint, dass an manchen Frontabschnitten bis zu fünf Minen pro Quadratmeter liegen. In einem Interview der britischen Tageszeitung "The Guardian" sprach er von Millionen Sprengkörpern entlang der Front. Es gebe über Hunderte Kilometer hinweg Minenfelder. Dies stelle ein ernstes Hindernis für die Gegenoffensive der ukrainischen Truppen dar.

