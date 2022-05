Ukraine aktuell: Der Einfluss von Wolodymyr Selenskyj

Selenskyj ist einer der "100 einflussreichsten Menschen"

Ukraine betont ein Recht auf Waffenhilfe

Kiew will Asow-Gefangene austauschen

Wirtschaftsminister Habeck erwartet ein baldiges Ölembargo

Das in New York erscheinende "Time Magazine" hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf die Liste der 100 einflussreichsten Menschen des Jahres 2022 gesetzt. "Mit Präsident Selenskyj haben die Menschen in der Ukraine ein Staatsoberhaupt, das ihrer Tapferkeit und ihrer Widerstandsfähigkeit würdig ist", schrieb US-Präsident Joe Biden dazu. Im russischen Krieg gegen sein Land habe Selenskyj "seine Spuren in der Geschichte hinterlassen". Auch der Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee, Walerij Saluschnyj, schaffte es auf Liste, die "Time" jährlich seit 1999 veröffentlicht.

Selenskyj fordert moderne Luftabwehr

Präsident Selenskyj hat in seiner täglichen Videobotschaft moderne Raketenabwehrwaffen und Kampfflugzeuge gegen russische Angriffe gefordert. Viele Menschen wären "nicht gestorben, wenn wir alle Waffen erhalten hätten, um die wir bitten". Die Ukraine habe seit dem Kriegsbeginn am 24. Februar bereits 3000 Luftangriffe und annähernd 1500 Raketenangriffe hinnehmen müssen. Die große Mehrheit der Angriffe habe zivilen Objekten gegolten.

Haubitzen des Typs M777 der US-Streitkräfte, die für die Ukraine bereitgestellt wurden

Der Kampf seines Landes gegen Russland diene dem "Schutz der gemeinsamen Werte aller Länder in der freien Welt", sagte Selenskyj weiter. Deshalb habe sein Land ein Recht auf Waffenhilfe. Im Osten der Ukraine, wo die russische Armee ihre Aktivitäten konzentriert habe, bleibe die Lage schwierig.

20 Staaten versprechen mehr Hilfe

In der westlichen Ukraine-Kontaktgruppe haben 20 Staaten weitere Waffenlieferungen oder andere Hilfen an die Ukraine zugesagt. "Viele Länder spenden dringend benötigte Artilleriemunition, Küstenverteidigungssysteme, Panzer und andere gepanzerte Fahrzeuge", sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin nach dem zweiten Treffen. Einige Staaten würden auch Training anbieten.

Derweil hat Kolumbien angeboten, ukrainische Militärs zu Minenräumern auszubilden. Das südamerikanische Land ist nach 60 Jahren Bürgerkriegs-ähnlicher Kämpfe eines der Länder mit der größten Dichte an Minenfeldern.

Asow-Gefangene: "Wir müssen sie austauschen"

Die in der Hafenstadt Mariupol gefangen genommenen ukrainischen Soldaten sollen nach dem Willen von Präsident Selenskyj ausgetauscht werden. Das sei eine politische Entscheidung, die von der Unterstützung vieler Staaten abhänge. "Wir müssen sie austauschen", sagte Selenskyj. Alle UN-Mitglieder - insbesondere die, die mit solchen Angelegenheiten Erfahrung hätten - sollten sich einschalten.

Ein verwundeter Asow-Kämpfer vor der Kapitulation in der Bunkeranlage des Mariupoler Stahlwerks (Archiv)

Im Stahlwerk von Mariupol im Süden der Ukraine hatten sich am Freitagabend nach wochenlanger Belagerung die letzten von mehr als 2400 ukrainischen Kämpfern ergeben. Als Kriegsgefangene genießen sie nun eigentlich Schutz. Von russischer Seite gibt es aber auch Forderungen, sie vor Gericht zu stellen.

Pussy Riot will Importstopp für russische Energie

Die Musikerinnen der russischen Punkband Pussy Riot fordern einen Importstopp für russisches Gas und Öl. Das Geld für den Krieg in der Ukraine komme aus Europa, sagten die Aktivistinnen in den ARD-"Tagesthemen". Solange Gas und Öl in Russland gekauft würden, könne der Krieg nicht gestoppt werden.

Die russische Punkband Pussy Riot in den "Tagesthemen"

Bandmitglied Maria Aljochina bezeichnete den russischen Präsidenten Wladimir Putin als Kriegsverbrecher, der vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zu Verantwortung gezogen werden müsse. Die Band ist gerade auf einer "Pussy Riot Anti-War Tour" in Europa unterwegs.

Öl-Embargo gegen Russland "in greifbarer Nähe"

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck erwartet, dass die EU bald ein Öl-Embargo gegen Russland verhängen wird. Ein Öl-Embargo sei "in greifbarer Nähe", sagte der Grünen-Politiker im ZDF-"heute journal". In den laufenden Gesprächen hätten zuletzt nur noch wenige Staaten "Probleme angemeldet", vor allem Ungarn.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck beim Weltwirtschaftsforum in Davos

Die EU-Mitgliedstaaten seien unterschiedlich abhängig von russischem Öl, fügte Habeck hinzu. Daher könne die EU auch auf Ungarn Rücksicht nehmen. "Dann muss allerdings auch in Ungarn was passieren."

Lawrow will sich Eurasien zuwenden

Der russische Außenminister will die Wirtschaftsbeziehungen seines Landes zu China beschleunigen. Angesichts der "diktatorischen Position" des Westens gegenüber Russland werde sich Moskau nur auf sich selbst und auf diejenigen Staaten verlassen, die "ihre Zuverlässigkeit bewiesen haben", sagte Sergej Lawrow den Staatsagenturen Ria und Tass.

Russlands Außenminister Sergej Lawrow

Die Zukunft sieht Lawrow in der Region Eurasien. Neben China nannte er auch Indien und den Iran als wichtige Partner. Auf westliche Lieferungen sollte sich Russland seiner Meinung nach nicht mehr verlassen.

Raketen stoppen die Bahn im Osten der Ukraine

Russische Raketen haben Bahngleise und Oberleitungen im Osten der Ukraine zerstört. Vier Raketeneinschläge im Gebiet Dnipropetrowsk hätten die Infrastruktur der Eisenbahn getroffen, schreibt Gouverneur Walentyn Resnitschenko auf seinem Telegram-Kanal. Verletzt worden sei niemand.

rb/wa (AFP, AP, dpa, epd, KNA, Reuters)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.