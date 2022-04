Ukraine aktuell: Der Korridor aus Mariupol bleibt verschlossen

Das Wichtigste in Kürze:

Es gibt noch immer keinen humanitären Korridor aus Mariupol

EU-Parlamentspräsidentin Metsola in Kiew

Amnesty wirft Russland Einsatz von Streumunition vor

Hilfe für Tschernobyl - russischer Abzug wirft Fragen auf

Ukrainische Erfolge bei Tschernihiw - und in Russland

Sorge um das Welterbe in der Ukraine

Der Konvoi des Internationalen Roten Kreuzes, der Einwohner aus Mariupol evakuieren sollte, kehrt um. Die Lage mache es unmöglich, mit dem Hilfseinsatz fortzufahren, heißt es in einer Stellungnahme des IKRK. Am Samstag solle ein weiterer Versuch unternommen werden. Immer wieder sind geplante Feuerpausen in den vergangenen Tagen nicht eingehalten worden. Die Hoffnungen auf humanitäre Fluchtkorridore für die Evakuierung von Zivilisten sind nun auch an diesem Freitag zerstoben. Dabei spitzt sich die humanitäre Lage in der Stadt Tag für Tag zu. Der Bürgermeister der Stadt hatte in dieser Woche erklärt, dass noch immer 170.000 Einwohner in Mariupol eingeschlossen seien. Sie hätten keinen Strom und die Lebensmittelvorräte gingen zur Neige.

Frühling in Mariupol...

Lediglich in der nahe gelegenen und von russischen Truppen besetzten Stadt Berdjansk begann die Evakuierung von Menschen, die aus Mariupol dorthin geflüchtet waren. Sie bestiegen Busse für die Fahrt in das von ukrainischen Behörden kontrollierte Saporischschja. Wer ein Auto hat, sollte sich der Bus-Kolonne anschließen.

Video ansehen 01:26 Weitere Verhandlungen über Waffenruhe

Der neuerliche Versuch für einen humanitären Korridor folge einem Appell von Kanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron an den russischen Präsidenten Wladimir Putin, teilte das Ministerium in Moskau weiter mit.

Metsola meldet sich aus Kiew

EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola ist zu einem Solidaritätsbesuch in der ukrainischen Hauptstadt angekommen. "Ich bin in Kiew, um eine Botschaft der Hoffnung zu überbringen. Wir sind mit Euch", twitterte sie. In einem Video versicherte die aus Malta stammende Europapolitikerin: "Wir werden helfen, Eure Städte wieder aufzubauen." Finanzielle und militärische Hilfe werde aufrecht erhalten und ausgebaut.

Der ukrainische Regierungschef Denys Schmyhal nannte den Besuch ein kraftvolles Signal politischer Unterstützung. Man sei dankbar für die Hilfe.

Amnesty: "Liste der russischen Kriegsverbrechen wird täglich länger"

Russland setzt nach Angaben von Amnesty International in der Ukraine auch verbotene Streumunition ein. Die Menschenrechtsorganisation wirft den russischen Truppen "unerbittliche, wahllose Angriffe" auch auf Zivilisten vor. Die Echtheit von "physischen Beweisen" für den Einsatz der weltweit geächteten Munition sei von Amnesty-Ermittlern in der Ukraine bestätigt worden. Amnesty-Expertin Janine Uhlmannsiek sagte: "Die Liste der Kriegsverbrechen des russischen Militärs wird mit jedem Tag länger." Streubomben setzen hunderte kleinere Sprengsätze frei, von denen viele nicht sofort explodieren. Sie können also noch lange nach ihrem Abwurf Menschen töten oder verletzen.

IAEA kündigt Hilfe für Tschernobyl an

Nach dem Abzug russischer Truppen aus Tschernobyl will die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) schon bald Experten in das ehemalige ukrainische Atomkraftwerk Tschernobyl entsenden. IAEA-Chef Rafael Grossi kündigte an, die Hilfsmission selbst anführen zu wollen. Die IAEA werde auch anderen Atomanlagen sicherheitsrelevante Ausrüstung und Expertise bereitstellen, sagte er.

IAEA-Direktor Rafael Mariano Grossi

Grossi ist gerade aus der Ukraine und aus Russland zurückgekehrt, wo er in den vergangenen Tagen über solche Unterstützungsmaßnahmen verhandelt hatte.

Massive Verstrahlungen bei russischen Soldaten?

Die ukrainische Seite geht davon aus, dass sich die russischen Soldaten bei ihrem Einsatz nahe Tschernobyl erhebliche Strahlenschäden zugezogen haben. Die Truppen hätten in der Sperrzone rund um den Unglücksmeiler Gräben ausgehoben und sich dabei mit radioaktivem Material verseucht, heißt es von der Atomenergiebehörde Energoatom.

Russischer Panzer bei Tschernobyl

Die stellvertretende Ministerpräsidentin der Ukraine, Iryna Wereschtschuk, schrieb auf ihrer Facebook-Seite, die Soldaten hätten eine so hohe Strahlendosis abbekommen, dass "Ärzte in Schutzanzügen ihnen die Folgen werden erklären müssen".

"Diese Tragödie muss aufhören"

Die Zahl der ukrainischen Flüchtlinge, die vor dem russischen Krieg aus ihrem Land fliehen mussten, hat nach Angaben der Vereinten Nationen die Zahl von 4,1 Millionen überschritten. Etwa 40.000 Menschen würden sich jeden Tag über die westlichen Grenzen retten, um den russischen Angriffen zu entkommen. "Sie sind gezwungen, ihre Häuser zu verlassen, sich von ihren Familien zu trennen und um ihr Leben zu rennen", klagt das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR. "Diese Tragödie muss aufhören."

90 Prozent der Geflüchteten sind Frauen und Kinder. Ukrainische Männer im Alter von 18 bis 60 Jahren werden zum Militär einberufen und dürfen das Land nicht verlassen.

Entwicklungsministerin Svenja Schulze will den Binnenflüchtlingen in der Ukraine helfen

Die Bundesregierung will ihre Hilfen für ukrainische Binnenflüchtlinge auf 50 Millionen Euro erhöhen. Das kündigte Entwicklungsministerin Svenja Schulze in den Zeitungen der Funke Mediengruppe an. Zu den vier Millionen Menschen, die ins Ausland geflohen seien, kämen noch weitere sechs Millionen, die als Binnenvertriebene im Land geblieben seien, sagte die Ministerin: "In dieser dramatischen Lage kommt es darauf an, die Gemeinden in der Westukraine dabei zu unterstützen, Menschen auf der Flucht aufzunehmen und zu versorgen - wenn es sein muss, auch über mehrere Jahre."

In Deutschland wurden nach Angaben des Bundesinnenministeriums bis Donnerstag über 288.000 Kriegsflüchtlinge erfasst. Die Zahl ist allerdings nicht vollständig, weil es für Geflüchtete aus der Ukraine keine Pflicht gibt, sich registrieren zu lassen.